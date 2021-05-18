Алтайская цивилизация – прообраз современной России или ее будущее?

В современном многополярном мире все большую роль начинает играть понятие государственности как некоего элемента политического влияния.

Участники прошедшей в Москве в конце апреля международной конференции "Новая Евразия" предлагают народам, населяющим эту часть материка, объединиться, восстановить многовековые связи.

По сути — создать некое государство, центром которого станет самая многонациональная его часть — Россия.

Что для этого нужно сделать и какой она — новая российская государственность — должна быть?

Своим видением этой идеи с ведущей программы "Точка зрения" поделился участник конференции "Новая Евразия", востоковед, директор Института алтайской цивилизации, народный писатель Алтая Бронтой Бедюров.

Читайте начало интервью:

"Новая Евразия" — идея, способная объединить народы

Народы Евразии разъединили искусственно

Новая Евразия: почему именно Россия должна стать центром

Что поможет России изменить постсоветское пространство

Фатальные ошибки России: что привело к разобщенности народов Евразии

Панславизм России играет против неё самой

— Вы представляете очень интересный институт — алтайской цивилизации. Я так полагаю, что у вас есть какая-то программа новой России. Алтайская цивилизация — это что такое? Это прообраз будущей России?

— Сегодня во всем мире понятие цивилизации расширилось. Все начинают её искать.

Турция продвигает понятие тюркской цивилизации.

Казахи — теорию кочевой цивилизации, поскольку они потомки кочевников.

К слову, у нас кочевников неправильно понимают. Кочевники — это не цыганский табор, который бродит. У них на самом деле была четкая территория для каждого рода и племени. Это другой образ жизни. Скифы в степях Новороссии не были земледельцами, потому что климат был другой, и они вынужденно вели кочевой образ жизни.

И особенности появления цивилизации кочевников связаны с бытом и укладом, с природой, с ландшафтом.

Мы на Алтае находимся, так у нас соперничают казахи и монголы — пытаются оспаривать, кто более кочевой. У нас как бы соединились кочевая и тюркская цивилизация.

Вот и появился термин алтайская цивилизация — объединяющий мир монголов и мир тюрков. И одновременно это сибирская цивилизация. То есть российская.

Мы живем с русскими уже много веков. Формально на Алтае мы стали русскими подданными царя 265 лет тому назад, причем, добровольно. Мы многие века заняты были друг другом.

Евразийская империя существовала всегда

Например, во времена внука Чингисхана, который основал Юаньскую династию, фактически Хубилай был владыкой мира, где 80% суши, 80% населения, 80% всей экономики мира, финансов были в одном государстве.

От Финляндии до Индонезии было одно большое государство, одна была цивилизация.

— Это вы о Золотой Орде говорите?

— Нет, Золотая Орда была только частью этого великого государства. Золотая Орда занимала территорию будущей России, а основной центр тогда был в Китае. Пекин был столицей паневразийской империи.

При Хубилае был отдельный русский полк. Именно русским суждено было снова двинуться с Запада на Восток, из маленькой Москвы, которая стала разрастаться:

сначала стала Московским княжеством, потом Московским царством, потом Россией, потом Петр объявил Российской империей.

Как писал Трубецкой:

"Россия — дочь Чингисхана".

Коммунисты собрали распавшуюся страну снова в тех же границах. И даже превзошли. Ко времени прихода к власти Хрущева фактически влияние Советского Союза снова простиралось от ГДР до Индонезии.

И вдруг Горбачев начал говорить о том, что нам надо входить в Европу. Это каким надо быть малообразованным? Мы были в центре Европы, а он стал звать в нее войти…

Мы и были в Европе, и остаемся в Европе как часть её. И в то же время мы являемся частью Евразии.

Вот в этом смысле Алтайская цивилизация — это как нейтральное название, объединяющее и кочевой уклад, и оседлый, и сибирский, и…

— То есть прообраз новой России?

— Да, прообраз новой России. Причем Алтай находится как раз посередине между столицами двух империй — между Пекином и Петербургом. В самом центре. Располагается в самом центре континента Евразия. Еще Рерих отмечал, что мы расположены как раз посередине четырех океанов.

Стать столицей империи не смог Алтай только потому, что технические возможности были ограничены в XIX веке — не могли через горы проложить дорогу и через пески Монголии.

— Через вас-то и надо работать с Пекином, с Японией.

— Конечно, да. То есть в России в этом отношении очень много ресурсов, которые, я бы сказал, не вполне используются.