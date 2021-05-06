"Война камней": почему дети Палестины умирают

Палестина — страна, постоянно теряющая детей в тлеющем вооружённом конфликте с Израилем. Такова общепризнанная истина… Если посмотреть справочные данные и доклады ООН за последние 20 лет, то они ужасны.

Справка С 2000 по 2010 год убито 1859 детей моложе 18 лет. В 2018 г. Цахал застрелил более 300 палестинцев. Почти все они были безоружными гражданскими лицами, многие детьми.

В 2010 г. палестинская национальная администрация опубликовала "Отчет об осуществлении Конвенции о правах ребенка на оккупированной палестинской территории". Естественно, ни о каком соблюдении прав ребёнка речи не идёт и идти не могло по определению, так как дети в Палестине лишены детства и, по сути, ни сами себя не считают детьми, ни окружающая их реальность не признаёт за ними никаких прав на "безоблачное детство" (когда речь заходит о секторе Газа или о западном береге реки Иордан, эти понятия приходится поневоле ставить в кавычки).

Количество увечий и травм от пластиковых пуль, которые нередко снабжаются металлической начинкой, учёту не поддается. Мне довелось просмотреть много фотографий, где голова ребёнка навсегда изуродована подобными боеприпасами.

О чём это говорит? Наверное, прежде всего, о тотальной войне, когда любое человеческое существо, появившееся в периметре безопасности, расценивается как потенциальная угроза, подлежащая уничтожению.

Можно взять, например, историю от 2011 года 15-летнего Махмуда аль-Метхуна, который бросил камень в танк. В результате по нему была открыта стрельба, приведшая к страшным травмам — у ребёнка разбито 3 позвонка. Ранения вызвали частичный паралич и привели к частичной потере желудочно-кишечного тракта.

Или, например, можно рассказать об убийстве в 2018 г. 16-летней Фатимы Хджейджи, застреленной полицейскими за то, что размахивала ножом перед возбуждённой толпой неподалёку от КПП Цахала. Представляла ли она реальную угрозу для солдат, вооружённых штурмовыми винтовками и сидящих в укрытиях? Думаю, вопрос излишен.

Таких — или ещё более страшных — историй, связанных с участием детей в " войне камней", сотни. Рассказы о стрельбе главным танковым калибром "Меркава" по группе из трёх подростков — правда.

Почему же ничто не делается для улучшения положения? Наверное, ответ кроется в причинах, весьма далёких от контрольно-следовой полосы, разделившей как шрам мир на Ближнем Востоке.

Скорее всего, речь идёт о некоем менталитете. Если израильские солдаты стреляют по детям, то делают это потому, что не считают подростков детьми. Они видят в них воинов, которые сегодня взяли в руки камни, а завтра возьмут автомат. Между тем израильтяне только копируют отношение к детям-смертникам со стороны их семей. Ведь вполне очевидно, что общество Палестины благосклонно относится к детскому самопожертвованию. Детей никто не останавливает, когда они заваливаются в чужие квартиры в надежде напиться и забыть о страшном завтра, в котором они уже подписали контракт со смертью.

Что можно сделать в подобных случаях? Для начала прекратить тактику поршневого выдавливания палестинцев при помощи незаконной застройки территории.

Кроме того, надо вести работу и со взрослым палестинским населением, которое сквозь пальцы смотрит на храбрые выходки малолеток. Такое традиционное фаталистическое отношение к смерти — "убьют, так убьют" — соответствует средневековой, а отнюдь не современной морали.

Если застройка территорий прекратится, если стороны сядут за стол переговоров не ради проформы, а действительно, чтобы договориться о modus vivendi, то тогда в самый раз задуматься и о системе воспитания детей в самом Израиле. Может быть, тогда израильтяне начнут понимать, что они не в осаждённой крепости и что Азия стала их Родиной, им здесь жить многие столетия.

Вот только тогда можно говорить о возможности для людей — и их детей — вернуться к нормальному существованию.

Всё остальное — не более чем благие желания, которыми, как известно, выложена дорога в ад.

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