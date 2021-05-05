Навстречу приключениям: зачем российским артистам Украина

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) на днях побывал в Киеве. Большую "информационную поддержку" в ходе визита рэперу оказали украинские националисты. Во многом их стараниями и стало известно, что Вакуленко посетил Украину.

Понятно, что и сами националисты постараются извлечь из этой истории максимум. И еще раз продемонстрировать, как 24 часа в сутки семь дней в неделю защищают интересы государства от любых посягательств. Тем более, что и усилий особых в данном случае прикладывать не нужно.

Российский рэпер в Киеве

Баста 3 мая посетил один из ресторанов на Крещатике. Сей эпизод был запечатлен на видео, который опубликовал националист Сергей Стерненко.

На входе в ресторан певца поджидал некий мужчина, который начал спрашивать у рэпера "Чей Крым?", "А как же оккупированный Крым, в который ты ездил?". После этого видео прерывается, однако, по словам автора ролика, в этот момент охрана Василия Вакуленко попыталась оттеснить его в сторону.

Стерненко сообщил, что некие "неравнодушные граждане" готовы заплатить тысячу долларов за информацию о перемещениях Басты. А потом нашелся еще один "неравнодушный", который пообещал добавить еще 200 долларов. Сам Стерненко объявил "охоту" на российского рэпера.

"Общественный деятель" Стерненко ранее был осужден за похищение человека по предварительному сговору, разбой и незаконное хранение оружия. Является фигурантом уголовного дела об убийстве.

В сентябре 2017 года Василию Вакуленко на три года запретили посещение Украины — из-за концертов в Крыму в 2014 и 2015 годах. В сентябре прошлого года Басту исключили из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Запрет на въезд сняли из-за окончания срока ограничительных мер.

Надо ехать?

Те из российских артистов, кто все же добирается до Украины, довольно часто попадают в какие-то неприятные ситуации. Зачем же добровольно искать такие приключения?

Композитор Григорий Гладков полагает, что несмотря на эксцессы, ездить в соседнее государство все равно нужно.

"Такие инциденты были, например, на гастролях Константина Райкина. Ну а что делать? Я считаю, что все равно надо общаться. Я не потерял ни одного друга на Украине, как дружили, так и дружим. Я считаю, что нельзя прерывать связи. И то, что Баста съездил в Киев, я считаю, это небольшой подвиг", — сказал Гладков "Правде.Ру".

"Мы, люди искусства, театра, кино, связь не потеряли абсолютно. Те, кто играет в политику, пытаются разъединить. А есть такая древняя формула: разделяй — и за ней сразу следует — властвуй. Зачем разделять? Затем, чтобы властвовать", — считает композитор.