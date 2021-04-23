Тандем Турции и Украины: как он может "напакостить" России

После встречи украинского и турецкого президентов стало известно, что Анкара будет поставлять Киеву военное снаряжение, поддерживать организацию крымских татар в их террористических устремлениях, перенимать советские секреты авиационной промышленности.

Чем еще могут нам "напакостить" турки на Украине?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Читайте начало интервью:

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Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию

Конфронтация с Эрдоганом России не нужна

— Я думаю, у турок очень мощные спецслужбы и большой опыт подрывных операций. У них имеются такие националистически сильные организации, как "Серые волки".

По-видимому, одним из направлений антироссийской деятельности в сотрудничестве с Украиной у турок может быть организация агентурных сетей на территории России, консультирование в этом украинцев, а также подготовка самых различных подрывных акций, диверсий и терактов.

Сейчас ведь стоит вопрос - что может разразиться новая война в Донбассе. А если говорить об этом, то где война, там и диверсии, и теракты. И турки именно в этом могут помочь нашим соседям.

Почему Байден звонил Путину именно сейчас

— Да, коварство этого человека — Эрдогана — если вспоминать историю с нашим самолетом, который на территории Сирии подбили, по-моему, не знает границ. От него можно ожидать чего угодно, так же, как и от Украины.

Звонок Байдена Путину, как вы думаете, хоть немного снизил напряженность, или этот звонок какие-то планы прикрывает? Подготовку какую-то к чему-то?

— Политики такого уровня зачастую, говоря что-то, скрывают за словами свои истинные намерения. Именно американцы подталкивают Зеленского развязать новый конфликт в Донбассе.

Именно поэтому Россия передвинула свои вооруженные силы в известные регионы на своей территории.

Как сказал Песков, мы готовы предупредить любые враждебные действия, любой возможный геноцид населения. Об этом и Лавров сказал.

А Эрдоган сейчас пытается обмануть всех. Ведь турки ведут переговоры и с Зеленским, и с украинскими чиновниками. И я думаю, звонка Байдена Путину не было бы, если бы у границ Украины не очутилась мощнейшая российская военная группировка.

Наши военные сработали успешно. А дипломаты… Я думаю, оставляют желать лучшего.

Надо присмотреться, ведь англосаксы понимают только тогда, когда с ними говорят с позиции силы, когда им дают жесткий ответ. И надо перестать их называть нашими партнерами.

Англосаксы наши враги.

В Турции многие не согласны с позицией президента Эрдогана

Среди турок очень много людей, которые хотят дружить с Россией.

Показательный факт:

106 отставных послов написали Эрдогану:

прекрати ты эту экспансию антироссийскую, мы должны дружить с Россией.

Это они высказались по поводу канала "Стамбул" и по поводу других враждебных действий к России…

Они поняли, что Турция рискует оказаться посреди страшной военной схватки и выйдет из нее главным проигравшим.

Армия Турции уже давно хорошо относилась к России. С тех времен, когда наша военная и финансовая помощь Кемалю Ататюрку позволила Турецкой республике отразить интервенцию Антанты.

Если бы не это, то Турции бы не существовало. Плохо это или хорошо — это другой разговор. Но самые здравомыслящие турки это помнят.