Земан отсрочил удар России по чешским пивоварам

Чехия ожидает ответа России на паритетное сокращение российского дипкорпуса. Пивоваренная промышленность страны может серьёзно пострадать.

Земан призвал продолжить расследование

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что у чешской контрразведки нет доказательств, что российские агенты находились во Врбетице во время взрывов.

По одной из версий склад взорвался по причине халатности сотрудников, а по второй — которая изложена в докладе разведки, к взрыву причастны оперативники ГРУ — небезизвестные "Петров" и "Боширов".

Президент подчеркнул, что нет подтверждений тому, что они были на складе, но точно установлено, что они были в Чехии перед первым взрывом.

По его словам, установлен собственник боеприпасов.

"Боеприпасы должны были поступить в Болгарию. Есть договоры купли-продажи, болгарский торговец выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", — заявил Земан и призвал продолжить расследование.

Российские дипломаты высланы без оснований

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Земан долго молчал, изучал материалы, которые ему подала контразведка.

Поэтому его заявление говорит о том, что чешские представители исполнительной власти "ввели в заблуждение не только свой народ, но и мировое сообщество" и на основании незавершённого расследования выдворили 18 российских дипломатов.

"В приличное время, раньше, после таких разоблачений такие люди должны были уходить в отставку. Но сейчас всё же поменялось: сейчас же с этими фейками работают сплошь и рядом наши западные партнеры", — сказал Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, официальная версия чехов не выдерживает никакой критики.

"Для чего нам надо было взрывать какие-то коммерческие военные склады, что России это давало? Мы что, с чехами воюем, или с этих складов шла поставка в Россию вооружения для каких-то бандформирований? Нет. Понятно, что чехи настолько торопились слепить эту версию, что они даже не продумали даже не то, что как это грамотно подать, но и как подготовить пути к отступлению", — сказал Владимир Джабаров.

В ответ на высылку Чехией 18 дипломатов, Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского представительства. Чехия в ответ добилась паритета в численности посольств. К концу мая Москва и Прага оставят в своих посольствах по 7 дипсотрудников.

В Праге говорят о победе над Москвой

В Праге сочли, что это победа, так как Москва не отреагировала на паритетное сокращение.

Министр иностранных дел Якуб Кулханек, однако, не стал говорить о "победе".

"Я не хочу говорить о победе, потому что мне очень жаль, куда развернулись наши взаимоотношения", — сказал министр.

"Они переживают очень сложную главу, которая будет занимать нас долгое время. Каждый министр иностранных дел желает, чтобы его страна имела наилучшие отношения с как можно большим количеством стран", — добавил Кулханек в интервью denik. cz/z

На вопрос, может ли он себе представить, что 9 мая в посольстве России состоится традиционный прием по случаю разгрома фашизма с участием президента Милоша Земана, министр ответил:

"Учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию, я скорее предполагаю, что подобных действий не будет. В целом, думаю, не стоит путать текущие вопросы с историческими событиями".

Если Москва и смягчится, то только благодаря Земану

По словам Владимира Джабарова, Россия ставит на повестку дня вопрос экономических санкций. Российские эксперты обсуждают санкции на импорт чешского пива. В Чехии это заметили.

Исполнительный директор Чешской ассоциации пивоварен и солодовни Мартина Ференцова сказала в интервью ČTK, что если Россия ограничит импорт пива из Чешской Республики, это серьёзно осложнит работу пивоварен.

"В настоящее время, когда ищутся любые возможности продаж, в том числе экспортные, любые потери нежелательны", — сказала она.

Номер один на чешском пивном рынке Plzeský Prazdroj следит за ситуацией, но пока отказался её комментировать.

"Россия является одной из важнейших стран для нашего экспорта с точки зрения объемов", — сказал ČTK официальный представитель Prazdroj Зденек Коварж.

PR-менеджер Budweiser Budvar Маркета Ежкова со своей стороны заметила, что в компании следят за ситуацией, но на данный момент делать какие-либо выводы преждевременно.

"Однако Россия является одним из наших важных экспортных рынков, Budvar продаёт около десяти процентов всего экспортируемого пива в Россию", — сказала Ежкова.

По данным Федеральной таможенной службы России, взаимный товарооборот между Россией и Чехией в прошлом году из-за пандемии covid-19 упал на 43 процента по сравнению с предыдущим годом. Он составил около 5,2 миллиарда долларов США (более 110 миллиардов крон), а 2,7 миллиарда долларов (более 57 миллиардов крон) приходятся на импорт из Чехии в Россию.

Чешское пиво составляет около десяти процентов от общего объема его импорта, то есть 40 миллионов литров в год, по данным Федерального и регионального центра исследования рынка алкоголя РФ.

Справка. Деревня Врбетице находится в 350 километрах от Праги. Два взрыва произошли там в октябре и декабре 2014 года. Прокуратура Чехии в 2015 году предъявила обвинения двум фирмам и пяти физическим лицам из-за хранения на складах запрещенных видов боеприпасов. У владельца складов — чешской компании, были проблемы с получением лицензии, а у властей не было информации от хозяина фирмы о его деятельности, заявлял премьер Андрей Бабиш в 2014 году. То есть местные власти не контролировали ситуацию, а значит, и безопасность,

В 2021 году возникла версия о двух российских агентах, которые взорвали склад, чтобы оружие через Болгарию не попало на Украину или в Сирию. Единственные "улики", предоставленные чешской стороной, — паспорта агентов "Боширова и Петрова", выданные Таджикистаном и Молдавией. Якобы в Чехию они приехали под видом предпринимателей.

Молдавские правоохранители пришли к выводу, что документ с указанным в СМИ номером принадлежит другому человеку. В МВД Таджикистана также заявили, что паспорт на имя Руслана Табарова не выдавался и запросов от Чехии не поступало.

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