Владимир Рогов: на Украине можно заказать даже санкции на конкурента

Зеленский снова льёт крокодиловы слёзы по людям Донбасса, которых называл мразями и призывал убивать. И продолжает обстреливать, разрушать, убивать… Между тем на Украине — полный лохдаун. Что это такое? До чего дошла укро-коррупция? Как живут и все это воспринимают простые люди? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия" Владимир Рогов.

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— Владимир, с 2014 года украинцы слышат, что сейчас Россия нападет или уже напала, потом это повторяется. Некоторые звонили родственникам в Россию и говорили, что сюда едут российские танки, летят самолеты, сейчас всех будут убивать. Русских танков и самолетов так никто и не видел.

Прошло практически семь лет, но украинская власть и пропаганда держит народ в таком же режиме, иногда чуть ослабевая накал, потом — снова обострение. Простые люди по-прежнему всерьез воспринимают эти страшилки или начинают хоть немножко понимать?

— Люди, подверженные массовой истерии, естественно, пугались все эти годы. А сейчас они уже устали пугаться, они просто стали очень агрессивные и пассивные одновременно.

Эти люди критически не воспринимают, что происходит, но начали вслед за думающими людьми уходить в такую внутреннюю миграцию. Они живут своей жизнью: власть, политика и все остальное — само по себе, а я — сам по себе, не трогайте меня.

Красная зона

Нет никакого горя, беды или такой проблемы, при которых один украинец не смог бы нажиться на другом. Это — не мои слова, они там сейчас очень популярны. На коронавирусе все там друг друга пытаются обмануть, например, таксисты повышают цены.

Сейчас передвигаться практически невозможно, потому что по всей территории, контролируемой Киевом, введена "красная зона". Транспорт толком не ходит, надо получить разрешение, всех загоняют сидеть дома, но при этом никаких компенсаций не дают.

В России люди говорили: вот Путин мало дает — 10 тысяч на детей, еще что-то, но разве это деньги?… А на постукраинском пространстве никому ничего не выдали, хотя там было уже три локдауна. Их там называют — лохдаун.

— Лох и даун.

— Да, тем более, все-таки сине-желтые цвета являются фирменным знаком людей с болезнью Дауна. А Зеленский очень любит говорить, что он — не лох, хотя вся страна уверена в обратном.

Заказ санкций

Бизнес весь загнали по полной, при этом, все, что принадлежит "слугам народа", хорошо работает и прекрасно зарабатывает. А коррупционная составляющая так уже развита, что даже санкции можно заказать.

Надо только занести всего 100-150 тысяч долларов — сумма достаточно подъёмная, тем более, для крупного бизнеса, чтобы включили своего конкурента в санкционный список. А вот выйти из санкционного списка стоит уже от миллиона до двух.

Теперь они поняли, что собирать денег можно намного больше. Поэтому в понедельник объявляют, о чем будет санкционный список. И всю неделю они колядуют — сначала прибегают те, кто заказывают, потом — те, кто услышал, что они там могут быть.

Этот портфель заказов формируется, они считают, сколько каких заказов, кто больше предлагает, и тогда уже выходят на финишную прямую и решают. Этот список принимается каждую пятницу, накануне шаббата. Еще звезда не взошла, а уже будет принято это решение.

Еврей-антисемит

Кстати, может быть, в Володе эти корни появились, он все-таки — еврей, хотя здесь у него — тоже все очень запутано. Он — то ли еврей-антисемит, то ли еврей-нацист, или вообще непонятно что и как у него. Это — грустная история, видимо, последствие родовой травмы.

Тем более, его дед действительно был заслуженным человеком, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. А этот негодяй и мерзавец пафосно на камеру на его могиле клялся, красовался даже там…

Все остальные, которые тоже участвуют в коррупционной составляющей, себя тоже прекрасно или, кто на низовом уровне, хотя бы вполне нормально чувствуют, но большинство — подавляющая масса населения, конечно, влачит нищенское существование, и их состояние понятно.

— Все-таки есть надежда на позитивные перемены?

— Надежда есть. У меня есть уверенность, что все эти территории вернутся в родную гавань. Не потому что я упоролся и искренне в это верю. У кого-то сейчас может это вызывать скепсис.

Нормальные люди

Но еще лет 10 назад я говорил: Украина идет к перевороту или гражданской войне. Любой из вариантов для России — неподходящий, а для живущих там — тем более. Давайте что-то делать.

А большинство людей говорили: да все нормально, с Украиной все решено, ничего такого не будет. Теперь эти же люди говорят, что шансов на возвращение нет. А я уверен, что не просто есть шансы, а есть неотвратимая историческая реальность и желание народа это сделать.

Подавляющая часть населения в исторической Новороссии — в моем родном Запорожье, в Одессе, в Харькове — это все равно наши люди. Они не будут выходить сейчас, все помнят события Одессы, расстрелы… Большинство людей сидит относительно тихо и ждет возможности, они честно говорят: мы выйдем тогда, когда будем понимать, что есть шанс. Просто выйти и погибнуть — нет никакого смысла.

Но так не может продолжаться бесконечно. У нас есть шансы на победу и возвращение в родную гавань территорий постукраинского пространства.