2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным

Президент Украины озадачил руководителя своего Офиса Андрея Ермака — ему поручено совместно с администрацией президента России организовать их очную встречу.

Ермаку поручено найти с российской стороной компромисс по дате и месту переговоров.

"Мне кажется, что всё идёт к тому, что встреча состоится", — радостно заявил Зеленский, отметив, что для него важна именно сама встреча (ещё бы — он столько об этом мечтает!), а место её проведения — это уже нюансы.

Его наивное предложение поговорить прямо на донбасском фронте в Кремле даже не прокомментировали, зато Путин пригласил коллегу в Москву. Понятно, что отправиться в российскую столицу Зеленскому не разрешат. К тому же ещё в октябре 2015 года тогдашний премьер Арсений Яценюк запретил полёты между странами (впрочем, нынешний "гарант" Конституции весьма наплевательски относится к отечественному законодательству).

О чём же они могут поговорить, если саммит всё же состоится? Зеленский, кроме темы Донбасса, жаждет рассказать Путину, что русскоязычных на Украине никто не притесняет, равно как православные церкви. На это российский лидер ответит, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе ему необходимо говорить с представителями ДНР и ЛНР, так что они могут обсуждать лишь двусторонние отношения.

Сразу несколько украинских политиков запретили Зеленскому ехать в Москву. Первый президент и руководитель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что приглашение Путина означает приехать к нему на поклон, поэтому встреча может состояться только в нейтральной стране (впрочем, и российского лидера пригласить в Киев тоже нельзя). Однако официальный запрос по подготовке этой встречи в Кремль из Киева ещё не отправили. Поэтому заявление Зеленского выглядит как попытка перехвата миротворческой инициативы, чтобы в случае несостоявшейся встречи обвинить Москву в недоговороспособности.

Есть информация, что в Кремле позитивно оценивают возможный диалог с Зеленским, но при условии, что на этой встрече не будет затрагиваться тема Крыма. Возможно лишь обсуждение подачи воды на полуостров, не более. Хотя министр аграрной политики Роман Лещенко недавно пояснил, что Украина не намерена возобновлять поставку воды в Крым.

Крым

Зеленский отказался и от другого предложения Путина — обсуждать вопросы конфликта в Донбассе с представителями самопровозглашённых республик: "Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моём месте это просто невозможно", тем самым ещё раз подтвердив, что он и не намерен выполнять Минские соглашения (в которых это как раз прописано).

При этом Андрей Ермак добавил, что ждёт вмешательства Вашингтона в разрешение этой проблемы: "Если говорить о конкретных шагах по завершению войны в Донбассе, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению противостояния. Очень важно, чтобы такой человек появился". Так такой бездельник уже был: Курт Волкер в Киеве протёр не одну пару штанов, но ничего так и не добился.

Политик Александр Голуб обратил внимание, что Зеленский в интервью Financial Times говорил о двух вариантах решения кризиса: "Мы можем либо изменить Минский формат, либо использовать какой-то другой". В связи с этим напрашиваются несколько очевидных выводов:

как и прежде, выполнение Минских договорённостей в планы Киева не входит от слова вообще;

Зеленский публично подтверждает, что Украина как государство абсолютно недоговороспособно;

Киев по-прежнему бредит, пребывая в иллюзиях, что "сам что-то может";

такая позиция только развязывает руки Москве.

Кремль устами Дмитрия Пескова уже назвал эти заявления "тревожным сигналом", намекнув, что это будет означать конец всем договорённостям.

Владимир Зеленский

Не прошло и недели, как Зеленский начал отвечать на приглашение Путина и поручил Ермаку подготовить встречу с президентом РФ, отметила журналистка Ирина Гаврилова. По его словам, всё идёт к тому, что эта встреча состоится, но дата и место не определены. Это и понятно: Зе звал лидера России в Донбасс, глава РФ пригласил продюсера сериала "Папик" в Москву — поговорить о двусторонних отношениях, не затрагивая тему Донбасса. И вот наш зе-папик начал имитацию открытости, торпедируя встречу, которая по определению не может состояться. При этом Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но он готов и эти вопросы обсудить с Путиным. А зачем их обсуждать, если проблем нет? А если есть, то, может, их надо со своим народом обсуждать, а не с лидером соседнего государства?

Когда Зеленский ещё был артистом, он заявлял о проблемах с русским языком на Украине после майдана, вспомнил политик Александр Скубченко. С тех пор при Порошенко был принят закон о государственном языке, который значительно сузил сферы применения русского языка. А уже при Зеленском запретили среднее образование на русском языке, а сферу обслуживания перевели исключительно на государственный язык. То есть проблем стало ещё больше: Зеленский их не решил, а только усугубил. Но по его мнению, проблем нет, это да.

То, что Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным, — правильный шаг, полагает телеведущий Владимир Полуев. Хотя если такая встреча и состоится, то скорее вдогонку переговорам Путина с Байденом. Цитата Зеленского по поводу общения с Донецком и Луганском: "Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моём положении это просто невозможно" абсолютно проясняет его позицию. Но тогда возникает вопрос: почему меньше года назад президент напрямую разговаривал с луцким террористом, который захватил автобус с заложниками? Тогда это, кстати, помогло спасти людей.

Зеленский призывает добавить к нормандскому формату США, Великобританию и Канаду. Ермак говорит, что "мы не ведём пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнёрам — Германии и Франции". Постоянство — наша фишка. На Западе оценят.

Блогер Алексей Куракин обратился к Зеленскому в соцсети: "Владимир Александрович! Я понимаю, что вы "на всё готовы" ради мира на Украине — как вы и обещали. Но есть ещё вариант досрочно сменить вашу убогую, никчёмную, клоунскую власть. И вот здесь как раз темп очень важен. Чем быстрее вы пойдете на …, тем толку будет больше!"

Всех интересует место проведения возможной встречи двух президентов. Телеведущий Макс Назаров напомнил, что сначала Ермак сказал, что президент не поедет в Москву. А потом Зеленский сообщил журналистам, что его "не волнует место проведения, речь идёт о содержании". Не понял: так волнует или нет? Так "хоть с чёртом" договориться о мире или есть очень красные линии?

Определитесь уже, господа миротворцы! Ещё недавно казавшийся безальтернативным Минск нынче не подходит. Ведь на Украине вслед за хозяевами кричали, что "президент-то не настоящий!" и называли Александра Лукашенко диктатором. А депутата Верховной рады из пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Шевченко хотят исключить из фракции за то, что он летал в Минск и там беседовал с президентом Белоруссии.

А экс-министр юстиции Елена Лукаш идеальным местом встречи Зеленского и Путина считает Ялту. Этот город помнит, как великие мира сего решают судьбы всех остальных без них. К тому же чаю можно попить в квартире Зеленских, аккуратно оплачиваемой ими по российскому законодательству. Ялта: красиво, показательно, символично!

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