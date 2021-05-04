Не у дел: поворот Белоруссии к России оказался весьма преувеличен?

Министерство юстиции Белоруссии 3 мая приняло решение об отказе в государственной регистрации партии "Союз". Эта политическая организация выступает за интеграцию России и Белоруссии. Рассуждения о "неизбежном" объединении двух государств в очередной раз оказались фантазиями?

Аргументы белорусского минюста

Причину отказа в белорусском минюсте объяснили так: "Рассмотрены документы о государственной регистрации политической партии "Союз". По результатам рассмотрения принято решение об отказе в государственной регистрации данной партии. В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ".

Оргкомитет партии "Союз" был создан в октябре 2020 года. В марте нынешнего года прошёл учредительный съезд "Союза", куда прибыло более 100 делегатов от всех областей республики и Минска, а также гости из России. Председателем был избран Сергей Лущ.

После этого были поданы документы на регистрацию. В минюсте Белоруссии отметили, что для создания партии необходимы не менее тысячи от большинства областей и Минска. В предоставленных "Союзом" документах на регистрацию значились 1023 учредителя. Однако при выборочной проверке 150 имен выяснилось, что 26 указанных в списке лиц не существует.

В отношении некоторых лиц были указаны недостоверные сведения о месте жительства и были предоставлены не все требуемые данные. "В связи с этим список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации", — заявили в ведомстве.

Было также установлено, что в качестве учредителей было указано лицо, не являющееся гражданином Белоруссии, что нарушает установленный порядок создания политической партии. Правда решение минюста может быть обжаловано в Верховном суде.

Дело в неправильном оформлении документов?

Можно ли на основании произошедшего сделать вывод о том, что рассуждения на тему скорого и неизбежного объединения России и Белоруссии, которые были столь популярны летом-осенью прошлого года, оказались фантазиями? Если исходить из того, что свидетельством серьёзного настроя в этом отношении стала бы регистрация партии "Союз", то ответ на этот вопрос положительный.

Другой вопрос, впрочем, заключается в том, насколько влиятельной могла бы стать эта партия, если б её зарегистрировали. Ответа на этот вопрос нет. Многое зависит от того, сколь велико число сторонников объединения в Белоруссии.

Не секрет, что до массовых выступлений прошлого года белорусские власти старались купировать деятельность пророссийских организаций. Судя по всему, в этой политике существенных изменений не произошло. Да и Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал, что речь идёт о более тесном сотрудничестве между Белоруссией и Россией. Но жить, по словам президента Белоруссии, лучше в разных квартирах.

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, впрочем, предпочёл не спешить с выводами.

"Я думаю, что в этой ситуации, которая есть, мы не располагаем исчерпывающей информацией. Давайте сосредоточимся на российском опыте. Российский опыт свидетельствует о том, что политические партии крайне, скажем так, по-разному относятся к такой важной процедуре, как сбор подписей. И за вот эти 30 лет постсоветской истории мы знаем, что неоднократно политические партии не становились таковыми, а оставались какими-то клубами по интересам именно потому, что не могли нормально подготовить документы", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Вот здесь возникает вопрос, является ли эта ситуация исключительно российской, или она вполне может быть у наших соседей в Республике Беларусь? С моей точки зрения, да, конечно, она может быть и у наших соседей", — отметил он.

"Вместе с тем я могу предполагать и то, что в силу каких-то причин именно к этой партии было, скажем так, повышенное внимание органов юстиции. Но я, честно говоря, исхожу из того, что всё-таки самый вероятный вариант — это вариант действительно некоторой нечёткости в документах", — сказал "Правде.Ру" Николай Межевич.

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