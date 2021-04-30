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Автор Любовь Степушова

США задумались об использовании Бишкека и Душанбе в своих целях

Мир » Бывший СССР

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном обострился на фоне усиления активности США в регионе. Центральная Азия вновь рискует превратиться в очаг нестабильности, на который России придётся тратить много ресурсов.

США задумались об использовании Бишкека и Душанбе в своих целях

Война за воду и территорию

Очередной конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана вспыхнул в среду, 28 апреля, на участке границы в Ферганской долине, где на территории Киргизии находится таджикский анклав Ворух с населением в несколько десятков тысяч человек. Приграничные сёла, где регулярно возникают беспорядки, прилегают к контролируемым Киргизией дорогам, ведущим с материковой части Таджикистана к эксклаву Ворух.

Здесь же находится водозабор, снабжающий водой прилегающие районы обоих государств. В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяют воду. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, расход воды увеличивается в десятки раз и конфликты между соседями обостряются.

За месяц до конфликта на фоне заявлений о необходимости обмена территориями Киргизия провела военные учения в Баткенской области. Всего в учениях было задействовано 2000 солдат, 100 танков и бронетранспортеров и около 20 единиц самоходной артиллерии.

9 апреля, возможно, в ответ на эти действия президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Ворух, чтобы заверить жителей, что разговоры о сдаче анклава не обсуждаются.

В среду, 28 апреля, стычки по поводу справедливого распределения воды переросли в настоящие боевые столкновения. Видео размещенное в интернете, показывает, что с таджикской стороны велась стрельба из миномётов и артиллерии.

По данным Бишкека, по меньшей мере три человека погибли, в том числе солдат и ребёнок. Правительство Таджикистана заявило, что погибли трое мирных жителей, сообщает Reuters. К концу дня киргизские власти эвакуировали несколько сёл.

Число пострадавших в результате перестрелки граждан Киргизии к утру пятницы, 30 апреля, достигло 131, сообщает киргизское министерство здравоохранения. "Интерфакс" сообщает о 134 пострадавших. Другие источники — о минимум шести погибших и 80 пострадавших и сгоревшем киргизском селе.

Может быть, это было надо Бишкеку и Душанбе?

Как сказал "Правде.Ру" президент Международного конгресса политологов "Платон" Бакыт Бакетаев, предметом эскалации являются спорные территории и отсутствие демаркации границы после развала СССР. Комиссии с обеих сторон работают, но к консенсусу прийти не могут — "каждый тащит на себя одеяло".

По мнению политолога, данный конфликт назревал уже месяц, однако спецслужбы обеих стран бездействовали, хотя журналисты били тревогу.

"И здесь можно, конечно, поразмышлять: может быть, это надо было властям и Таджикистана, и Кыргызстана. Почему они не отреагировали?" — отметил Бакыт Бакетаев.

"Уже 30 лет никак никто из наших президентов (у нас их очень много было), ни таджикский президент никак не могут найти консенсус. Конечно, виноваты власти — что наши, киргизские, что таджикские. А народы жили рядом тысячи лет", — добавил политолог.

Председатель Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдулгани Мамадазимов согласился с киргизским коллегой, что причина конфликта в отсутствии делимитации границы.

По мнению политолога, за 30 лет независимости менялась демографическая ситуация, приграничные сёла начали расширяться, начали осваиваться новые территории и к проблеме демаркации границы добавилась проблема водоснабжения, потому что воды в этом регионе очень мало.

"Несвоевременное решение проблем привело к сегодняшней трагедии с двух сторон", — отметил Абдулгани Мамадазимов.

Политолог считает, что ожесточение с двух сторон подошло к кульминационной точке, поэтому ситуацию нельзя "даже на час оставлять на потом".

"Должны постоянно работать двухсторонняя межправительственная комиссия, силовые структуры, гражданское сообщество. Ещё время есть, чтобы снизить эскалацию у таджикско-киргизской границы", — отметил Абдулгани Мамадазимов для "Правды.Ру".

США хотят иметь военные базы в приграничных с Афганистаном странах

New York Times сообщил 15 апреля, что официальные лица США поддерживали контакт с властями Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по поводу возможности использования баз в регионе на фоне вывода войск из Афганистана.

За неделю до обсуждаемого конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен провёл серию онлайн-консультаций с главами МИД Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркмении в формате сотрудничества С5+1. Официальные релизы говорят о том, что руководители внешнеполитических ведомств "обменялись мнениями по перспективам дальнейшего укрепления практического взаимодействия в области экономики, обеспечения безопасности в регионе, борьбы с изменением климата, а также содействия установлению прочного мира в Афганистане".

Помимо этого формата, задействованы трёхстронние: США, Афганистан и страна, имеющая с Афганистаном общую границу.

Так, 17 марта Афганистан, Соединённые Штаты и Таджикистан провели такие онлайн-переговоры на уровне министров иностранных дел с участием заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла.

Отмечается, что "особое внимание было уделено расширению связи между Афганистаном и Таджикистаном, строительству энергетической и транспортной инфраструктуры, а также дальнейшей поддержке наращивания потенциала сил безопасности границ и борьбы с наркотиками в обеих странах".

Такие же переговоры прошли и с Бишкеком. Как сообщает телеграм-канал "Незыгарь", после этого в посольство США в Бишкек был переброшен штат из 400 военных консультантов. По официальной позиции Белого дома, их прислали для предотвращения негативных последствий вывода американских войск из Афганистана и "снижения общей напряжённости в регионе".

Как пишет The Diplomat, США, помимо решения афганской проблемы, "намерены продемонстрировать своё всеобъемлющее присутствие в Центральной Азии и противодействовать влиянию Китая и России в регионе".

"Инициируя новые платформы, такие как трёхсторонние соглашения, Вашингтон хочет послать сильный сигнал Афганистану и Центральной Азии о том, что у него нет планов полностью покинуть регион, даже если войска США покинут Афганистан в ближайшие месяцы, и подчёркивает, что его присутствие будет серьёзным и долговременным явлением", — пишет издание.

Напомним, что военные базы у США были с 2001 года по 2014 год на базе Ханабад в Узбекистане, в аэропорту Бишкека в Киргизии и на аэродроме в Кулябе в Таджикистане.

США возвращаются в Центральную Азию и будут предлагать свои услуги, а Бишкек и Душанбе выдвигать условия, например, помочь разобраться с соседом. Центральная Азия вновь рискует превратиться в военный очаг, и России придётся тратить много ресурсов на его "тушение".

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Новая война? Видео боёв на границе Киргизии и Таджикистана
Редактор: Елена Тимошкина
Темы киргизия афганистан таджикистан бакыт бакетаев центральная азия абдулгани мамадазимов
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