Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила, что в стране есть свой "украинский русский язык", поэтому Россия "не имеет на русский язык монопольного права".

По всей видимости, эта фраза была заранее заготовленной и официально одобренной Офисом президента. Был расчёт на большой резонанс и возмущение Владимира Вятровича, Ирины Фарион, Ларисы Ницой и прочих отъявленных русофобов. Суть скандального заявления пани Мендель можно свести к такому смыслу: на языковом вопросе спекулируют деструктивные политические силы, а мы (типа "белые и пушистые") считаем, что патриоты могут говорить на любом языке. А кто же эти нехорошие дяди, баламутящие ситуацию?

Конечно же, раздражающий (но неприкасаемый) Пётр Порошенко и ненавидимый американцами (и соответственно Зеленским) оппозиционер Виктор Медведчук. Ещё одна главная мысль, которую было поручено озвучить Юлии (сама она вряд ли способна так глубоко "копать"), — у России нет монопольного права на русский язык, тем более есть свой, "украинский русский язык". Почему-то она забыла упомянуть про "слобожанский русский язык" авторства Арсена Авакова.

Но это не всё, что было в заготовленной речи Мендель (по всей видимости, написанной штатным писарем ОП Михаилом Подоляком). Как говорится, "Остапа понесло". Она выразила сожаление, что после прощального "подарка" Порошенко — принятия закона о государственном языке — жители страны не перестали говорить на русском. Однако Зеленский, имеющий большинство в парламенте, даже не подумал отменить или изменить репрессивный закон предшественника.

"Зато политические любимцы русскоязычных регионов начали рассказывать о насильственном насаждении мовы. Безусловно, украинский язык должен быть защищён (от кого или чего — авт.). Но должны быть защищены и граждане, и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек (а как же 13 300 погибших в Донбассе? — авт.). Нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших", — толкнула речь секретарша в любимом "зелёными" стиле демагогии и популизма.

Но, как говорится, нас не обдуришь. За 2 года диктаторства ликвидатора Украины граждане поняли, что его (и прочих приспешников) речи слушать не имеет смысла — смотреть надо исключительно на действия. А они таковы. Ветеринар с внешностью кандидата на шнобелевскую премию (по совместительству — секретарь СНБОУ) Алексей Данилов категоричен:

"Никакого второго русского у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его просто не надо знать. У нас только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык на Украине? Конечно — английский, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать и использовать английский язык. Это обязательная вещь".

"Слуги американского народа" Александр Алексейчук и Олег Дунда внесли в Верховную раду законопроект, чтобы бороться с "русским миром" и наказывать за "неправильные разговоры" на русском языке. Языковой надсмотрщик Тарас Креминь и 50 его помощников-дармоедов радостно фиксируют доносы "патриотов", сигнализирующих о кассиршах, обслуживающих покупателей на русском. Людей штрафуют и увольняют за желание говорить на родном для себя языке (русском, румынском, венгерском — без разницы). При этом русскоязычных совершенно безнаказанно кошмарят радикалы-"патриоты" — можно напомнить про хулиганские нападения на русскоязычных музыкантов во Львове и Киеве.

Пока в Офисе президента рассказывают об "украинском русском" и высших человеческих ценностях, в стране всё больше ограничивают употребление русского языка. Уполномоченный по защите украинского языка (прозванный шпрехенфюрером) сообщил, что к его пущей радости суд отменил в Запорожской области статус русского языка как регионального. Данный статус региону в 2012 году присвоил областной совет, а отменил его простой "честный" украинский суд.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что на сказочный в своём безумии пассаж Юлии Мендель про то, что нужно "демонополизировать русский и сказать громко, что на Украине есть украинский русский язык", лучше всего ответил её шеф Владимир Зеленский, поучавший главу Конституционного суда Украины:

"Я говорю: земельный, банковский, ЯЗЫКОВОЙ вопрос прошу не затрагивать для того, чтобы не раскалывать общество".

Всё как у стратега Бориса Филатова (нынешнего мэра Днепропетровска — авт.):

"Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их будем потом".

В интернете активно обсуждают заявления пресс-секретаря Зеленского Мендель о том, что русский язык, оказывается, важен потому, что "украинский русский" является достоянием страны и что вообще всю эту языковую байду придумали при Петре Порошенко, а "слуги народа", оказывается, против дискриминации по языковому признаку!

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачёв уточняет, что это было сказано в эфире пропагандистского канала "Дом", который выведен из-под украинской юрисдикции. То есть это лапша для Донбасса, мол, "нет, на Украине не угнетают русский язык, политрук врёт!" А ещё точнее, это логическое продолжение приснопамятных высказываний Филатова "А вешать будем потом". На самом деле взгляды Зеленского на языковую политику ничем не отличаются от Порошенко: за 2 года никак не скорректирован основной языковой закон, и уже при нынешней власти приняли закон о тотальной украинизации среднего образования. Так что говорить о том, что у Зеленского что-то там "поняли" и "осознали" — непростительная наивность. Говорить они будут что угодно. Дела говорят за себя лучше всяких слов.

Лучшее тому подтверждение, подчёркивает одессит, то, что шпрехенфюрер Тарас Креминь крайне разгневался на слова Мендель про украинский русский — это зрада и ганьба.

"Я никоим образом не разделяю таких заявлений. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным в Украине является украинский", — заявил языковой надсмотрщик.

Да, вы всё правильно поняли: один подчинённый Зеленского опускает другого подчинённого — шизофрения в государственном масштабе. Видимо, малограмотный Креминь никак не дочитает эту статью 10 до конца:

"В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Само словосочетание "украинский русский" особого смеха не вызывает — оная сущность реально существует вне зависимости от личности Мендель. Точно так же, как "слобожанский русский" без зависимости от его "автора" Арсена Авакова. Есть и донецкий русский, в особенности — одесский русский. Точно так же, как есть, к примеру, каталонский испанский, который не следует путать с каталанским.

"Но, конечно, совершенно не обязательно делать из этого далеко идущие политические выводы. Я лично предпочитаю просто наслаждаться тем, как много побегов дало цветущее несмотря ни на что древо русской культуры", — резюмирует Ткачёв.