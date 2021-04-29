Кому Путин адресовал предупреждение о красных линиях

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, очень загадочно высказался о так называемых "красных линиях". Он сказал:

"Российская Федерация быстро, жестко и асимметрично будет реагировать на провокации, которые будут угрожать нашей безопасности, а их организаторы пожалеют об этом. Надеюсь, что никому не придет в голову перейти красную линию в отношении России. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

На следующий день представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что "не все, что говорил Путин, мы воспринимаем на свой счет, у нас толстая кожа".

В Америке как-то не очень восприняли эти слова на свой счет.

Кому адресовано было это послание, этот намек?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" поделился политолог, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Высшей школы экономики Иосиф Дискин.

— Начальникам госпожи Псаки адресовано.

Честно скажу: меня возмутило это заявление госпожи Псаки. Почему? Потому что, вообще говоря, понятие "красные линии" появилось именно в системе военно-стратегического планирования США. Там есть такое понятие "реальная непосредственная угроза". Её президент Соединенных Штатов определяет.

Что такое "красная линия"?

Красная линия — это реальные и непосредственные угрозы национальной безопасности. И Соединенные Штаты много раз заявляли официально, по-моему, 5 или 6 президентов (то есть хоть демократы, хоть республиканцы), что "красные линии мы будем определять сами и не будем полагаться ни на какие международные договоры".

Когда им подставили зеркало — а наш президент просто подставил зеркало — их это, видите ли, не устроило.

Предполагается, что Россия должна осуществлять обсуждение красных линий с потенциальными партнерами или теперь уже противниками, а они будут это делать сами.

Первый звоночек прозвучал при объединении Германии

В течение длительного времени и Советский Союз, и постсоветская Россия действовали так, чтобы это обсуждать в рамках на международных переговорах. До относительно недавнего времени существовали разные формальные и — подчеркиваю — неформальные форумы, где до наших конкурентов (давайте назовем их так) доносили наши красные линии.

Например, когда Германия объединялась, что было отмечено в ходе неформальных переговоров? Несмотря на то, что предполагалось, что будет это делаться на паритетных началах, то есть создадутся наднациональные органы для двух государств, а НАТО не будет распространять свою военную компоненту. То есть, Германия была членом НАТО, а в военных структурах не принимала участие.

Потом все это, я извиняюсь, похерили, объединили, произошла аннексия.

Я хочу напомнить, объединение Германии произошло в форме аннексии, правда, добровольной, ГДР: законы ФРГ были распространены на территорию восточных земель и, соответственно, автоматически (так было заявлено) распространилась военная компонента.

Потом мы говорили: "Ребята, вы поймите, приближение военной структуры НАТО к границам России ни в чьих интересах".

Почему? Формально это получение односторонних преимуществ НАТО. Но это такое сокращение подлетного времени крылатых ракет, ракет средней дальности, при котором нет возможности принимать политическое решение. 10 минут. За это время даже горячую линию запустить невозможно, выяснить, случайно или неслучайно.

И такие случайные обстоятельства могут привести к глобальному конфликту с весьма трагическими последствиями:

в ходе первого удара погибнет приблизительно 20% населения что России, что Соединенных Штатов;

наступит ядерная зима, в ходе которой огромное количество людей погибнет от радиационного заражения оттого, что не будет работать инфраструктура,

наступит холод, голод и так далее.

За много лет конструктивного диалога не получилось

То есть начала действовать та самая стратегия взаимного гарантированного уничтожения. Мы все эти годы пытались уговаривать включить мозги. А они этого не хотели.

Во время одной из конференция НАТО депутат Парламента говорил: "Мы должны представить ядерный пистолет к виску агрессивной России".

Какая агрессивная Россия? Россия говорила: "Вы успокойтесь".

Действовал договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности. Почему? Одно дело — межконтинентальная ракета летит 20 минут, за это время можно хоть что-то о чем-то обсудить и в случае чего прямо на подлете отключить боеголовки.

Просто действия, оскорбляющие разум.

В этой ситуации что делает наш президент? Он пытается включить разум.

Полную версию интервью Иосифа Дискина "Правде.Ру" смотрите в прикреплённом видео.