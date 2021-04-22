ИноСМИ: США могут "прищемить нос" на Украине

Америке не стоит провоцировать конфликт с серьёзной военной державой хотя бы для того, чтобы не познакомиться с понятием "экзистенциальной угрозы" на практике.

Об этом пишут авторы издания The American Spectator.

По словам журналистов, Америка, хоть и принимавшая участие в "бесконечных войнах", понятия не имеет об опасности, поскольку ни один из противников Америки не являлся страной с хорошо обученными конвенциальными вооружёнными силами и обширным ядерным потенциалом.

Политики США стремятся развязать конфликт с катастрофическими последствиями совершенно по невразумительному поводу. И так было всегда.

В своё время сенатор Джон Маккейн заявлял, что "теперь мы все грузины", после того как Тбилиси атаковал российские войска в Южной Осетии. Спрашивается, что за дело Маккейну до проблем на другой стороне Земли?

Известный американский "мозговой центр" неожиданно здраво рекомендует администрации Байдена проявлять сдержанность по Украине.

Украина — зона интересов России, а не Америки. И так будет всегда чисто географически.

Украина не член НАТО, а эскалация вокруг неё — ненужные США высокие риски.

"Россия поступила ужасно, но американские и европейские официальные лица тоже вели себя глупо и безрассудно", — считают они.

Один вопрос принятия Грузии и Украины в альянс способен был испортить отношения держав на десятилетия. Что характерно, эти страны очевидно бы ухудшили безопасность союза, и это выглядело бы только как "кульминация" агрессивного продвижения НАТО к границам России.

Как отмечает бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, Вашингтон никогда бы не допустил подобной ситуации у своих границ.

Россия действует аналогичным образом. Читатели резюмировали текст так: "США нельзя совать свой толстый нос в этот далёкий регион, где его могут прищемить".

Россияне и американцы вообще, по большому счёту, находятся в плену однобоких мнений.

Некоторые аналитики не согласны с ролью "мирового полицейского", которую Вашингтон взял на себя, в том числе на постсоветском пространстве. А большинству населения и вовсе на Россию наплевать.

"Это, разумеется, не отменяет оголтелой антироссийской пропаганды Белого дома. Но отрадно, что на неё клюют главным образом украинцы да поляки с чехами — из чувства традиционной внутриславянской ненависти", — резюмировали авторы проекта "Захватить мир и печеньки".

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