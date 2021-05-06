Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, чем закончится франко-британский конфликт в Ла-Манше

Мир » Европа

Озвученные воинственные меры в конфликте между Лондоном и Парижем вносят ещё больший разлад в отношения не только Великобритании и Франции, но и Великобритании и Евросоюза в целом, считает эксперт Андрей Куликов.

Эксперт рассказал, чем закончится франко-британский конфликт в Ла-Манше

Великобритания направила два патрульных корабля Королевского военно-морского флота к острову Джерси в Ла-Манше после того, как французские власти пригрозили оставить остров без электричества.

Остров принадлежит британской короне, и после Brexit Лондон и Париж не могут определить правила рыбной ловли в прилегающей акватории. Электроснабжение острова на 95% обеспечивается за счёт экспорта французской энергии.

Министр по делам морей Франции Анник Жирарден заявила, что ей "противно" узнать, что Джерси выдал 41 лицензию с "односторонними условиями", определив время, которое французские рыболовные суда могут проводить в водах вокруг острова, пишет Reuters.

"Что касается Джерси, я напоминаю вам о доставке электричества по подводным кабелям… Даже если было бы прискорбно, если бы нам пришлось это сделать, мы сделаем это, если придётся", — добавила министр.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси и пообещал "непоколебимую поддержку" острову, говорится в заявлении по итогам его встречи с главным министром острова Джоном Ле Фондре и министром иностранных дел Джерси Яном Горстом.

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов, вопросы Brexit, несмотря на подписанное соглашение и продолжающиеся переговоры, до конца не урегулированы и стороны продолжают отстаивать собственные интересы.

По мнению эксперта, озвученные меры вносят ещё больший разлад в отношения не только Великобритании и Франции, но и Великобритании и Евросоюза в целом.

Однако Андрей Куликов полагает, что данной ситуации не стоит придавать особо большого значения, потому что страны "объединяют и общие проекты, и даже какие-то глобальные вещи типа взгляда на международные отношения в целом".

"Я уверен, что для начала они снизят напряжённость, а потом найдут какой-то компромисс, который более-менее устроит всех. Лондон до этого говорил, что не собирается соблюдать договорённости по Северной Ирландии в части выполнения пунктов, связанных с обеспечением таможенного контроля. И это вызвало недовольство Брюсселя. По большому счёту, эти заявления, на мой взгляд, сопоставимы. И Брюссель или сейчас Париж и Лондон — каждая сторона преследует свои интересы. Но я верю в то, что страны сохраняют союзнические отношения, и вопрос будет урегулирован, и до исполнения этих угроз всё-таки дело не дойдёт", — сказал "Правде.Ру" Андрей Куликов.

Последний раз Великобритания воевала с Францией против Наполеона Бонапарта в войнах 1800-1815 годов в составе коалиции европейских монархов. Английская армия участвовала в последнем крупном сражении кампании — при Ватерлоо (1815 год).

Читайте по теме:

Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Французский журналист предрёк Европе распад

Спасибо за рыбу: Лондон пугает Брюссель "зелеными" последствиями Brexit

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Великобритания направляет корабли к острову Джерси после угроз Франции - Россия 24
Редактор: Елена Тимошкина
Темы брексит франция андрей куликов великобритания
Новости
Брухунова призналась, что уже десять лет отвечает за стиль Петросяна
Аналитики подсчитали расходы россиян на штрафы ГИБДД
Саунд-продюсер Моргенштерна прокомментировал исчезновение рэпера
Лев Лещенко осудил блогера Дину Саеву, поздравившую ветеранов за деньги
Украинцев с паспортами России назвали "недогражданами"
Названы валюты, которые находятся на грани краха
В московских поликлиниках появится цифровой помощник
В Кремле ответили на вопрос о работе Петрова и Боширова
Депутат прогнозирует сложности с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка
Что известно о таинственном бойфренде балерины Волочковой
Последние материалы
Названы валюты, которые находятся на грани краха
В московских поликлиниках появится цифровой помощник
В Кремле ответили на вопрос о работе Петрова и Боширова
"Ковид" и власти отправили средний класс в бедность
Эксперт рассказал, чем закончится франко-британский конфликт в Ла-Манше
Депутат прогнозирует сложности с выплатами 10 тысяч рублей на ребёнка
Что известно о таинственном бойфренде балерины Волочковой
Покупают задёшево: Пушков о том, сколько Вашингтон потратил на Киев
Нуланд призвала Украину не педалировать тему НАТО
Названа самая популярная косметическая операция в США во время пандемии
Популярное
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряжённость из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растёт.

Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
Соломон Соловьев Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова О чём говорят полмиллиона паспортов РФ, выданных в ДНР и ЛНР Любовь Степушова Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
11 "ванных"заповедей
Оригинальные методики
11 "ванных"заповедей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников