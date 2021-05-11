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Автор Игорь Буккер

Хадж в 2021 году будет ограничен

Мир

Паломники из России рискуют пропустить хадж в этом году, если власти Саудовской Аравии не распределят квоты по странам до середины мая. В противном случае российские туроператоры не смогут сформировать туры. Насколько остро стоит проблема, с учетом ограничений из-за коронавируса? Что можно предпринять, если квоты не поспеют в срок? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал политолог и востоковед Руслан Курбанов.

Хадж в 2021 году будет ограничен

— Руслан, мусульмане России ждут, когда смогут отправиться совершать хадж. Но ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами из-за него остается напряженной. Появилось сообщение, если до середины мая не будет ясно, как Саудовская Аравия с квотами решит, то мусульмане могут и не попасть туда. Это соответствует действительности? Есть какая-то информация на этот счет?

— Я недавно беседовал с хадж-операторами, которые организуют доставку паломников к святым местам. Действительно скоро будет начало сезона хаджа, паломники уже начали пребывать в Мекку.

Там есть ряд ограничений, в том числе:

  • на количество людей в группах,
  • на социальную дистанцию,
  • на размещение в гостиницах,
  • на транспортировку на автобусах.

Понятно, что всех пытаются разредить, чтобы меньше количество перевозить, размещать и так далее.

Не та прививка не позволит совершить хадж

Сейчас доступ в Мекку есть, он открыт, туда можно попасть со справкой о том, что у вас нет коронавируса. Что касается собственно хаджа, то к активному сезону сейчас идет подготовка.

По имеющейся на сегодняшний день информации, пускать в хадж будут людей, у которых есть прививка, причем должна быть не российская вакцина "Спутник V", а Pfizer или AstraZeneca.

Но к сезону хаджа в зависимости от динамики заболеваемости в Саудовской Аравии и тех странах, откуда будут пребывать паломники, ситуация может измениться.

Поэтому нужно следить за тем, какие решения прямо в преддверии хаджа примет руководство Саудовской Аравии.

— В России прививаются знаменитой отечественной вакциной "Спутник V". Получается вопрос о правильной прививке стоит на повестке дня наших мусульман. Как он может решиться?

— Я уточнял, поскольку в России действительно идет вакцинация нашим препаратом. Наверняка, огромное количество мусульман уже привито или будет привито к тому времени, когда надо будет собираться в хадж "Спутником V".

Понятно, что власти Саудовской Аравии ориентированы на западный, американский лагерь. У них как бы есть свои политические кураторы, в том числе в сфере здравоохранения.

Они ставят перед властями Саудеи задачу, чтобы они пользовались прививками только западного производства. Соответственно, такие же требования Саудовская Аравия ставит перед паломниками.

Один из выходов — привиться второй вакциной. Но как с медицинской точки зрения будут соотноситься две прививки, мы пока еще не знаем. Нам нужны рекомендации, консультации наших отечественных российских врачей.

Скорее всего, прививать будут в каких-то отдельных сертифицированных центрах. Например, в посольстве Саудовской Аравии в России может быть открыт какой-то прививочный центр, если это соотносится с российским законодательством и будет согласовано с российским Минздравом.

Но просто каким-то левым справкам, полученным на стороне, власти Саудовской Аравии доверять не будут. Это совершенно очевидно.

Посетить Мекку смогут не все 

— А как должны быть организованы рейсы? Какие ограничения будут в этом году в этой части?

— Насколько я знаю, сейчас существуют ограничения по размещению в гостиницах, по авиарейсам и по дальнейшей транспортировке на территории самой Саудовской Аравии в таком виде, что в два раза уменьшена плотность расселения и рассадки пассажиров.

Если раньше в гостиничных номерах, допустим, четыре паломника размещались, то сейчас — только два. В автобусах — тоже должно быть в два раза меньше людей, то есть — по одному человеку на два спаренных кресла.

— Это — только по размещению для соблюдения медицинской дистанции. А что касается вообще количества рейсов в Саудовскую Аравию, тут как дело обстоит — их будет меньше?

— Это пока не до конца ясно. Потому что как только открылось авиасообщение с Саудовской Аравией еще в апреле, то первым рейсом полетело только несколько десятков паломников. Ведь хотя паломничество круглогодичное, есть определенный сезон хаджа.

— А есть просто умра?

— Да, в течение года можно добровольно ездить, когда захочется. Но это не засчитывается как совершение обязательного ритуального паломничества. Хотя из России всегда был большой поток паломников в течение всего года. Но видимо, общая ситуация повлияла и на это — не все, кто хотел бы, смогли сразу собраться совершить умру.

Учитывая, что в прошлый год паломники не смогли попасть к святым местам, ожидаемо, в этом году должен быть очень большой поток желающих отправиться в Мекку, как только откроют авиасообщение.

Но на него, конечно, тоже есть ограничения, поэтому довольно малое количество людей получат счастливую возможность посетить Мекку.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы хадж паломники коронавирус руслан курбанов саудовская аравия
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