"Родителей" у COVID пятеро. И только в США "живут" все

Опасные вирусы — они как дети. Ребенок не появляется сам по себе. Так же и коронавирус — он должен был где-то возникнуть. У COVID — пять видов так называемых родителей. И только в США присутствуют все из них. В Китае, несмотря на уверения некоторых американских политиков, другая разновидность, намного более агрессивная. Иран и Италия изучали свой штамм и обнаружили, что он отличается от китайского, следовательно, их вирус пришел не из Китая. Но откуда? Возможно, вирус появился в США? Об этом пошла речь в программе Бонни Фолкнера "Пушки и масло", гостем которой стал журналист, исследователь, консультант по вопросам управления и бизнесмен Ларри Романофф.

— Я с интересом читал многие ваши статьи о распространении коронавируса. Что побудило вас начать интересоваться этой темой?

— Был любопытен сам факт появления вируса. Частично потому, что Китай почему-то имел шесть разных видов вируса свиного гриппа, птичьего, они появились один за другим всего за последние два года; и все это в разгар торговой войны. Вирусы появлялись по всему миру, но возникали они именно в районах, где находились военные базы США с биологическими лабораториями. Например, когда в Африке появился вирус Эбола, он возник в трех разных местах одновременно, за тысячи километров друг от друга. И в каждом случае именно в том месте, где США имели военные лаборатории биооружия. Это ничего не доказывает, но все же. Последний вирус представляется весьма любопытным. Я начал изучать его, и чем больше я узнавал, тем более любопытным все становилось.

— Вы пишете, что за последние два года, в период торговой войны, Китай пострадал от нескольких пандемий. Не могли бы вы рассказать об этих пандемиях.

— Птичий грипп оказался крайне патогенным, особенно на фоне кризиса с коронавирусом. Он возник в январе рядом с провинцией Хубэй. Его не наблюдали там раньше, и ему не было никакого объяснения. Реальное происхождение невозможно проследить. В случае свиного гриппа были многочисленные сообщения из разных частей Китая, что кто-то запускал небольшие дроны над свинофермами и что-то либо сбрасывал, либо распылял. Западные СМИ выдавали истории о китайских гангстерах, которые пытались убить всех свиней, чтобы получать прибыль, но подобные истории вовсе не имели смысла. Просто все было очень-очень странно. Больше половины всех свиней в Китае были забиты, что означало, что Китаю приходилось импортировать свинину из США на миллиарды долларов. Также 4 или 5 раз подряд убивались все цыплята. Поэтому Китаю пришлось пересмотреть свою политику и начать закупать намного больше сельскохозяйственной продукции из США. Подобное не происходило больше нигде, кроме Китая, и Китай сталкивался с этим все чаще и чаще. Причем каждый раз это был какой-то новый вирус.

— Какой методикой вы пользовались для отслеживания распространения коронавируса? Скажем, собирали свидетельства из традиционных СМИ, изучали правительственную статистику или пользовались другими источниками? Как вы вели свое исследование?

— Я использовал все, что мог найти. Это были три месяца напряженного исследования. Также у меня есть друзья в Италии, и я мог черпать информацию от итальянских вирусологов. Аналогично в Канаде и Южной Корее. Я просто собирал сведения, связывал их воедино и пытаться увидеть смысл. И вот что хотелось бы отметить. В Китае предпринимались колоссальные усилия в попытке проследить источник, найти нулевого пациента, а затем произошло нечто весьма странное — они вдруг остановились. Очевидно, они прекратили искать источник внутри Китая, нечто вынудило их поверить, что вирус пришел извне.

Затем японские новостные агентства опубликовали несколько историй и выпустили телевизионную программу, в которой говорилось, что вирус почти определенно появился в США, что люди, которые возвращались из США в Японию, были заражены коронавирусом еще в конце сентября. Затем этому уделил много времени тайваньский вирусолог. Должно быть, он обладал доступом к той же информации. В ходе продолжительной телевизионной программы он исчерпывающе демонстрировал то, что вирус появился в Соединенных Штатах, поскольку все следы вне США по существу являлись ветвями одного дерева. И эти ветви не могли существовать сами по себе. Они исходили из одного ствола, а ствол существовал только в США, поскольку только в США имелись все разновидности вируса. Вот откуда все начиналось.

Рынок в Ухане — дымовая завеса СМИ Запада

— Что Вы узнали о попадании вирусов на рынок в Ухане?

— Китайские вирусологи обнаружили, что рынок вовсе не являлся местом происхождения вируса. Он не имел никакого отношения к рынку. Видимо, произошло вот что: изначально инфицированные индивидуумы ходили на рынок, поскольку там всегда много людей, то один заражал другого очень быстро. Вирус распространялся очень быстро благодаря многочисленным контактам на рынке. На таком рынке не продаются летучие мыши, дикие животные и все такое. В Китае не едят летучих мышей. Это рынок морепродуктов. Все это дымовая завеса, созданная СМИ. Эпидемия бы случилась, даже если бы рынок не существовал.

