Имперские амбиции "топят" бывшие советские республики

Нынешние отношения с Западом, казалось бы, дают дополнительные возможности для развития диалога на постсоветском пространстве. Но многие бывшие союзные республики к этому не стремятся.

А необходим ли такой диалог самой России?

Своим мнением об этом в студии программы "Геополитическая кухня" с Игорем Шатровым поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Читайте начало интервью:

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— Когда создавали Советский Союз, в него почему-то закладывали то, что он когда-то развалится. Это понятно, если обратить внимание на то, что

все, даже самые мелкие национальные образования, которые имели выход за границу, называли союзными республиками;

даже очень крупные образования, типа Якутии, которые к границам выхода не имели, назвали автономными республиками, без права выхода.

То есть изначально заложили идею: раз вы тут с краю, значит, можете выйти. Они и вышли. Это первое.

Второе. Все эти новоиспеченные суверенные страны, выйдя из Союза, стали называться по названию республики, по главной нации в этой республике. Хотя в ряде случаев население этой национальности на тот момент было в меньшинстве. И большинство было вынуждено ему подчиниться.

— И плюс противоречия, какие-то проблемы, вроде Карабаха, были заложены, конечно, в Советском Союзе.

— Да. Что значит Карабах? В конце концов русские в Казахстане тоже могли бы устроить такую же бучу, только значительно крупнее. Не устроили же. Это зависело еще от тамошней нарождающейся политической и интеллектуальной элиты той же самой Армении.

Вот поэтому все непросто. А еще они же все были частью большой страны. И когда возникли вот эти независимые государства, появились две проблемы:

Одна проблема — нужно было объяснить, зачем они возникли.

Вот вроде были в большом государстве, которое определяло судьбы мира, а теперь вот в маленьком, которое ничего не определяет. Почему? Надо было вбрасывать национализм, иначе не объяснишь, а зачем эта независимость. И начали раздувать этот национализм.

Второе — это остаточные имперские амбиции.

Те же украинцы привыкли быть имперскими людьми, им скучно в этой средней европейской стране. Они привыкли определять судьбы мира вместе с нами и осваивать огромные просторы.

Обратите внимание, кто осваивал Сибирь и Дальний Восток. Во многом это украинцы были.

И сейчас они вроде бы хотят прикинуться маленькой европейской страной, частью Евросоюза, а все равно эти амбиции им не дают.

СНГ

— Имперский дух… А СНГ?

— Обратите внимание, когда в 96-м году создан был наш институт, он был назван не Институт СНГ, а Институт стран СНГ. Если даже СНГ развалится, страны СНГ останутся.

— Существуют ли сегодня какие-то основания для того, чтобы нас называть до сих пор содружеством?

— Очень трудно нашим новым соседям смиряться с простым парнем. Мы все жертвы коммунистической пропаганды.

В составе Советского Союза было 15 равных республик. Вернее, 14, потому что одна, самая большая, была не равна, находилась в значительно худшем положении, и средства из нее высасывались остальными.

А когда мы разделились, мы стали неравными, мы стали жить, как во всем остальном мире, есть Россия и есть остальные государства.

Бывшим союзным республикам надо просто вести себя аккуратно. Надо понимать, что

задирать этого медведя можно до определенного момента — он добродушен, но очень силен, и если что, мало не покажется.

А это очень трудно. И не всегда получается.

Так ли уж нужно Союзное государство?

Лукашенко — это руководитель очень симпатичной, но маленькой европейской страны Белоруссии. Я уверен, что надо перестать играться с этим мифом под названием Союзное государство и строить тесный, близкий союз государств, потому что Союзное государство между такими двумя субъектами несоизмеримыми построить невозможно.

Но при этом эта промежуточная ситуация, в которой мы находимся уже столько лет, очень выгодно используется Лукашенко. Вроде бы мы в Союзном государстве, но конституционного акта о Союзном государстве нет.

Каждый год в декабре он приезжает и выжимает из Владимира Владимировича те законы, особенно экономические, по которым, так сказать, следует жить Союзным государствам.

Если у нас военно-политическое соглашение, то в его рамках Россия должна защищать Белоруссию, а обязательство Минска — признавать территориальную целостность России.

Однако на вопрос "Крым чей?" начинаются долгие демагогические рассуждения.

В экономике — мы вам поставляем по внутренним ценам газ и нефть, а вы нам какие преференции представляете?

Лукашенко все время говорит, что должен быть общий рынок свободным. Он имеет в виду, что свободным должен быть российский рынок, но белорусский рынок он как закрывал, так и закрывает для России, для российских предприятий и российского бизнеса.