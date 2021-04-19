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Автор Антон Куликов

Все на борьбу: как Британия будет искать "иноагентов" из России

Мир

Британские власти собираются представить законопроект о защите страны от "враждебных государств". К таковым отнесены Россия и Китай. В числе прочего, запланирована активизация борьбы с "иностранными шпионами".

Все на борьбу: как Британия будет искать "иноагентов" из России

Как Британия собирается защищаться от "враждебных государств"

По данным издания The Times, о планах правительства может объявить 11 мая королева Елизавета II в тронной речи в парламенте. Обычно в ходе таких мероприятий излагаются планы правительства на ближайший год.

Законопроект о защите от "враждебных государств" подразумевает ужесточение законодательства в сфере безопасности. И в числе прочего, от всех подданных Ее величества и граждан других стран, работающих на правительства иностранных государств, будут требовать регистрировать свое присутствие в Соединенном Королевстве.

При этом в случае отказа от обязательной регистрации им будет грозить уголовное преследование. Мотивируют британские власти эти законодательные инициативы борьбой с "иностранными шпионами".

За образец будет взято законодательство США — там работающие на иностранные правительства и зарубежные партии, должны регистрироваться в Минюсте и периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Это требование распространяется на всех лиц, представляющих интересы иностранных государств, включая лоббистов, политических консультантов и сотрудников сферы PR.

Британские siloviki — главные лоббисты

В Великобритании главными лоббистами законопроекта выступают руководители силовых ведомств страны. Они недовольны тем, что по нынешним законам "иностранные шпионы могут быть привлечены к ответственности только в том случае, если их поймают с поличным при получении сведений, составляющих гостайну".

Что касается сведений, относящихся к государственной тайне, то в законодательство на этот счет также планируется внести поправки. Эти изменения в инициируются в связи с "растущей озабоченностью действиями России и Китая".

Стоит заметить, что на протяжении нескольких последних лет в Лондоне постоянно грозятся мерами, направленными против России. В перечень таковых включается буквально все — от увеличения расходов на военные нужды до борьбы с "незаконными доходами".

Правда, что касается финансовых ограничений, то несмотря на декларируемый жесткий подход незаметно, чтобы они доставляли серьезные неудобства российским предпринимателям, проживающим в Великобритании или часто посещающим эту страну.

Ну и стоит отметить, что никакой особой критики планов правительства в британской прессе нет. Можно было бы даже счесть это парадоксом. Впрочем, сколько их сейчас, этих парадоксов…

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Темы санкции иноагенты
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