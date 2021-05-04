В погоне за химерой: как китайцы получают высшее образование

Пандемия коронавируса в 2020 году оказала огромное влияние не только на мировую политику и экономику, но и на образование. В Китае это проявилось особенно остро, потому что Китай занимает первое место в мире по количеству обучающихся за границей соотечественников. Из-за пандемии сотни тысяч студентов не смогли выехать из Китая и были вынуждены посещать занятия онлайн, а кому-то вообще пришлось бросить учебу.

Причины популярности иностранного образования среди китайцев просты.

Во-первых, из-за слишком высокого конкурса (несколько тысяч человек на место) вузы не могут принять всех желающих. Нередки случаи, когда перспективной и трудолюбивой молодежи не хватает 1 балла для поступления в университет в Китае, и ребята едут за рубеж, чтобы получить высшее образование там.

Во-вторых, после того, как многие из таких студентов стали "пускать корни" в странах своих альма-матер, китайское руководство утвердило специальную политику, направленную на создание условий для их привлечения на родину. Подразумевается, что эти люди получили иностранное образование, стали обладателями полезных знаний и могут принести пользу стране. Поэтому в случае возвращения в Китай после окончания вуза они получают различные льготы. Например, могут приобрести автомобиль без импортных пошлин, оформить прописку в Пекине или другом большом городе (в Китае существует прописка, и поменять ее очень нелегко), получить денежную помощь на создание своего бизнеса.

В-третьих, условия китайского ЕГЭ очень жесткие — за три дня сдается шесть экзаменов, по два экзамена в день (один утром, второй после обеда), абитуриенты подвергаются сильнейшему стрессу, процесс подготовки к экзаменам занимает несколько лет, все это негативно отражается на здоровье — в последние годы встретить молодого китайца без очков скорее редкость, чем обыденное явление (хотя многие сейчас переходят на контактные линзы), поэтому многие родители хотят уберечь своих детей от подобных "прелестей" и предпочитают понести дополнительные расходы и отправить их учиться за границу.

В связи с этим неудивительно, что число китайцев, жаждущих получить зарубежное образование, растет. В 2018 году количество китайских студентов, обучавшихся за границей, составило 662 тыс. человек, что на 8,9% больше, чем в 2017 году. Из них 30 200 человек направлены государством, 35 ​​600 человек обучались за счет различных организаций, 596 300 человек учились за свой счет. В 2019 году количество китайских студентов, обучавшихся за границей, превысило 700 тыс. чел.

Существует стереотип о том, что все китайские студенты изучают только инженерно-технические специальности. На самом деле это не так. Около 50% студентов обучается по специальностям, связанным с бизнесом, сюда входят менеджмент, финансы и т. п. Почти 20% изучают прикладные науки (сельское хозяйство, промышленность, педагогика, право, информатика). 20 % — гуманитарные и общественные науки (литература, история, философия, языки, экономика, политология, психология и др.). На естественные науки приходится менее 10 %, сюда входят физика, химия, биология и математика.

Самыми популярными странами до 2019 года были США, Канада, Великобритания. Характерной особенностью 2019-2020 годов, помимо коронавируса, стало обострение отношений Китая с США. Китайские студенты стали подвергаться санкциям в США, число обучающихся там снизилось, многие решили продолжить учебу в других англоязычных странах, поэтому Великобритания обогнала США по числу обучающихся китайцев. Также набирают популярность азиатские страны — Сингапур, Япония, Южная Корея. Россия занимает 10-е место в списке стран, популярных для получения образования. На нее приходится 9,8% от общего числа обучающихся.

Китайцы боятся покидать Китай

Пандемия внесла свои коррективы, и теперь в "зарубежном обучении" китайцев наметились новые тенденции и особенности. Согласно последним исследованиям, почти 90% студентов считают, что в Китае находиться безопаснее, чем в других странах, 20,7% из них приняли решение отказаться от обучения за границей. Остальные предпочитают отложить свои планы по получению иностранного образования или изменить страну обучения. То есть планы по получению диплома зарубежного вуза сохраняются, число желающих это сделать не уменьшается, но из-за коронавируса люди не хотят выезжать из Китая.

Эксперты также отмечают, что обучение за рубежом имеет не только плюсы, но и минусы. После возвращения в Китай выпускники сталкиваются с самыми разными проблемами.

Во-первых, они отвыкают от китайских реалий и становятся не такими восприимчивыми к потребностям китайского рынка труда, поэтому им требуется адаптация, в результате чего они часто упускают возможности выгодного трудоустройства, карьерного роста, налаживания бизнеса.

Во-вторых, их семьи несут большие расходы, так как, помимо оплаты за обучение, часто приходится платить за жилье, питание, дорогу до места обучения и обратно и т. д. Обычно это оборачивается в немаленькую сумму.

В-третьих, за время обучения в средней школе дети подвергаются большим нагрузкам и находятся под постоянным жестким контролем учителей и родителей, после этого обучение в иностранном университете кажется им приятным времяпрепровождением, похожим на нахождение на курорте или в санатории.

