Что происходит с Чехией и Болгарией?

Россия все последние годы активно помогала не только бывшим союзным республикам на постсоветском пространстве, но и странам Варшавского договора и Венгрии, Польше, Чехословакии, Болгарии.

Болгария — так вообще 16-й республикой называлась.

И вот вдруг сейчас страны ближнего зарубежья устроили непонятно что. Сначала Чехия затеяла громкий дипломатический скандал, объявив, что некие российские представители спецслужб взорвали какие-то склады в 2014 году.

Болезнь оказалась заразительной. Затем "выступила" Болгария.

Что происходит вообще с нашими бывшими братушками?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Я хочу напомнить, что Болгария воевала против России и в Первую, и во Вторую мировую войну. А потом называли себя 16-й республикой при Тодоре Живкове.

А что происходит сейчас?

Вокруг России образуется новый санитарный кордон из недружественных нам государств. Различного рода обвинения необходимы для того, чтобы ужесточать политику санкций.

Никто же не задается вопросом, почему частные оружейные торговцы манипулировали экспортом оружия в той же самой Чехии или в Болгарии. Дело в том, что экспорт оружия — это государственная монополия везде, в любой стране. Никто не может бесконтрольно чего-либо кому-то поставлять. Нужна система лицензирования. Государство, даже если торгует, то жестко контролирует, либо торгует через какие-то фирмы, всегда это лицензировано под жестким государственным контролем. Здесь же какие-то болгарские торговцы оружием, частные, арендуют склады, идет переброс оружейных потоков, происходят какие-то взрывы, причем их несколько было.

Видна рука США

Понятно, обвиняют Россию спустя годы, как произошел тот или иной взрыв. Но, я думаю, это скоординированная политика Соединенных Штатов Америки, которые инициируют подобного рода обвинительные выступления среди тех стран, где они могут это сделать, европейских стран-членов НАТО для того, чтобы как можно сильнее затянуть экономическую удавку на шее России. Только этим я объясняю.

А то, что эти страны поддаются и ведут себя так, точнее, не сами страны, а элиты, которые находятся у власти, для кого это секрет? Слабая страна, слабая экономика.

— Слабые элиты.

— Русофобия в ряде стран.

В Польше, например, это распространенное явление среди политических элит.

Болгария очень гибкая, как пластилин, заявила, что хочет российский газ, соответственно, готова поучаствовать в проекте, на уровне премьер-министра это говорится. А потом тут же меняется мнение на противоположное после того, как резидент ЦРУ в Софии, либо американский посол в России выразил свое неудовольствие.

Такие страны, к сожалению. Другое дело, что тенденция имеет ухудшение абсолютно четкое. Мы сейчас фактически превращаемся в осажденную крепость, примерно как РСФСР после окончания гражданской войны.

На нас давят со всех сторон. Нам все пытаются отключать, угрожать.

Надежда только на себя

Правда, Сталин ведь в схожих обстоятельствах провел индустриализацию.

Мы помним, что шли масштабные закупки оборудования, целых заводов, производств. Закупали в Соединенных Штатах Америки, выписывали инженеров. Они приезжали, здесь все нам строили.

Теперь, конечно, так действовать не будут. Нас просто замыкают во враждебное кольцо.

При этом наши надежды, что Китай нам поможет, напрасны. Китай не поможет. Он очень прагматичен, по-восточному коварен.

Формально они с нами заодно против США. Но это на уровне политических заявлений, деклараций.

А в практическом плане, например, предложение, которое мы сделали Китаю по созданию альтернативной SWIFT в системе банковских проводов, взаиморасчетов не вызвало никакого энтузиазма у Пекина абсолютно.

Мы понимаем, что страна жестко централизованная. И отказ от тех или иных китайских банков или ведомств это всегда политика государства.

Хотя нам улыбается товарищ Си лучезарно, призывает нас действовать совместно. Где-то действуем. Китай нас поддерживает в каких-то политических вопросах. Но где-то и ножку подставит.

Иллюзий не должно быть.

Ничего личного, только бизнес. Поэтому нам надо запасаться прагматизмом.

Полную версию интервью главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко "Правде.Ру" смотрите в прикрепленном видео.