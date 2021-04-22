Америке не стоит провоцировать конфликт с серьёзной военной державой хотя бы для того, чтобы не познакомиться с понятием "экзистенциальной угрозы" на практике.
Об этом пишут авторы издания The American Spectator.
По словам журналистов, Америка, хоть и принимавшая участие в "бесконечных войнах", понятия не имеет об опасности, поскольку ни один из противников Америки не являлся страной с хорошо обученными конвенциальными вооружёнными силами и обширным ядерным потенциалом.
Политики США стремятся развязать конфликт с катастрофическими последствиями совершенно по невразумительному поводу. И так было всегда.
В своё время сенатор Джон Маккейн заявлял, что "теперь мы все грузины", после того как Тбилиси атаковал российские войска в Южной Осетии. Спрашивается, что за дело Маккейну до проблем на другой стороне Земли?
Известный американский "мозговой центр" неожиданно здраво рекомендует администрации Байдена проявлять сдержанность по Украине.
"Россия поступила ужасно, но американские и европейские официальные лица тоже вели себя глупо и безрассудно", — считают они.
Один вопрос принятия Грузии и Украины в альянс способен был испортить отношения держав на десятилетия. Что характерно, эти страны очевидно бы ухудшили безопасность союза, и это выглядело бы только как "кульминация" агрессивного продвижения НАТО к границам России.
Как отмечает бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, Вашингтон никогда бы не допустил подобной ситуации у своих границ.
Россия действует аналогичным образом. Читатели резюмировали текст так: "США нельзя совать свой толстый нос в этот далёкий регион, где его могут прищемить".
Россияне и американцы вообще, по большому счёту, находятся в плену однобоких мнений.
Некоторые аналитики не согласны с ролью "мирового полицейского", которую Вашингтон взял на себя, в том числе на постсоветском пространстве. А большинству населения и вовсе на Россию наплевать.
"Это, разумеется, не отменяет оголтелой антироссийской пропаганды Белого дома. Но отрадно, что на неё клюют главным образом украинцы да поляки с чехами — из чувства традиционной внутриславянской ненависти", — резюмировали авторы проекта "Захватить мир и печеньки".
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