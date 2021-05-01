Времени больше нет: США идут тараном на "Северный поток-2"

На минувшей неделе США объявили о том, что намерены ввести новую должность — спецпосланник по вопросам "Северного потока-2", который должен будет проводить переговоры по теме прекращения строительства газопровода.

То есть он будет со всеми участниками возможными, реальными, потенциальными встречаться и с использованием самых разных аргументов объяснять, почему нужно срочно остановить строительство Северного потока", который на самом деле уже совсем-совсем близко к завершению.

Почему именно сейчас введена такая должность? Просто Трампу в голову не пришла такая "прекрасная" идея? Или какие-то другие причины?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— "Северный поток-2" находится на завершающей стадии строительства. И для американцев важно, чтобы этот проект не был запущен.

Поэтому идет координация всех усилий Соединенных Штатов Америки как раз для того, чтобы синхронно всем дирижировать. Вот поэтому и вводится должность со специальным объемом полномочий. У человека, на нее назначенного, будет одна глобальная задача: посредством внешних коммуникаций и синхронизации усилий Соединенных Штатов Америки в данной сфере сорвать "Северный поток-2".

Это показатель того, я считаю, что США максимально серьезно сейчас взялись за то, чтобы заморозить этот проект, не дать ему реализации.

Очень тревожный сигнал, прямо скажем. Потому что в любом случае Соединенные Штаты Америки действуют последовательно, наступательно, напористо, ставки здесь велики.

Очевидно, что это будет показательная акция. Смогут ли США продавить Германию, заставив отказаться от этого проекта или нет — вопрос остается открытым.

С одной стороны, Германия кровно заинтересована в реализации "Северного потока-2", это дает определенные и очень важные конкурентные преимущества германской экономике, с другой стороны, находится в связке со своими западными партнерами.

И вопрос буквально самых ближайших месяцев: завершат, либо не завершат — сумеют США затормозить, либо не сумеют.

Решать будут политики Германии

Важный фактор еще — это предстоящие выборы в Германии.

Там партия "Зеленых", которая имеет хорошие шансы на приход к власти, категорически против "Северного потока-2".

Может быть, как раз задачей США является, в том числе, пусть не полностью сорвать строительство, но хотя бы притормозить для того, чтобы дождаться результатов выборов в Германии, и уже натравить на нас "Зеленых", которые не просто менее дружелюбные, а откровенно враждебные нам, чем нынешние политические силы, которые находятся у власти в Берлине.

— Но это никак не повлияет на отношения между США и Германией? Или американцы не боятся испортить отношения с немцами?

— Американцы все-таки влияют на Германию и на другие страны-члены НАТО.

Не будем забывать, что здесь давление идет и экономическое, и по линии спецслужб, и по линии различного рода совместных инициатив.

Еще раз повторяю: блоковая дисциплина, разумеется, не так строга, как об этом, может быть, говорят, но, тем не менее, Германия серьезно испытывает давление, которое будет усиливаться.

США сейчас не думают, какие будут отношения. Да и в любом случае Германия не перейдет в конфронтацию с США. Поэтому Америка будет действовать максимально жестко, насколько это ей позволят обстоятельства.

Шансы в борьбе примерно равны

А что касается эффективности срыва "Северного потока-2", здесь много зависит от того, как сработают американские спецслужбы, американское дипломатическое и финансовое ведомство, Госдеп в целом, американские послы в Европе.

То есть это многоплановая широкая работа. И здесь важно понимать, что, конечно, у США есть как сильные позиции, так и не очень сильные.

Поэтому здесь я бы оценивал шансы 50 на 50.

Нам остается только наблюдать за тем, что происходит, и, скрестив пальцы, пожелать, чтоб все-таки этот проект был доведен до конца.

Еще раз повторяю, мой прогноз — 50 на 50. Потому что фишка может лечь абсолютно в любую сторону.

Полную версию интервью главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко "Правде.Ру" с комментариями событий минувшей недели смотрите в прикрепленном видео.