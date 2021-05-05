О чём говорят полмиллиона паспортов РФ выданных в ДНР и ЛНР

О чём говорят более чем полмиллиона российских паспортов, выданных в Луганской и Донецкой народных республиках.

Вина за войну лежит на Украине

О том, что Донбасс никто не оккупирует, что Украина виновата в конфликте со своим народом, уже бывшим.

Согласно переписи 2001 года, не менее 75 % населения, проживающего в Донбассе говорит и думает на русском языке. Эта территория изначально заселена русскими и недавно подвержена украинизации. До сих пор местное население исповедует те же ценности, что и русские в России — они были в одной стране, имеют общую веру, праздники и ненависть к бандеровцам.

И когда после Майдана к власти в Киеве пришли оплачиваемые США отморозки, прибегающие к помощи нацистов всякий раз, когда надо подавить русских украинцев морально и физически, люди стали защищаться — так начались восстания на юго-востоке, и последовавшая гражданская война.

Сегодня население ЛДНР, наконец, защищено от "хорватского сценария" и последующей резни. Да, у новых россиян много проблем в плане соответствия полученных прав и обязанностей Конституции РФ, но это отработается.

Почему украинская агрессия не осуждается на Западе

И на этом фоне, почему бы не поговорить об украинской агрессии против русских? Не только в Донбассе, но и в других регионах Украины, в Одессе? Кстати, а где же ЕС с его правами человека? Разве Брюссель не должен стоять в первом ряду осуждающих украинскую агрессию и настаивать на расследовании убийств мирных жителей и преследования за инакомыслие?

И почему ничего не решает в ЕС тот факт, что Румыния и Венгрия тоже выдают свои паспорта украинцам? Или это другое — "демократичное"?

Народу Донбасса, сделавшему свой выбор, уже не нужно украинство с его подачками в виде пенсии. Кроме того, кому нужно украинское гражданство, если украинские солдаты стреляют по твоему дому каждый день.

И разве непонятно на Западе, что русские Донбасса не хотят видеть у себя марш в честь дивизии СС Галичина с "припудренным носиком" в виде вышиванок. А вот, когда одесситы хотят возложить цветы к месту сожжения фашистами 48 человек, полиция их обыскивает, ищет бомбу, считая потенциальными террористами.

У бандеровской Украины нет будущего

Более чем полмиллиона человек сделали свой выбор и не хотят, чтобы их Родина — Россия прошла путём Майдана. Это также предупреждение тем, кто уверен в том, что население левобережной Украины можно сделать нацистами. Это невозможно, рано или поздно, история повторится — бандеровцы будут судимы и понесут наказание.

МВД России в ответ на запрос агентства ТАСС сообщило, что 527 тысяч человек в ЛДНР — получили российские паспорта. В Донбассе, по данным зам. главы Миграционной службы ДНР Игоря Скрибова, проживает свыше 2 миллионов человек, это только на территориях, которые сейчас контролируют власти республики.

В приграничных районах с РФ работают уже по 4 пункта в каждой республике, где жителям ДНР и ЛНР выдают паспорта. Надо учесть, что до этого надо получить республиканский паспорт, то есть стать лояльным гражданином своей страны.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что число жителей ДНР и ЛНР, получивших в упрощенном порядке гражданство России, может увеличиться в два раза к концу года, достигнув 1 млн человек.

24 апреля 2019 года, президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

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