С чего вдруг Байден признал геноцид армян в Османской империи

На минувшей неделе президент США Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Очевидно, это как-то повлияет на отношения с Турцией.

США хотят обострения? С чего вдруг это было сделано сейчас?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Времени больше нет: США идут тараном на "Северный поток-2"

— Со стороны администрации Байдена признание геноцида армян — это чисто политическое решение. И, разумеется, возникло оно не просто так.

Есть несколько обстоятельств. Во-первых, это наказание для Турции за то, что Анкара не отказалась от контракта с Россией по закупке С-400. Более того, ведутся сегодня переговоры о закупке второго полкового комплекта, то есть второй контракт по С-400.

Америка давила, как могла, даже приняла решение о том, что Турцию выводят из проекта создания истребителя пятого поколения F-35. Не помогло.

Тогда в ход идет решение Байдена о признании геноцида армян.

Реакция Турции

Турция, разумеется, крайне раздосадована этим решением, она считает его несправедливым и с исторической, и с политической точки зрения. И вообще ошибкой Байдена.

Поэтому сегодня вопрос стоит, как Турция будет на это реагировать. Разные ходят предположения.

Например, одна из турецких партий предложила, чтобы Эрдоган признал Крым российским. Интересное, конечно, предложение. Я думаю, что с практической точки зрения вряд ли это произойдет, но показательно, что турецкое общество жаждет крови и хочет, чтобы США очень жестко пожалели о своем решении.

Поэтому в ход идут самые разнообразные предложения:

закрыть американскую базу в Инджирлике (это база ВВС),

сделать еще какие-то гадости в ответ Соединенным Штатам Америки,

интенсифицировать диалог по закупке в России Су-57, истребителя пятого поколения.

Но мы можем сказать, что, конечно, Эрдоган находится не в том положении, чтобы взять и резко махать шашкой в отношении США.

Поэтому политическая реакция Турции есть, дипломатическая — есть. Это негативная реакция, разумеется.

Но, тем не менее, заявляется о том, что на одном из ближайших саммитов НАТО Эрдоган намерен провести консультации с Байденом, как и что делать дальше.

То есть Турция не хочет пока делать резких движений.

Армения ликует

А вот в Армении, конечно, всеобщее ликование, часть людей вышла к посольству Соединенных Штатов Америки, даже есть данные в прессе, что детей начали называть в честь Джо Байдена — и девочек, и мальчиков.

Конечно, "изумительная" вещь. Россия столько делала для Армении — помогала, поставляла оружие, давала дешевые кредиты, всячески поддерживала. И геноцид армян признала еще в начале 90-х годов прошлого века. Но про все это мгновенно забыли. Сегодня Байден что-то сказал — Армения ликует. Там резко выросли проамериканские симпатии.

Но все-таки, наверное, это только часть армянского общества, в основном западноориентированная.

Реакция Турции, конечно (я еще раз скажу) резко отрицательная. У Азербайджана — резко отрицательная. Турция ведь предлагала ранее провести исторические и политические консультации по этому вопросу, все обсудить. В ответ реакции не было со стороны Еревана.

Зачем это Байдену

Политическое решение Байдена преследует цель:

активизировать американскую политику в регионе Южного Кавказа,

наказать Турцию либо серьезно оказать на нее давление из-за военно-технических связей с Россией,

каким-то образом создать более стабильные для Соединенных Штатов Америки позиции в регионе Южного Кавказа.

Я думаю, это чисто политическое решение и было обусловлено этими факторами.

Полную версию интервью главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко "Правде.Ру" с комментариями событий минувшей недели смотрите в прикрепленном видео.