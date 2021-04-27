Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"

Бразильский фармацевтический регулятор Anvisa не допустил импорт российской вакцины "Спутник V". Члены правления фармрегулятора единогласно решили отказать в допуске из-за "неотъемлемых рисков" и "серьезных дефектов". При этом в России говорят, что намерены продолжить переговоры. Вопрос — зачем?

Что не устроило бразильского регулятора

В Anvisa подчеркивают, что разработчики вакцины не предоставили достаточного объема информации, который подтверждал бы ее надежность, качество и эффективность. А менеджер фармрегулятора по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса отметил, что решающим фактором для запрета стало то, что в российской вакцине есть аденовирус, способный воспроизводиться. По его словам это является "серьезным дефектом".

Правда, при этом возникает вопрос, как же так получилось, что практически одновременно Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии, связанная с Министерством науки, техники и инноваций, одобрила коммерческое применение российской вакцины "Спутник V" и разрешила открыть производство вакцины в стране.

Да и напомним, в соседней Аргентине "Спутником V" прививаются уже несколько месяцев — и вполне довольны.

При этом в России рассчитывают на продолжение контактов с бразильскими властями.

"Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что данных о эффективности российской вакцины уже предостаточно. "Опыт уже очень большой. Уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная", — отметил Песков.

Понятно, что решение бразильского регулятора — это из политической сферы. Некоторое время назад были сообщения, что американцы убеждали власти Бразилии отказаться от использования российской вакцины. И судя по тому, сколько времени Anvisa тянула с принятием решения и приняло именно такое решение, к мнению США бразильские власти прислушивались внимательно.

Вызывает вопросы настойчивость России, которая не отказывается от продолжения переговоров. Ну раз бразильские власти демонстрируют, что российская вакцина их не интересует, то может не стоит и настаивать? А помочь другим странам?

Дело в бразильской бюрократии

Директор Центра ибероамериканских исследований СпбГУ Виктор Хейфец считает, что дело в бюрократии.

"Бразилия — страна, где очень внимательно относятся к бюрократическим процедурам. Они и мотивировали отсутствие разрешения тем, что на данный момент у них от Центра Гамалеи нет достаточного количества информации о безопасности применения вакцины. Условно говоря, публикация в журнале Lancet само по себе не является подтверждением", — сказал ученый "Правде.Ру".

"Должна быть оформлена должным образом документация. Когда они ее получат, я вполне допускаю появление иного решения. Бразилия — очень бюрократическая в этом плане страна. И то, что решают те или иные инстанции, судебные органы, зависит, в том числе, от предоставляемой документации. Поэтому выход, как мне кажется, заключается именно в максимально полном информировании. Тем более, что Центр Гамалеи уже заявил, что готов эту документацию предоставить", — сказал Виктор Хейфец.