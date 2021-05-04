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Автор Антон Куликов

Не понравилось: санкции России вызвали ярость Европы

Мир

Россия 30 апреля запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Реакция в Евросоюзе была весьма бурной. Отчего же столько эмоций и угроз, ведь понятно было, что Москва ответит на аналогичные действия Евросоюза?

Не понравилось: санкции России вызвали ярость Европы

Кого и за что включили в санкционный список

Напомним, 2 и 22 марта Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. И российские официальные лица сразу дали понять, что ответ будет.

В итоге въезд в нашу страну запретили председателю Европарламента Давиду Сассоли, еврокомиссару по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, главе Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осе Скотт, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, а также нескольким чиновникам из Латвии и Эстонии.

Прибалтийские чиновники, попавшие в список, руководят "языковыми" департаментами и регулируют деятельность СМИ. Раупах и Скотт связаны с делом о так называемом отравлении Алексея Навального, Жак Мэр готовит доклад по этому же делу. Ну а Сассоли и Юрова, так сказать, по совокупности "заслуг". Достаточно напомнить, что на прошлой неделе Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию.

Реакция европейцев

Европейцев российский санкционный список явно задел. Особенно почему-то Давида Сассоли. В одном из комментариев он заявил, что санкции против него не являются личным выпадом, но направлены на то, чтобы наказать весь Европарламент.

"Мы верим в диалог, силу дипломатии, многополярность, торговлю, мы не передвигаем войска и мы не агрессивны", — заявил Сассоли. "Надеюсь, что эта мера будет быстро отменена и я смогу поехать в Москву, чтобы обсуждать темы прав человека и политических свобод. Думаю, что народ этой великой страны этого ждет и заслуживает", — сказал председатель Европарламента.

Вера Юрова, в свою очередь, заявила, что раз Россия ввела против нее санкции, значит она хорошо делает свою работу. Но это, в общем, достаточно стандартный комментарий для таких случаев. Вроде бы и надо что-то сказать, но сказать особенно нечего.

Протесты против санкции выразили власти ряда государства Евросоюза. Внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, в котором подчеркнула, что европейская сторона выразила осуждение и неприятие действий России. Для беседы вызвали постпреда России при ЕС Владимира Чижова. Который, в свою очередь, напомнил, что санкции были введены в ответ на действия Евросоюза.

В ЕС, в свою очередь, этот аргумент не принимают. Там исходят из принципа "а нас-то за что?!" В том смысле, что европейские санкции против российских чиновников были правомерными и законными, у Евросоюза была на то все основания. А вот российский ответ неадекватен.

"Это решение, которое прямо нацелено на ЕС и его страны-члены, неприемлемо, лишено всяких юридических оснований. Оно лишь подтверждает, что Россия избрала путь конфронтации с ЕС, вместо того, чтоб изменить негативную траекторию развития отношений", — заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Что дальше? Дальше возможные ответные действия планируют обсудить главы МИД ЕС 10 мая. А через пару недель и руководители стран Евросоюза. Не исключено, что дело не ограничится осуждением ответных действий России и будут введены новые санкции. На которые, разумеется, наша страна ответит. А как иначе? Раз у Евросоюза есть основания, то почему не может быть у России.

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Темы санкции евросоюз европарламент
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