Те же обвинения обрушились и на так называемую вирусологическую лабораторию Университета Уханя, которая тоже не имеет к вирусу никакого отношения. Но говорили, что раньше лаборатория находилась рядом с рынком морепродуктов. Китай допустил лишь один случай утечки, произошедший 10 лет назад в Пекине, где создавалась первая лаборатория, кое-какие вирусы вырывались два или три раза. Но утечка была минимальной. Что же касается лаборатории в Ухане, она не занимается созданием биологического оружия. Она — часть факультета вирусологии университета. Я был в Ухане много раз. Я знаю университет и знаком с лабораторией. Все это — дымовая завеса, созданная в западных СМИ в попытке обвинить во всем Китай. Разве не странно то, что этот вирус поражал только китайцев. В Китае миллионы иностранцев. В Ухане их тысячи, не был инфицирован ни один иностранец. Я знаю лишь одного иностранца, кажется, немца, инфицированного китайской версией вируса. Ни одна страна не будет создавать опасный патоген, нападающий только на ее собственный народ.

— То есть вы утверждаете, что вирус в Ухане был генетически создан специально для китайцев?

— Безусловно. В Италии и Иране штаммы вируса разные. Они не такие, как вирус в Китае. Они поражают итальянцев и иранцев. То же и в Южной Корее, там абсолютно другой штамм. Он менее опасен, но более заразен. В СМИ говорилось о наличии первых инфицированных коронавирусом во Франции, но потом выяснилось, что речь идет не о французах, а о двух китайцах, приехавших во Францию. Именно они оказались инфицированными. Затем появилось сообщение о первом случае коронавируса в Австралии, и вновь это оказался китаец. Смотрите, в Италии обнаружили двух или трех инфицированных итальянцев. Их отправили на карантин. Карантин закончился, а потом вспышка в стране произошла абсолютно в другом месте, от людей, которые не были в контакте с приезжими из Китая. Но в СМИ все представлялось так, как будто Китай распространил вирус по всему миру. Между прочим, то же самое произошло с SARS. На 99,5% он поражал только китайцев. Было инфицировано несколько вьетнамцев. Даже когда в Канаде случился большой всплеск, 40 случаев SARS, все заразившиеся были китайцами. То же самое происходит сейчас с коронавирусом.

— Вы собирались немного рассказать о том, кем были американцы, собиравшие ДНК в Китае, которых потом выгнали из страны?

— Ох, это было ужасно. Гарвард заключил соглашение с американской армией. У них была какая-то исследовательская программа. Китайское правительство отказалось дать согласие на исследование. Тогда, никого не поставив в известность, они послали группу людей из Гарварда в Китай, в провинцию Аньхой, под предлогом локального изучения астмы и кое-каких других болезней, поскольку в Китае эта провинция считалась бедной. На самом же деле они собирали сотни тысяч образцов ДНК китайцев, а затем отсылали их из страны, полагаю, с помощью дипломатической почты. Когда это обнаружило китайское правительство, разразился грандиозный скандал. В Китае и США начались судебные процессы. Гарвард обвиняли в отсутствии этики. Китайское правительство пришло в ярость, поскольку это конкретное исследование было запрещено. Но ученые приехали и выполнили его, а все собранные материалы вывезли из страны без ведома. Кое-какие репортеры из China Daily начали проводить расследование, и все всплыло.

Гарвардский университет заявил, что получил разрешение от разных уровней китайского правительства, но было доказано, что все письма — подделки. Тогда ученые заявили, что получили письма с согласием от каждого индивидуума, у которого брали образцы ДНК. Но когда Министерство юстиции США начало проводить расследование, Гарвардский университет вдруг отправил всю документацию в шредеры, утверждая, что их волнует неприкосновенность частной жизни пациентов. Вдруг не оказалось никаких свидетельств, поэтому расследование не могло быть завершено.

Следователи обошли тысячи так называемых "пациентов” и выяснили, что никого не просили подписать документы. Ученые проделали все скрытно, а затем переправили все материалы в США. Это было в 1999 или 2000 году. В то время подозревали, что ученые делали это в целях исследования биологического оружия. Это одна из причин, почему правительство так разгневалось, когда все выяснилось.

— Давайте вернемся к штаммам вируса, какие страны имеют лишь один штамм?

— Большинство стран имеют лишь один штамм. США имеют все.

— Где концентрируются штаммы в Соединенных Штатах?

— Был большой всплеск в штате Вашингтон, сейчас эпицентром становится Нью-Йорк. В штате Вашингтон есть вирусолог-китаянка, с октября-ноября-декабря 2019 года она несколько месяцев занималась исследованием обычного гриппа. Она собирала мазки из горла и носа у людей по всему штату. Мазки просто каталогизировали и хранили. Потом, когда появился коронавирус, она сосредоточилась вот на чем: когда она и ее команда брали мазки у людей, они обнаруживали симптомы болезни, которая не была ни гриппом, ни простудой. Появлялось что-то новое и очень странное, и она все больше и больше склонялась к выводу, что вокруг гуляет новый патоген. Она запросила разрешение у Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начать изучение мазков, которые они собирали месяцами, на коронавирус. Там отказались дать разрешение.

