"Сразу война": чем грозит Украине вступление в НАТО

Руководство НАТО намерено провести саммит стран альянса в июне. Не исключено, что одним из обсуждаемых вопросов станет дорожная карта вступления Украины в организацию.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, на саммите в Брюсселе обсудят вопрос безопасности Украины, что по умолчанию считается интересами всей Европы.

Что характерно, официального запрета брать в НАТО страны с нерешенными спорными вопросами нет. Так что президент Зеленский с чистой совестью благодарил ЕС за поддержку евроатлантических устремлений Киева.

Вопрос снова стал актуальным на фоне обострения ситуации в Донбассе. По мнению Киева, именно Североатлантический альянс способен положить конец этому конфликту.

Хотя официально в альянс не берут страны с территориальными проблемами.

Как заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов, именно поэтому никакой реальной поддержки Украине со стороны альянса не последует.

Аналогичного мнения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, никаких действий по выработке плана присоединения Украины к НАТО сделано не будет.

Не так давно Берлин объявил, что не видит в настоящее время дальнейших перспектив вступления Украины в организацию.

Остальные страны альянса на словах буднично выразили поддержку Украине, при этом напомнив, что никаких решений о присоединении этой страны к военному блоку не было.

Например, заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер напомнила, что Киев всё ещё не получал дорожных карт на пути к членству в НАТО. Американцы и вовсе самоустранились из проблемы, заявив, что это решение должны принимать в НАТО.

Напомним, в своё время (на саммите НАТО в Бухаресте 2008 года) в итоговом коммюнике было прописано, что Грузия и Украина обязательно присоединятся к военному блоку. Конкретики эта тема не получила из-за позиции Франции и Германии.

Россия же отреагировала однозначно. Российский президент тогда прозрачно намекнул, что если Украину всё же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. Эксперты считают, что Украину не берут в альянс из-за Крыма и Донбасса. Подобным же образом ситуация складывается у Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Практика говорит о нежелании блока подвергать себя дополнительным угрозам войн за спорные территории новых стран-союзников. При этом прямого юридического запрета на принятие стран с подобными конфликтами не существует.

Но взять Украину в НАТО — это прямо и сразу же объявить войну России. Никому на Западе реально этого не хочется.

Поэтому список требований к Украине бесперспективен даже в первом приближении. Сегодня украинская армия далека от стандартов НАТО. На её модернизацию нужны огромные средства. От гражданского общества требуется "добиться верховенства права и наличие развитых демократических институтов".

Если добавить слаборазвитую экономику, внутреннюю нестабильность, почти полное отсутствие производства ВПК и средств для закупки техники, то шансов у соседей нет.

Зато полная возможность оказаться в качестве "заднего двора России" для баз, военнослужащих и постоянного раздражителя РФ, заключает эксперт.

Стоит добавить и слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова про то, что Россия, конечно, войну немедленно не начнёт, но "пересмотрит свои отношения" с некоторыми государствами, которые станут членами альянса.

Речь идёт о Грузии и Украине. Грузия, помнится, еще в 2011-м получила статус "аспиранта" НАТО. На дворе 2021 год, а Грузия продолжает оставаться аспирантом, выполняя многочисленные и самые разнообразные условия, которые периодически обновляются и расширяются для того, чтобы стать членом НАТО. Такими темпами ещё десять лет в аспирантах вполне можно провести.

Украина в целом идёт тем же путём.

Хотя президент РФ Владимир Путин в своём интервью каналу Fox News подчеркнул, что Россия ответит "крайне негативно" на вступление Украины и Грузии в альянс, поскольку такие политические манёвры Кремлём будут однозначно расценены как "стратегическая угроза".

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