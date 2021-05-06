Эксперт рассказал, чем закончится франко-британский конфликт в Ла-Манше

Озвученные воинственные меры в конфликте между Лондоном и Парижем вносят ещё больший разлад в отношения не только Великобритании и Франции, но и Великобритании и Евросоюза в целом, считает эксперт Андрей Куликов.

Великобритания направила два патрульных корабля Королевского военно-морского флота к острову Джерси в Ла-Манше после того, как французские власти пригрозили оставить остров без электричества.

Остров принадлежит британской короне, и после Brexit Лондон и Париж не могут определить правила рыбной ловли в прилегающей акватории. Электроснабжение острова на 95% обеспечивается за счёт экспорта французской энергии.

Министр по делам морей Франции Анник Жирарден заявила, что ей "противно" узнать, что Джерси выдал 41 лицензию с "односторонними условиями", определив время, которое французские рыболовные суда могут проводить в водах вокруг острова, пишет Reuters.

"Что касается Джерси, я напоминаю вам о доставке электричества по подводным кабелям… Даже если было бы прискорбно, если бы нам пришлось это сделать, мы сделаем это, если придётся", — добавила министр.

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси и пообещал "непоколебимую поддержку" острову, говорится в заявлении по итогам его встречи с главным министром острова Джоном Ле Фондре и министром иностранных дел Джерси Яном Горстом.

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов, вопросы Brexit, несмотря на подписанное соглашение и продолжающиеся переговоры, до конца не урегулированы и стороны продолжают отстаивать собственные интересы.

По мнению эксперта, озвученные меры вносят ещё больший разлад в отношения не только Великобритании и Франции, но и Великобритании и Евросоюза в целом.

Однако Андрей Куликов полагает, что данной ситуации не стоит придавать особо большого значения, потому что страны "объединяют и общие проекты, и даже какие-то глобальные вещи типа взгляда на международные отношения в целом".

"Я уверен, что для начала они снизят напряжённость, а потом найдут какой-то компромисс, который более-менее устроит всех. Лондон до этого говорил, что не собирается соблюдать договорённости по Северной Ирландии в части выполнения пунктов, связанных с обеспечением таможенного контроля. И это вызвало недовольство Брюсселя. По большому счёту, эти заявления, на мой взгляд, сопоставимы. И Брюссель или сейчас Париж и Лондон — каждая сторона преследует свои интересы. Но я верю в то, что страны сохраняют союзнические отношения, и вопрос будет урегулирован, и до исполнения этих угроз всё-таки дело не дойдёт", — сказал "Правде.Ру" Андрей Куликов.

Последний раз Великобритания воевала с Францией против Наполеона Бонапарта в войнах 1800-1815 годов в составе коалиции европейских монархов. Английская армия участвовала в последнем крупном сражении кампании — при Ватерлоо (1815 год).

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