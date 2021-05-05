Ни одна задача не выполнена: США уходят из Афганистана с полным поражением

США объявили о выводе своего контингента из Афганистана. То есть худо-бедно сдерживать наркотрафик, идущий через него, равно как и террористов и боевиков, будет некому.

Не исключено, что все это хлынет на территорию Таджикистана, а то и России.

Как-то мы можем этому противодействовать? Какая-то будет реакция с нашей стороны?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Дело в том, что выход США из Афганистана (такое решение политическое действительно принято) просто может привести к возникновению нестабильности вокруг афганского действующего правительства, президента, силовых структур.

Они и так контролируют очень мало территории страны. И без опоры на США ситуация может стать критической.

А это приведет к возможному экспорту исламского экстремизма на постсоветское пространство.

Штаты не выполнили ни одну из тех задач, которую они брали на себя, вторгаясь в Афганистан.

Напомню, что Советский Союз с военной точки зрения, с политической точки зрения навел в Афганистане порядок. Мы были более успешны там, по сравнению с американцами. И мы создавали экономику Афганистана.

Другое дело, что политические решения, которые принял Горбачев, были или запоздалыми, или неверными — теперь можно дискутировать. Но все-таки мы оставили после себя более-менее стабильный Афганистан, и он таким бы и был при условии помощи, которую мы оказывали финансовую и военную помощь в виде поставок оружия.

Но, к сожалению, мы предали наших коллег, партнеров в Афганистане точно так же, как предали Хонеккера, здесь предали Наджибуллу. Все это сделал Горбачев, потом — Ельцин.

И в результате всем известно, чем все завершилось после атак на башни-близнецы, в которых были обвинены, в том числе исламисты, окопавшиеся в Афганистане.

США туда вошли. И вот они выходят с полным фиаско.

Теперь контролировать ситуацию внутри страны будет некому. Вероятнее всего, эта ситуация приведет к тому, что дальше может возникнуть хаос, обрушение системы власти и неконтролируемый экспорт исламского экстремизма на постсоветское пространство.

Полную версию интервью главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко "Правде.Ру" смотрите в прикрепленном видео.