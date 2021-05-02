На минувшей неделе президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Очевидно, это как-то повлияет на отношения с Турцией.
США хотят обострения? С чего вдруг это было сделано сейчас?
Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Читайте начало интервью: Времени больше нет: США идут тараном на "Северный поток-2"
— Со стороны администрации Байдена признание геноцида армян — это чисто политическое решение. И, разумеется, возникло оно не просто так.
Есть несколько обстоятельств. Во-первых, это наказание для Турции за то, что Анкара не отказалась от контракта с Россией по закупке С-400. Более того, ведутся сегодня переговоры о закупке второго полкового комплекта, то есть второй контракт по С-400.
Америка давила, как могла, даже приняла решение о том, что Турцию выводят из проекта создания истребителя пятого поколения F-35. Не помогло.
Тогда в ход идет решение Байдена о признании геноцида армян.
Турция, разумеется, крайне раздосадована этим решением, она считает его несправедливым и с исторической, и с политической точки зрения. И вообще ошибкой Байдена.
Поэтому сегодня вопрос стоит, как Турция будет на это реагировать. Разные ходят предположения.
Например, одна из турецких партий предложила, чтобы Эрдоган признал Крым российским. Интересное, конечно, предложение. Я думаю, что с практической точки зрения вряд ли это произойдет, но показательно, что турецкое общество жаждет крови и хочет, чтобы США очень жестко пожалели о своем решении.
Поэтому в ход идут самые разнообразные предложения:
Но мы можем сказать, что, конечно, Эрдоган находится не в том положении, чтобы взять и резко махать шашкой в отношении США.
Поэтому политическая реакция Турции есть, дипломатическая — есть. Это негативная реакция, разумеется.
Но, тем не менее, заявляется о том, что на одном из ближайших саммитов НАТО Эрдоган намерен провести консультации с Байденом, как и что делать дальше.
То есть Турция не хочет пока делать резких движений.
А вот в Армении, конечно, всеобщее ликование, часть людей вышла к посольству Соединенных Штатов Америки, даже есть данные в прессе, что детей начали называть в честь Джо Байдена — и девочек, и мальчиков.
Конечно, "изумительная" вещь. Россия столько делала для Армении — помогала, поставляла оружие, давала дешевые кредиты, всячески поддерживала. И геноцид армян признала еще в начале 90-х годов прошлого века.
Но про все это мгновенно забыли. Сегодня Байден что-то сказал — Армения ликует. Там резко выросли проамериканские симпатии.
Но все-таки, наверное, это только часть армянского общества, в основном западноориентированная.
Реакция Турции, конечно (я еще раз скажу) резко отрицательная. У Азербайджана — резко отрицательная. Турция ведь предлагала ранее провести исторические и политические консультации по этому вопросу, все обсудить. В ответ реакции не было со стороны Еревана.
Политическое решение Байдена преследует цель:
Я думаю, это чисто политическое решение и было обусловлено этими факторами.
Полную версию интервью главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко "Правде.Ру" с комментариями событий минувшей недели смотрите в прикрепленном видео.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Как часто врут себе и окружающим мужчины?Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем«У меня половой акт длится не меньше получаса». Согласно последним исследованиям российских сексологов, среднестатистический половой акт здорового россиянина с приличным опытом сексуальных отношений длится 2 минуты 24 секунды. «Меня безумно любит бывшая проститутка". «Я переспал с родной сестрой своей любовницы». Лишь 0,2% мужчин удавалось соблазнить сестру своей подружки.