Многие из них впервые в своей жизни покидают родительский дом и оказываются свободными и незащищенными в мире соблазнов. Отношение даже самых строгих иностранных преподавателей к студентам намного демократичнее, а требования намного мягче, чем у их китайских коллег. В результате возникают риски, что ребенок "научится плохому", приобретет нездоровые привычки, может просто перестать стараться, начать прогуливать занятия и "скатиться на двойки". Поэтому некоторые родители не очень огорчились, когда по причине пандемии их дети вернулись домой и перешли на дистанционное обучение. С одной стороны, ребенок учится в иностранном вузе, а с другой, он сидит в своей комнате, накормленный, ничего плохого не делает. Чаще всего в китайских семьях всего один ребенок, соответственно, отношение к нему очень трепетное.

По вышеперечисленным причинам в последние годы в Китае стала усиливаться тенденция создания совместных университетов. Китайский вуз и его зарубежный партнер создают на базе китайского университета совместное высшее учебное заведение, китайская сторона предоставляет свою инфраструктуру, преподавателей, занимается рекламой этого университета среди потенциальных слушателей, иностранная сторона вносит свой пай в виде преподавателей и образовательных материалов. Иногда принимается решение создать такой объект не в месте нахождения китайского вуза, а в каком-нибудь другом городе, тогда в проекте появляется третья сторона — мэрия этого города. Стороны разрабатывают совместные образовательные программы, обучение обычно ведется на китайском и английском, слушатели получают два диплома — о китайском и иностранном образовании.

Преимущества обучения в таком вузе очевидны:

несмотря на то, что обучение платное, оно все равно дешевле, чем долгосрочное обучение за пределами Китая;

студент получает сразу два высших образования;

студент не теряет связь с семьей и не выпадает из китайского "контекста", при этом он имеет доступ к новейшим иностранным образовательным ресурсам и возможность общаться вживую с иностранными профессорами.

В настоящее время таких вузов в Китае насчитывается уже несколько десятков. Некоторые из них созданы достаточно давно.

В 2004 году в г. Нинбо провинции Чжэцзян создан совместный университет Ноттингемского университета (Великобритания) и Чжэцзянского института "Ваньли". Обучение в бакалавриате ведется по 28 специальностям, в магистратуре — по 12. Преподавательский состав — 700 человек, 75% из них иностранцы, на 25% — китайцы. Обучается 7 тысяч студентов, 13 % из них — иностранцы из 70 стран, остальные — китайцы.

В 2006 году Ливерпульский университет и Сианьский транспортный университет создали совместный вуз в г. Сучжоу провинции Цзянсу. Предлагается обучение по 43 специальностям бакалавриата, 44 специальностям магистратуры и 17 специальностям докторантуры. Число студентов — 17 тысяч человек, преподавателей — 920 человек.

Также успешно функционируют совместные вузы, созданные Дьюкским и Уханьским университетами, Шанхайским университетом и Сиднейским технологическим университетом, Кинским (США) и Вэньчжоуским университетами, Нью-Йоркским университетом и Восточно-китайским педагогическим университетом, Израильским технологическим институтом Технион и Шаньтоуским университетом.

И даже наши соседи не дремлют — в 2019 году Технологический университет Цилу (провинция Шаньдун) создал совместный университет с Киевским национальным университетом технологий и дизайна.

Российские вузы тоже стремятся наладить экспорт образования. Первым в этом деле стал, естественно, МГУ. В 2014 году Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт и Народное правительство г. Шэньчжэня создали Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Проект реализуется очень успешно. Обучение в университете проходит на трёх языках (русском, китайском и английском). На сегодняшний день университет проводит набор студентов на 10 программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В университете функционируют 7 факультетов: филологический, биологический, вычислительной математики и кибернетики, наук о материалах, экономический, географический и инженерный. Ведется активная работа по созданию совместных российско-китайских научных центров как по техническим, так и по гуманитарным наукам.

В 2020 году СПбГУ и Харбинский политехнический университет начали строительство совместного университета. Несколько лет назад Донской государственный технический университет и Шаньдунский транспортный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Даляньский транспортный университет также создали совместные университеты.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Создание совместных университетов на территории Китая позволяет выйти на бездонный китайский рынок образовательных услуг, удовлетворяя потребности и слушателей, и их родителей. По этой причине можно ожидать роста числа таких проектов.

Совместные университеты в Китае — прибыльное направление международного сотрудничества. В противном случае западные вузы, находящиеся на самообеспечении, не создавали бы их.

Российские университеты начинают все активнее включаться в этот процесс. Основными проблемами являются недооценивание своего потенциала, боязнь выхода на мировой уровень, нехватка информации и недостаточный опыт взаимодействия с китайскими партнерами.

Учитывая масштабы китайского рынка образования, найти себе партнерский вуз в Китае и создать с ним совместный проект могут не только крупные университеты государственного и федерального значения, но и региональные вузы.

Российское образование конкурентоспособно на китайском рынке и имеет ряд серьезных преимуществ: высокое качество, относительная дешевизна, уникальные научно-исследовательские разработки, дружественные отношения России и Китая. Китайских слушателей могут привлечь не только технические специальности, но и гуманитарные: изучение русского языка и культуры, российского и международного права, политологии, журналистики, экономики. Это обусловлено важностью роли России в мировой политической жизни, а также емкостью рынка России, Центральной Азии и Восточной Европы, где русский язык остается важным средством международного общения. Обучение некоторым специальностям традиционно является сильной стороной российских учебных заведений и, безусловно, будет пользоваться очень большим спросом в Китае. Сюда входят балет, живопись, академическое пение и даже спорт, например, хоккей.

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