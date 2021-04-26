Чехия ожидает ответа России на паритетное сокращение российского дипкорпуса. Пивоваренная промышленность страны может серьёзно пострадать.
25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что у чешской контрразведки нет доказательств, что российские агенты находились во Врбетице во время взрывов.
По одной из версий склад взорвался по причине халатности сотрудников, а по второй — которая изложена в докладе разведки, к взрыву причастны оперативники ГРУ — небезизвестные "Петров" и "Боширов".
Президент подчеркнул, что нет подтверждений тому, что они были на складе, но точно установлено, что они были в Чехии перед первым взрывом.
По его словам, установлен собственник боеприпасов.
"Боеприпасы должны были поступить в Болгарию. Есть договоры купли-продажи, болгарский торговец выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", — заявил Земан и призвал продолжить расследование.
Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Земан долго молчал, изучал материалы, которые ему подала контразведка.
Поэтому его заявление говорит о том, что чешские представители исполнительной власти "ввели в заблуждение не только свой народ, но и мировое сообщество" и на основании незавершённого расследования выдворили 18 российских дипломатов.
"В приличное время, раньше, после таких разоблачений такие люди должны были уходить в отставку. Но сейчас всё же поменялось: сейчас же с этими фейками работают сплошь и рядом наши западные партнеры", — сказал Владимир Джабаров.
По мнению сенатора, официальная версия чехов не выдерживает никакой критики.
"Для чего нам надо было взрывать какие-то коммерческие военные склады, что России это давало? Мы что, с чехами воюем, или с этих складов шла поставка в Россию вооружения для каких-то бандформирований? Нет. Понятно, что чехи настолько торопились слепить эту версию, что они даже не продумали даже не то, что как это грамотно подать, но и как подготовить пути к отступлению", — сказал Владимир Джабаров.
В ответ на высылку Чехией 18 дипломатов, Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского представительства. Чехия в ответ добилась паритета в численности посольств. К концу мая Москва и Прага оставят в своих посольствах по 7 дипсотрудников.
В Праге сочли, что это победа, так как Москва не отреагировала на паритетное сокращение.
Министр иностранных дел Якуб Кулханек, однако, не стал говорить о "победе".
"Я не хочу говорить о победе, потому что мне очень жаль, куда развернулись наши взаимоотношения", — сказал министр.
"Они переживают очень сложную главу, которая будет занимать нас долгое время. Каждый министр иностранных дел желает, чтобы его страна имела наилучшие отношения с как можно большим количеством стран", — добавил Кулханек в интервью denik. cz/z
На вопрос, может ли он себе представить, что 9 мая в посольстве России состоится традиционный прием по случаю разгрома фашизма с участием президента Милоша Земана, министр ответил:
"Учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию, я скорее предполагаю, что подобных действий не будет. В целом, думаю, не стоит путать текущие вопросы с историческими событиями".
По словам Владимира Джабарова, Россия ставит на повестку дня вопрос экономических санкций. Российские эксперты обсуждают санкции на импорт чешского пива. В Чехии это заметили.
Исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен и солодовни Мартина Ференцова сказала в интервью ČTK, что если Россия ограничит импорт пива из Чешской Республики, это серьёзно осложнит работу пивоварен.
"В настоящее время, когда ищутся любые возможности продаж, в том числе экспортные, любые потери нежелательны", — сказала она.
Номер один на чешском пивном рынке Plzeský Prazdroj следит за ситуацией, но пока отказался её комментировать.
"Россия является одной из важнейших стран для нашего экспорта с точки зрения объемов", — сказал ČTK официальный представитель Prazdroj Зденек Коварж.
PR-менеджер Budweiser Budvar Маркета Ежкова со своей стороны заметила, что в компании следят за ситуацией, но на данный момент делать какие-либо выводы преждевременно.
"Однако Россия является одним из наших важных экспортных рынков, Budvar продаёт около десяти процентов всего экспортируемого пива в Россию", — сказала Ежкова.
По данным Федеральной таможенной службы России, взаимный товарооборот между Россией и Чехией в прошлом году из-за пандемии covid-19 упал на 43 процента по сравнению с предыдущим годом. Он составил около 5,2 миллиарда долларов США (более 110 миллиардов крон), а 2,7 миллиарда долларов (более 57 миллиардов крон) приходятся на импорт из Чехии в Россию.
Чешское пиво составляет около десяти процентов от общего объема его импорта, то есть 40 миллионов литров в год, по данным Федерального и регионального центра исследования рынка алкоголя РФ.
Справка. Деревня Врбетице находится в 350 километрах от Праги. Два взрыва произошли там в октябре и декабре 2014 года. Прокуратура Чехии в 2015 году предъявила обвинения двум фирмам и пяти физическим лицам из-за хранения на складах запрещенных видов боеприпасов. У владельца складов — чешской компании, были проблемы с получением лицензии, а у властей не было информации от хозяина фирмы о его деятельности, заявлял премьер Андрей Бабиш в 2014 году. То есть местные власти не контролировали ситуацию, а значит, и безопасность,
В 2021 году возникла версия о двух российских агентах, которые взорвали склад, чтобы оружие через Болгарию не попало на Украину или в Сирию. Единственные "улики", предоставленные чешской стороной, — паспорта агентов "Боширова и Петрова", выданные Таджикистаном и Молдавией. Якобы в Чехию они приехали под видом предпринимателей.
Молдавские правоохранители пришли к выводу, что документ с указанным в СМИ номером принадлежит другому человеку. В МВД Таджикистана также заявили, что паспорт на имя Руслана Табарова не выдавался и запросов от Чехии не поступало.
Читайте по теме: Вишеградская четвёрка" собирается на срочную встречу
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Чехия принесла себя в жертву: служить бы рад, да и прислуживаться не тошно
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.