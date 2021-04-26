Китай намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения антироссийских западных санкций. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что Пекин настроен решительно против применения односторонних санкций. "Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", - заявил китайский дипломат на регулярном брифинге. Так Ван Вэньбинь прокомментировал очередной раунд американских санкций против России.
Представитель МИД КНР выразил надежду, что США и Россия установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия "на равноправной основе, на принципах взаимного уважения". "Однобокие санкции - проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест", - добавил Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что в условиях пандемии мировое сообщество должно сплотиться, чтобы преодолеть новые вызовы. "В такой ситуации необходимо активизировать усилия, нацеленные на поддержание мира и безопасности в мире", - цитирует ТАСС представителя МИД КНР.
Временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил, что в данном случае не стоит думать о какой-то дополнительной экономической поддержке со стороны Китая.
"Китай никогда не оказывал экономическую поддержку России в том плане, как оказывает, например, третьим странам. Да и для России это было бы несколько унизительно", - сказал ученый "Правде.Ру".
Эксперт подчеркнул, что речь идет о формировании системы политического взаимодействия, в том числе со странами, которые оказались под санкциями.
"Это следует после заявления (глав МИД) Сергея Лаврова и Ван И, сделанное на последней встрече в марте - о создании коалиции санкционных стран. И в этом плане мы видим повышенную активность Ван И, Китая в целом, на Ближнем Востоке, а России – в Центральной Азии. И в этом плане речь идет, на мой взгляд, о создании широкого альянса без заключения дополнительных соглашений, которые формируют новую как политическую, так и экономическую реальность", - сказал Алексей Маслов.
Помимо этого, речь идет о взаимодействии в рамках Совета безопасности ООН и ООН в целом, где Россия и Китай активно поддерживают друг друга.
"Далее, я думаю, наверняка, пойдет вопрос между Россией и Китаем по расширению форм торгово-экономического взаимодействия. Хотя по прошлому году у нас очень неплохое взаимодействие – свыше 107 миллиардов долларов торговли. И это даже в тяжелый 2020 год. Но речь идет о расширении списка товаров, о расширении допуска российской продукции на китайский рынок, о новых крупномасштабных проектах. В общем, это целый комплекс мер. Потому что сегодня одним из парадоксов является то, что несмотря на серьезные противоречия, Евросоюз и США являются основными торговыми партнерами Китая, а не Россия", - сказал Алексей Маслов.
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