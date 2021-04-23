Зеленский обязательно примет предложение Путина о встрече в Москве

Владимир Зеленский примет предложение Владимира Путина о встрече в Москве, уверен политолог Денис Денисов.

Путин предложил Зеленскому встречу в Москве

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что готов принять Владимира Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.

"Если он хочет обсуждать Донбасс — ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским президентом, а если хочет обсудить двусторонние отношения — ждем в Москве в любое удобное время", — сказал Путин.

Владимир Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина в Москву заявила пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии "РБК-Украина".

Почему Зеленский согласится

В комментарии для "Правды.Ру" политолог Денис Денисов отметил, что Зеленский "может удивить всех и согласится", потому что это "в рамках его типажа и будет очень логичным и закономерным шагом".

"Он до сих пор крайне трепетно относится к новым фотографиям, к новым видеосюжетам. И сделать фотографию рядом с президентом Российской Федерации — ради такого он может пойти на любые компромиссы", — сказал политолог.

Что касается повестки встречи, то он согласится на любую, а потом попытается перевести в обсуждение уже на проблемы конфликта на Донбассе, добавил Денис Денисов.

"Это тоже, кстати, будет очень типично и очень похоже на него. Я уверен, что он согласится", — отметил эксперт.

Разные позиции Путина и Зеленского по Донбассу

Президент Украины 20 апреля в видеообращении предложил Владимиру Путину встречу в "любой точке" в Донбассе. По мнению Зеленского, там Украина воюет с Россией, и поэтому лидеры России и Украины должны встретиться на линии фронта и поговорить о мире.

Но российский лидер придерживается другой точки зрения — что на Украине идёт гражданская война, а Россия ни в одном из пунктов Минских соглашений не обозначена стороной конфликта в Донбассе, и нет ни одного обязательства, которое следовало бы выполнить Российской Федерации.

Между тем, Минские соглашения подписали представители ЛДНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, а в пункте 7 записано, что необходимо продолжить инклюзивный общенациональный диалог.

"Представители Украины отвергают логику Минских соглашений, избегают прямого и результативного диалога с Донбассом, игнорируют необходимость всеобъемлющего политического урегулирования. Более того, они открыто и весьма упорно обозначают намерения обрести контроль, прежде всего, над территорией Донбасса, включая международную границу с Россией, без учета законных прав и интересов его жителей и каких-либо политических гарантий населению", — заявил на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации на Украине 11 марта 2021 года постпред при ОБСЕ Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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