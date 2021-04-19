Несносный аристократ: кого похоронила Британия

Британия скорбит. Королева в трауре. Официальные и неофициальные лица посылают соболезнования королевской семье по случаю кончины супруга Елизаветы II — герцога Эдинбургского Филиппа. Пресса выписывает возвышенно утончённый, гламурно прилизанный облик почившего. Принц Филипп и в самом деле был личностью незаурядной. И довольно своеобразной.

Будущая королева Великобритании Елизавета II "назначила" принца Греческого и Датского, внука короля Греции Георга I из династии Глюксбургов Филиппа своим избранником в далёком 1939 году. Наследнице английского престола было тогда 13 лет. А их свадьба состоялась уже после Второй мировой войны — в 1947 году. Перед тем как стать супругом Елизаветы, Филипп принял британское подданство, англиканскую веру и взял фамилию матери — Маунтбеттен.

Молодой аристократ был эталонным представителем "золотой молодёжи" и образ жизни вёл соответствующий. Он не образумился ни после женитьбы, ни после восшествия супруги на престол: британские таблоиды неоднократно писали о "мальчишниках", в которых принимал участие герцог Эдинбургский, упоминая, в том числе, его неразборчивость в отношении девиц лёгкого поведения. Елизавета воспринимала "шалости" супруга с королевской невозмутимостью, Букингемский дворец все сплетни отрицал, стремясь "не выносить сор из избы". Но тем сложней было принцу Филиппу позже пытаться указывать рамки приличий для своей невестки — принцессы Дианы, слухи о романах которой упорно просачивались в прессу.

Как и полагается аристократу, герцог Эдинбургский увлекался охотой. На одной из фотографий, сделанных в 1961 году в Индии, он снят на фоне только что убитого им тигра. Задокументированы и другие охотничьи трофеи принца Филиппа, в числе которых были и представители редких и вымирающих видов. Всё это, однако, не помешало ему долгие годы (с 1981 по 1996) возглавлять Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Ещё одной выдающейся чертой принца Филиппа было своеобразное чувство юмора — британским его никак не назовёшь. Представляя британскую монархию на многочисленных мероприятиях, он позволял себе шутки на грани (а то и за гранью) фола:

о шотландцах ("Как им удаётся не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен по вождению?"),

китайцах (британским студентам, учащимся в КНР, он сказал "Не задерживайтесь там надолго, не то станете косоглазыми"),

инвалидах (о жертве теракта "Судя по его галстуку, он ослеп полностью"),

об искусстве (популярного певца Тома Джонса спросил: "Чем вы полощете горло, галькой?"),

об отношениях ("Когда мужчина открывает дверь машины для жены, у него либо новая машина, либо новая жена"),

о воспитании ("Дети ходят в школу, потому что родителям не хочется, чтобы они торчали дома"),

о женитьбе внука Гарри на Меган Маркл ("Крутить роман с актрисой — это я понимаю. Но жениться-то зачем?").

Впрочем, и о самом себе он шутил не менее хлёстко.

"Я всего лишь чёртова амёба!" — заявил Филипп, когда Елизавета объявила, что их дети будут носить фамилию Виндзор, а не Маунтбеттен.

Любую другую публичную персону за такие выходки, которые позволял себе Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, в политкорректном мире давно подвергли бы обструкции, люстрации, кенселингу и бог знает чему ещё. Да даже и одних его шуточек было бы достаточно для этого. Но супругу королевы английской всё сходило с рук. Он как ни в чём не бывало продолжал представлять британскую монархию и пользоваться уважением и любовью в Британии и за её пределами. Например, известно, что у туземцев государства Вануату принц Филипп считается местным богом. А может, в этой грубоватой прямолинейности и есть секрет его обаяния?…

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