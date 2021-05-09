Польская русофобия – след исторических обид

В Польше произошли сразу два ярких русофобских инцидента: снесли очередной монумент — Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Чеховице -Дзедзице на юге страны и во время чемпионата по шашкам, когда наша Тамара Тансыккужина играла с полькой Натальей Садовской, подошел человек и убрал российский флаг.

Оба эпизода показательны.

В случае с памятником — его жители города отстаивали 5 лет.

А в случае с флагом — вторая польская спортсменка, когда увидела, что у россиянки убрали флаг, убрала флаг Польши тоже.

Получается, что какие бы не были элиты, как бы они не считали себя хозяевами жизни, какие бы решения они не принимали, как бы они не отрывались от народа, все равно народ напомнит о себе и своей политической воле?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

Времени больше нет: США идут тараном на "Северный поток-2"

С чего вдруг Байден признал геноцид армян в Османской империи

Ни одна задача не выполнена: США уходят из Афганистана с полным поражением

Уходя из Афганистана, США создает для России вторую Сирию

Что происходит с Чехией и Болгарией?

Мнение: для консолидации общества в России нужны сталинские чистки

— Польский народ в рамках свободных демократических выборов выбирает правых, которые сегодня находятся у власти. Поэтому не надо тут думать, что польский народ — это одно, а польские элиты — это другое.

В данном случае все-таки надо вещи называть своими именами. Польша сегодня для России — это такая же страна, как 100 лет назад во время советско-польской войны. И последующие десятилетия при Пилсудском Польша была санитарным кордоном и злейшим врагом молодой советской республики.

100 лет прошло, виток истории замкнулся — сегодня все то же самое, что было.

Нынешняя Польша — злейший враг Российской Федерации. Такова позиция власти.

Почему Польша выбирает правых

С точки зрения внутренних польских реалий они проводят правильную политику — это укрепление национального государства, они не хотят евроинтеграции в том виде, в котором она существует.

С одной стороны, Польша — член Евросоюза и член НАТО. Но, с другой стороны, польская идентичность не размывается. Наоборот, власти правые ее укрепляют.

Польша по-прежнему сохраняет национальную валюту — злотый. И это хорошо для польской экономики, потому что там, где переходят на евро, цены скачкообразно в 1,5-2, иногда в 3 раза повышаются. В этом плане польская экономика при злотом устойчивая. Далее, польские правые помогают семьям в рождении детей. Есть очень серьезные финансовые выплаты. Поэтому поляки, создавая семью, обзаводясь детьми, получают серьезную поддержку от государства, от правительства.

Дальше, Польша категорически против принятия мигрантов. В Польше существует все-таки очень сильная ставка на католическую церковь, костел — это очень важно. Кстати говоря, на службах реально верующие приходят, их очень много. Все костелы до отказа заполнены людьми.

Польские традиции, католическая религия, институт семьи, противодействие ЛГБТ-сообществу.

Как бы с этих позиций польское правительство делает очень много в интересах своей страны, своего народа.

Но при этом она настроена резко антироссийски. И поляки поддерживают такое правительство, в том числе и разделяют, очевидно, политический курс, политические устремления той партии, которая сегодня правит в Польше.

Поэтому это сознательный выбор польского общества на конфронтацию с Россией, на ужесточение отношений Варшавы к Москве. Это запрос на русофобию.

Реализация комплекса старых исторических обид и короткой памяти

Хотя мы Польшу освобождали, 600 тысяч наших солдат погибло. Но у поляков, видите, национальный выбор.

Не ждите благодарностей. Болгар спасали, чехов спасали, Прагу спасали, Краков спасали от разрушения. Восстанавливали.

Никто не помнит и не хотят даже вспоминать. А вот старые обиды, начиная еще со времен Суворова муссируются.

Такова природа человеческой цивилизации. Такой Запад. Он таков. И нам здесь обижаться на что-то не надо, надо просто понять, что это так и делать из этого главные выводы: кредиты не прощать и не давать там, где их точно нам не вернут.

Полную версию интервью главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко "Правде.Ру" смотрите в прикрепленном видео.