Михаил Нейжмаков: избирательные кампании в Европе ведут к ужесточению риторики

В чем настоящая причина нападок Чехии и Болгарии на Россию, а также к чему может привести агрессивная риторика западных стран, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Игоревич Нейжмаков.

Западноевропейская повестка

— Михаил Игоревич, давайте начнем с наших отношений с Чехией и Болгарией. Чехия обвинила наших спецагентов в том, что они взорвали склад в Врбетице с боеприпасами в 2014 году. Тут же Болгария сказала, что у них тоже когда-то были проблемы с оружейным складом. Опять обвинили Россию. Но Милош Земан, как человек разумный сказал, что чешская контрразведка не располагает доказательствами того, что российские агенты присутствовали в том районе в момент взрыва на складе боеприпасов. После этого в Чехии происходят массовые протесты, что кто-то усомнился в вине России. Как нам быть и что будет дальше?

— Скорее всего, использовано для политического торга с Россией более весомыми странами НАТО, прежде всего в российско-американском диалоге, в том числе непубличном. Пока ведущие игроки Евросоюза и НАТО комментируют достаточно сдержанно. Столтенберг, генсек НАТО, заявил, что альянс выразил сильную поддержку Чехии, использовал формулировку о дестабилизирующих действиях России. Но в то же время мы пока наблюдаем активность таких мнений влиятельных игроков Евросоюза и НАТО и в конфликте с Россией. Можно вспомнить фактор Болгарии в продвижении сюжета, не очень для России дружественного.

— Вы говорите о мелких игроках. Польша тоже проявила активность в том же направлении в последнее время. Там был снесен памятник "Боевое братство", послевоенный уже. Убрали российский флаг во время чемпионата мира, когда играла российская шашистка. Причем она выиграла со счетом 12:0 в той партии.

— Да. Чехию вряд ли можно назвать значительным игроком. Учитывая ее роль в работе со странами Восточной Европы и определенный экономический потенциал, ее историю в составе Евросоюза — не всегда простой диалог, евробюрократия.

Но по сравнению с локомотивами Евросоюза — Германией и Францией, и такой крупной державой, как США, пока что державы менее влиятельные демонстрируют гораздо больше активности.

Если мы говорим про фактор Болгарии, нельзя забывать, что Болгария — это окно в Черноморский регион для:

НАТО,

Евросоюза.

Притом что интерес Североатлантического альянса к Черноморскому региону возрастал в последнее время. Можно вспомнить комментарий представителя Южного военного округа Российских вооруженных сил о том, что за предыдущий год активность военной авиации, кораблей стран НАТО в Черноморском регионе серьезно возросла. Можно вспомнить и комментарий генсека НАТО Столтенберга в марте, который подчеркнул важность Черноморского региона для альянса.

Поэтому тот факт, что Болгария сейчас не в дружественных отношениях, может быть связан с зависимостью от ведущих игроков западного мира и от намерения болгарского руководства встроиться в линию интересов НАТО.

Не будем забывать, что в Болгарии сейчас провалилась вторая попытка формирования правительства после недавних парламентских выборов. Такая нестабильная ситуация тоже может сказываться на отношениях с Россией и готовности к скандалу, который продолжается для большего числа восточноевропейских стран.

Чем это может закончиться? Скорее всего, мы услышим ярко выраженную позицию США. Сохраняется вероятность, что для США эта тема будет поводом для возможного торга закулисного с Москвой. И со временем возможно отступление этой темы на второй план, в том числе в западноевропейской повестке.

Угрожающая риторика

— Из Парламентской ассамблеи Совета Европы мы вышли, нас лишили голоса, мы платили взносы. И сейчас вроде как голос у нас есть, взносы мы платим, при этом русофобия продолжается. Европарламент призвал ввести против России санкции, отключить Россию от SWIFT и отказаться от импорта газа и нефти из России. Похоже, что люди вообще не оценивают реальные экономические составляющие жизни в Европе. Мы считаем, что нужно с ними работать. Как вы считаете, насколько это конструктивно? Может быть, нам хлопнуть дверью или ультиматумы выставить?

— С одной стороны, сигнал не очень хороший, мягко говоря, для России, поскольку эту инициативу предложила крупнейшая фракция, Европейская народная партия, которая связана с консервативными партиями, правящими в ряде стран Евросоюза. С другой стороны, парламент всегда занимает более радикальную позицию, чем представители евробюрократии.

Но возможность того, что дальнейшие переговоры между Россией и Евросоюзом позволят снять часть острых моментов, сохраняется. Не столько переговоры, сколько нежелание Германии и ведущих игроков ЕС идти на обострение отношений с Россией там, где сложные экономические выгоды от работы с Москвой. Опять же, не будем забывать, что всегда избирательные кампании ведут к ужесточению риторики. В Германии, локомотиве ЕС, осенью должны состояться выборы в бундестаг.

Это не значит, что угрозы парламентариев будут реализованы. Часто риторика — это всего лишь дымовая завеса, чтобы решить вопрос прагматично, но в закулисном порядке.