Уходя из Афганистана, США создает для России вторую Сирию

Афганистан сегодня — крайне нестабильная территория, крупнейший в мире производитель наркотиков в промышленном масштабе. То есть основа экономики современного Афганистана — это наркопроизводство. Такого нет даже среди колумбийских наркокартелей.

До последних дней худо-бедно ситуация в стране контролировалась американскими военными. То есть, все процессы в Афганистане проходили под эгидой американцев и их западных союзников.

Но Бог бы с ним, нас, главное, интересует, что будет дальше.

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— А дальше может возникнуть хаос, обрушение системы власти и неконтролируемый экспорт исламского экстремизма на постсоветское пространство. Тем более что Таджикистан, Узбекистан, Киргизия находятся в ситуации, когда экспорт исламского экстремизма может просто взорвать там ситуацию.

Следующий естественный барьер — Казахстан. Потом — Россия-матушка. А у нас граница с Казахстаном даже не оборудована в инженерном отношении зачастую.

То есть для нас это очень серьезный вызов. Поэтому российское военное руководство сегодня находится в среднеазиатских республиках, где проводят мероприятия, связанные с созданием новых форматов сотрудничества в рамках ОДКБ и в рамках двухсторонних отношений, в частности, с Таджикистаном, отрабатываются различные сценарии военного реагирования, если будет прорыв к границе и массированный экспорт экстремистов.

Если вдруг война грянет

Нам желательно, чтобы не российские солдаты воевали, а воевали все-таки армии Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Поэтому Шойгу из Таджикистана сделал перелет в рамках своего визита в Узбекистан. Узбекистан — не член ОДКБ, но, тем не менее, тоже сейчас подписан план мероприятий по взаимному военному сотрудничеству.

Еще раз повторяю, что наша главная задача, чтобы не русские солдаты там воевали.

Война будет очень жестокой. Это примерно будет сирийский вариант.

Это гибридная война, когда:

придется не только воевать с оружием, но и проводить информационные операции,

это работа с оппозицией,

это различные варианты политических моделей и посткризисное урегулирование.

Поэтому у нас через Сирию прошел сегодня весь личный состав ВКС России, весь генералитет, весь старший командный состав. Наверное, все командиры дивизий, бригад, полков прошли через Сирию, поскольку война, которая может быть нам навязана в южном подбрюшье России, будет именно такой гибридной.

Здесь очень серьезные усилия сегодня предпринимаются, чтобы все-таки наши союзники по ОДКБ могли бы встретить первый удар. Дальше, безусловно, мы поможем авиационными ударами, ракетными ударами, поставками оружия.

Но воевать, если придется гибнуть, должны все-таки солдаты наших союзников по ОДКБ. У нас есть же позиции, есть авиабаза в Канте, есть объекты в Таджикистане, есть наша военная база в Таджикистане, которая будет как бы усиливать, находясь там, тылы таджикских вооруженных сил. Но воевать должны они. Я в этом глубоко убежден.

Видимо, такой же позиции придерживается наше военное командование. Поэтому делаем все, чтобы укрепить эту обороноспособность.

Понятно, все-таки, наверное, армия Таджикистана находится в более лучшем положении сегодня, чем мы приняли армию Асада, когда она отступала фактически до Дамаска, была готова бежать. Но тоже потребовались очень серьезные усилия — финансовые, экономические, военные — чтобы сделать, по крайней мере, часть сирийской армии боеспособной.

Поэтому сегодня помогаем нашим партнерам, союзникам как можем. Новые форматы двухсторонних отношений, налаживаем взаимодействие. Идут поставки безвозмездных вооружений, не новых, разумеется.

Воевать против моджахедов, против исламистов можно и на танках, которые не прошли глубокую модернизацию, поскольку все-таки здесь противостоят именно такие полупартизанские, повстанческие исламистские подразделения.

Сирийская модель абсолютная.

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