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Автор Любовь Степушова

Чехия не последняя: России надо учиться ставить условия

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В Чехии истерика и паника, политики и чиновники бегают по кабинетам, звонят, кричат — обвиняют друг друга в предательстве.

Чехия не последняя: России надо учиться ставить условия

Грязным бельём трясут все в Чехии

Так, в среду генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что расследование уголовного дела о взрывах на оружейном складе в Врбетице, в причастности к которым Прага обвиняет Россию, может быть приостановлено, если не удастся допросить подозреваемых, пишет Ceske noviny.

Вероятно, на это и был расчёт при озвучивании версии о причастности к взрывам агентов ГРУ "Петрова и Боширова".

Ранее глава Минюста Мария Бенешова (партия "Акция недовольных граждан", ANO) заявила, что существует больше двух версий инцидента 2014 года. По её словам, она видела только служебную записку контрразведки по этому вопросу, а к материалам расследования "никто не имеет доступа".

Премьер-министр Андрей Бабиш (лидер ANO) вызвал соратницу Бенешову, чтобы обсудить ее высказывание и, как пишет чешская пресса, убедил её, что версия одна (понятно, какая). Тем не менее, первый заместитель лидера оппозиционной Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить министра юстиции.

Ещё ранее за озвученные две версии случившегося (ГРУ и халатность) чешские политики призывали к импичменту президента Милоша Земана за измену Родине.

Инициаторами подачи жалобы стали глава сената Милош Выстрчил и еще ряд его коллег из оппозиционных партий. Однако если в сенате они голоса соберут, то в палате депутатов, где большинством обладают представители правящей коалиции — движение ANO и социал-демократы, а также нередко поддерживающие их коммунисты и партия "Свобода и прямая демократия", это невозможно.

Кроме того, конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна состоять из "тщательных формулировок", просто написать в ней, что президент наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности — этого явно недостаточно, сказал РИА "Новости" чешский юрист Станислав Новотный.

Продолжается травля министра внутренних дел Яна Гамачека (Социал-демократическая партия). Согласно данным сервера Seznam Zprávy, министр планировал поехать в Россию за неделю до "разоблачения ГРУ", чтобы обсудить поставку одного миллиона доз вакцины "Спутник V" и встречу президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Праге в обмен на молчание по поводу деталей взрыва склада боеприпасов.

По сути, это обвинение Гамачека в государственной измене. Сам Гамачек такой свой необъяснимый порыв отрицает. Необъяснимый — потому что в Чехии к моменту его поездки о "причастности ГРУ" ко взрывам уже знали в правительстве, и ехать с такой целью было бы самоубийством.

Профессионалы не хотят врать

Из этого гадюшника выделяются профессионалы, которые, кстати, как и в Британии по делу Скрипалей, Лугового, явно не хотят врать. Это, надо сказать, западная демократия во всей красе: все поддерживают точку зрения главного демократа — в данном случае, Бабиша, а Земана, которого в отличие от Бабиша выбирал народ прямым голосованием — шельмуют.

Ситуация объясняется тем, что через шесть месяцев состоятся выборы в палату депутатов.

Русофобия Европе особенно вредна

Несуществующая враждебная деятельность России на Западе всегда вытаскиваются на первый план, чтобы победить на выборах на волне русофобии, которая выращена и воспитана западной пропагандой.

Но в отличие от Вашингтона, советам которого Прага следует, она могла бы много приобрести, сотрудничая с Россией. А теперь доходы от визового сбора уйдут соседям по Шенгену, вакцину, чтобы избежать дополнительных жертв от коронавируса — Россия не поставит, не заключат чехи и выгодный контракт с Росатомом на достройку АЭС "Дукованы". А ведь предполагалось участие сотен чешских и европейских компаний, с которыми можно было бы заключать контракты на миллиарды евро.

Была уже похожая история с "Южным потоком", от которого отказалась внезапно Болгария, но сегодня она имеет "Балканский поток". А может быть России, стоило прощать болгар с условием — исключить русофобию, которая у сегодняшней Софии ничуть не пошла на спад. А спонсируется она, получается, Россией на транзитные деньги. 

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Темы чехия врбетице русофобия ян гамачек андрей бабиш петров и боширов
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