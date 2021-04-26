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Автор Олег Артюков

Китай поддержит Россию: но что попросит взамен?

Мир

Китай намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения антироссийских западных санкций. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай поддержит Россию: но что попросит взамен?

"Китай и Россия поддерживают друг друга"

Он подчеркнул, что Пекин настроен решительно против применения односторонних санкций. "Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - заявил китайский дипломат на регулярном брифинге. Так Ван Вэньбинь прокомментировал очередной раунд американских санкций против России.

Представитель МИД КНР выразил надежду, что США и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия "на равноправной основе, на принципах взаимного уважения". "Однобокие санкции - проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест", - добавил Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии мировое сообщество должно сплотиться, чтобы преодолеть новые вызовы. "В такой ситуации необходимо активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и безопасности в мире", - цитирует ТАСС представителя МИД КНР.

Чем Россия и Китай могут помочь друг другу

Временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил, что в данном случае не стоит думать о какой-то дополнительной экономической поддержке со стороны Китая. 

"Китай никогда не оказывал экономическую поддержку России в том плане, как оказывает, например, третьим странам. Да и для России это было бы несколько унизительно", - сказал ученый "Правде.Ру". 

Эксперт подчеркнул, что речь идет о формировании системы политического взаимодействия, в том числе со странами, которые оказались под санкциями. 

"Это следует после заявления (глав МИД) Сергея Лаврова и Ван И, сделанное на последней встрече в марте - о создании коалиции санкционных стран. И в этом плане мы видим повышенную активность Ван И, Китая в целом, на Ближнем Востоке, а России – в Центральной Азии. И в этом плане речь идет, на мой взгляд, о создании широкого альянса без заключения дополнительных соглашений, которые формируют новую как политическую, так и экономическую реальность", - сказал Алексей Маслов. 

Помимо этого, речь идет о взаимодействии в рамках Совета безопасности ООН и ООН в целом, где Россия и Китай активно поддерживают друг друга.

"Далее, я думаю, наверняка, пойдет вопрос между Россией и Китаем по расширению форм торгово-экономического взаимодействия. Хотя по прошлому году у нас очень неплохое взаимодействие – свыше 107 миллиардов долларов торговли. И это даже в тяжелый 2020 год. Но речь идет о расширении списка товаров, о расширении допуска российской продукции на китайский рынок, о новых крупномасштабных проектах. В общем, это целый комплекс мер. Потому что сегодня одним из парадоксов является то, что несмотря на серьезные противоречия, Евросоюз и США являются основными торговыми партнерами Китая, а не Россия", - сказал Алексей Маслов.

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Темы китай альянс санкции алексей маслов
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