Затем, ближе к концу февраля, когда она поняла, что происходит нечто очень серьезное и люди начинают умирать, она наплевала на все приказы и протестировала кое-какие мазки. И, конечно, обнаружила коронавирус. Вот так новости о нем распространились в США. Если бы не это, никто так ничего бы и не узнал. Но к тому моменту в штате Вашингтон были инфицированы десятки тысяч людей. Но даже после этого ей снова категорически запретили проводить дальнейшее тестирование. В CDC утверждали: из-за того, что мазки собирались у американцев на предмет гриппа, было бы неэтично тестировать их на другую болезнь, поскольку это вторжение в частную жизнь. В общем, полный бред. Ведь речь шла об опасной болезни. Доктору пришлось отступить. Я думаю, что, вероятно, им пришлось уничтожить все образцы. Возможно, тестирование могло бы подтвердить, что вирус гулял в штате Вашингтон уже с прошлого октября или ноября. Но все смерти списывались на грипп.

— Если вы смотрите на это с политической точки зрения, как насчет Италии? Почему вспышка произошла именно в Северной Италии? Есть ли у вас какие-нибудь идеи на этот счет?

— С геополитической точки зрения, американское правительство люто ненавидит Италию, частично потому, что она примкнула к китайскому проекту "Один пояс и один путь", частично потому, что совместно с Китаем она участвовала во многих мировых инициативах, частично потому, что Италия отказалась полностью присоединиться к финансовой интеграции в Евросоюз. По существу, Италия сохранила свою банковскую и кредитную инфраструктуру отдельно от остальной части Евросоюза. Есть несколько очень хороших объяснений, почему разным людям понравилось бы строго наказать Италию. Итог: Италия пострадает так сильно, что у нее образуется большой долг, а экономика будет разрушена, банковская система окажется в серьезной беде, тогда у страны не останется другого выбора, кроме как делать то, что от нее требует ЕС.

Что касается Ирана, тут ситуация совсем плохая. Майк Помпео разослал циркуляр всем сотрудникам Госдепа, в котором указывал конкретно на кое-какие пункты. Я получил копию этих документов, о том, как обвинять Китай в появлении вируса. В каждом новостном сообщении говорить, что "Соединенные Штаты — самая гуманная нация, когда-либо существовавшая в истории мира”. Это цитата из речи Помпео. Тем временем после появления вируса администрация США наложила еще больше санкций на Иран, чтобы убедиться в том, что Иран не сможет получать медикаменты. Китай оказался единственной страной, нарушившей эти санкции.

Эксперименты с биологическим оружием

В конце Второй мировой войны, когда в Китае японский Отряд 731 получил разрешение на проведение своих экспериментов с биологическими патогенами и проводил опыты над людьми, причина, по которой они избежали наказания за свои преступления, крылась в том, что армия США во главе с генералом Дугласом Макартуром заключила соглашение с японцами. Согласно договору, вся документация и весь персонал были перевезены в Соединенные Штаты. Их поместили на американские военные базы. В то время некоторых из них перевели во вновь созданное CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний были частью американской армии. Эта организация никогда не была гражданской. Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что CDC экспортирует биологические патогены в страны всего мира. Организация отрицала это с пеной у рта. Они утверждали, что Центр — гражданская организация, не имеющая ничего общего с патогенами.

— Что касается строгой изоляции. В Соединенных Штатах она разрушила весь мелкий бизнес.

— Если следовать моей первоначальной теории, то такого варианта не рассматривали. Ожидалось, что все будет приписываться гриппу, и жизнь будет продолжать идти своим чередом. Разве что в больницах возрастет количество смертей. Но когда новости о коронавирусе распространились в США, местные органы здравоохранения попытались защитить свой народ. Когда они приступили к проведению тестирования и поняли, что вирус распространяется, они взяли инициативу на себя и ввели карантин. Изолировать Нью-Йорк решили власти Нью-Йорка, а не администрация Трампа и не CDC. В Китае все было на национальном уровне, правительство решило: именно так мы собираемся справиться с этим. В США ничего не пришло сверху. Все пришло снизу.

Идеальный вирус

— Считаете ли вы, что глобальная изоляция в связи с коронавирусом — это шаг к созданию независимого мирового правительства?

— Да, безусловно.

— Я считаю, что пандемия ложная. Но с другой стороны, люди умирают.

— Намного труднее иметь дело с болезнями, чем со смертями. Если я реально хочу навредить стране, мне не нужен вирус, который убивает всех. Мне нужен вирус, который делает всех больными, разрушает систему здравоохранения, создает огромную нагрузку на экономику. Вирус способен обанкротить все банки, всю финансовую систему страны. Оставить сотни миллионов людей без работы. Причинить такой огромный финансовый ущерб, что вы не сможете восстановиться даже за 10 или 20 лет. В общем, коронавирус совершенно соответствует данной модели. В каком-то смысле вы могли бы сказать, что вирус ложный, поскольку не пытается убить все население. Он пытается совершить нечто другое, и делает это очень эффективно.

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