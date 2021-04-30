Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию

Черногория находится в долговой яме у Китая и судорожно просит помощи у Европы, чтобы из неё вылезти. Хорошо, что Россия не связалась с Черногорией.

Долги Китаю Черногории отдавать нечем

Правительство этой балканской страны попросило Брюссель помочь с выплатой долга в $1 млрд, который она вскоре должна будет вернуть Пекину в рамках контракта на строительство высокоскоростной дороги, заключенного прежним правительством Мило Джукановича.

Френсис Фукуяма в статье для онлайн-журнала American Purpose пишет, что проект шоссе Бар-Больяре "был спорным с самого начала".

"Китайцы с радостью присоединили Черногорию к инициативе 16 + 1 (Китай плюс балканские страны — сегодня 17 + 1), чтобы создать влияние во дворе ЕС", — заявляет Фукуяма, добавляя, что в то время Джуканович правил страной "самодержавно" и что у Европы не нашлось способа "остановить" его.

Европа отказалась спасать Черногорию

Политолог указывает, что общий долг Черногории составляет сегодня более 103% ВВП и перед Подгорице стоит перспектива суверенного дефолта или продажи дороги и другой инфраструктуры Китаю.

"Новоизбранное правительство Черногории обратилось к ЕС с просьбой спасти его, а это означало бы, что Европа спасёт китайский Эксимбанк, на который приходится 17% общего внешнего долга страны", — пишет американский политолог.

Фукуяма подчёркивает, что Китай сознательно пошёл на такие меры, как часть его стратегии "дипломатии долговых ловушек". И это он уже делал в Шри-Ланке и Пакистане. Политолог призывает ЕС пересмотреть своё решение и всё же оказать Черногории помощь, так как "новое правительство отчаянно хочет продемонстрировать, что союз с Европой может быть серьёзной альтернативой Китаю".

Китай скупит Европу

Напомним, что Черногория — самая маленькая страна на Балканах с населением чуть более 600 тысяч человек, но ЕС ускоренно её принял в НАТО в 2017 году, чтобы только она не попала под влияние России.

Помнится, что ЕС одолжил Молдавии миллиард евро, но он был украден, в случае Черногории предлагается его подарить Китаю. То есть либеральный капитализм ЕС живёт страхами перед Россией и подкармливает коррумпированные правительства, чтобы только у неё ничего в Европе не получилось. В то время как у Китая есть стратегия развития на следующую сотню лет и она предполагает скупку Европы. В данном случае под прицелом черногорский порт Бар.

России надо избавляться от "союзников"

Судьба распорядилась так, что Москва не вложилась в Черногорию, которая обвинила Россию якобы в причастности к попытке госпереворота в 2016 году.

России надо идти к прагматизму, надо работать как Китай, извлекать пользу, а не прощать долги "союзникам" и "братушкам", которые продают россиян направо и налево.

Напомним, что Пекин десять лет назад "обработал" президента Шри-Ланки Махинду Раджапакса и построил в его родном городе международный аэропорт "Маттала Раджапакса", а также большой близлежащий морской порт. Аэропорт стоит полупустой из-за отсутствия пассажиров (долю выкупила Индия, чтобы контролировать Китай), а глубоководный порт на перекрёстке торговых путей Китай получил в аренду на 99 лет, выкупив его за долги.

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