Дискин: NYT ошибается в том, что Украина не входит в список красных линий Путина

В ежегодном Послании Федеральному собранию Владимир Путин акцентировал внимание на внутренней повестке, ни словом не обмолвившись о ситуации на Украине, отметила газета The New York Times.

"Таким образом, причины тревожного перемещения войск на украинской границе по-прежнему остаются загадкой — хотя, возможно, на то и был расчёт. <…> По мнению аналитиков, возможно, это одна из причин, по которой Путин не собирается предпринимать против Украины каких-либо шагов военного характера. Ещё один довод в пользу этой версии — это тот факт, что передвижения войск были нарочитыми и практически никак не скрывались, что говорит о том, что Россия не собирается идти на какие-то серьёзные шаги. В любом случае вероятность того, что Путин попробует захватить регионы, которые сейчас находятся под контролем украинских повстанцев, довольно мала, учитывая возможную жёсткую реакцию Запада", — пишет американский таблоид.

Означает ли это, что события в бывшей союзной республике не входят в перечень интересов России, которая могла — если честно переворот на Украине задушить прямо в самом зародыше, введя войска в ответ на просьбу Януковича?

Получается, что уже в 2014 году была отодвинута одна из "красных линий"? И теперь жители Донбасса справедливо упрекают Россию в том, что она "убивает своим равнодушием к тому, что там гибнут люди"?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" поделился политолог, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Высшей школы экономики Иосиф Дискин.

Читайте начало интервью:

Кому Путин адресовал предупреждение о красных линиях

"Красные линии" современности – где они проходят

Политолог: для Путина красная линия проходит там, где ущемляют русских

— Давайте хвост кошке рубить по частям. Не могли мы двинуть армию на Украину. Почему? Потому что, во-первых, мы бы сплотили вокруг бандеровцев всю Украину. Это была бы глупость, мы бы из этого не выбрались потом никогда, как из Афганистана. Это первое.

Второе. Донбасс. Да, безумно жалко этих людей.

Но вопрос все время стоит в том, чтобы оценивать альтернативы. Если мы… Я не исключаю, что придется признавать независимость этих республик в тот момент, когда станет окончательно понятно, что не готовы наши партнеры по минскому формату оказывать хоть какое-нибудь давление.

Путин пригласил Зеленского на парад 9 Мая, что подразумевает приглашение к разговору.

Должны быть использованы все возможности несилового решения.

Но нужно понимать, что резкое движение не приведет к улучшению жизни наших соотечественников в Донецке и Луганске, она приведет к ухудшению жизни на всей территории России.

— С Украиной можно как-то договориться вообще, с Киевом в том виде, в котором он есть?

— Есть консенсус по одному вопросу в мире, что президент Путин является одним из самых тонких дипломатов, чувствующих ситуацию.

При этом надо понимать, что в области международной безопасности у нас сложился треугольник действующих лиц: Путин, Лавров, Шойгу — которые профессиональны и очень ответственны.

Секунды они не пропустят этой ситуации. Секунды не пропустят. Будет возможность — немедленно отреагируют.

Полную версию интервью Иосифа Дискина "Правде.Ру" смотрите в прикреплённом видео.