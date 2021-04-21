Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступая перед журналистами, заявил, что суверенным правом Турции является возможность выстраивать отношения с соседями, включая Украину.

Однако, откровенно антироссийское соглашение Эрдогана и Зеленского не осталось без внимания российских властей. Кремль, комментируя его, обозначил красную черту для Эрдогана.

Лавров предупредил, что не надо Турции подпитывать милитаристские устремления Украины. А в чем здесь красная линия?

Об этом в программе "Точка зрения" на "Правда.Ру" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Читайте начало интервью:

Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного "шкурного" интереса

Эрдоган делает все, чтобы усидеть на двух стульях

— А Эрдоган послушался Лаврова? Нет. Поэтому я бы переформулировал вопрос следующим образом: Что мы можем сделать, чтобы остановить Эрдогана в его антироссийских устремлениях?

Ситуация в Центральной Азии

Меня лично сейчас тревожит ситуация в Центральной Азии, где совершенно неадекватное стремление ряда лидеров республик этого региона, прежде всего, Казахстана, который не только в тюркский мир рвется, но и в целом в объятия Запада, США и Великобритании. Американцы очень плотно поработали с верхними слоями казахстанской элиты.

— Где они не поработали только…

— Узбекистан несколько более умеренно себя ведет, но, тем не менее, в тюркский мир тоже хочет.

Они просто не понимают, что англосаксам Центральная Азия нужна для противостояния, для вытеснения оттуда России и Китая. А самый лучший, дешевый и простой способ это сделать — создать там хаос, управляемый хаос. И к этому очень сильно идет.

Нам нужна и мягкая сила, которую турки очень успешно применяют, создавая везде, где только можно, турецкие образовательные центры. На Украине, к слову, такие центры называются "Маариф".

— А что они делают, эти "Маариф"? Это террористические какие-то штуки?

— Они организовывают там свое цивилизационно-культурное излучение, как говорил выдающийся британский разведчик и философ Арнольд Тойнби.

Культурное излучение — это главная сила любого государства. Турция это успешно проводит там, где ей это позволяют.

— А Украина, пардон, не боится Херсонскую область потерять?

— Чтобы бояться, надо иметь какой-то рассудок. Боюсь, что у украинских элит этого нет.

Союзник России — турецкая оппозиция

Кроме того, я думаю, нам надо начинать работать с турецкой оппозицией.

Крупнейшие турецкие города, такие как Стамбул, Анкара и другие — население их настроено жестко против Эрдогана. Они голосуют за оппозицию. Эта оппозиция тоже хочет идти по неоосманскому направлению, но немножко другим путем.

В общем, надо работать с различными политическими силами. Кроме того, турки, турецкая империя, Османская или Оттоманская — как ее называть — за всю историю своего существования жестко ассимилировала народы, которые оказались на ее территории.

На территории Турции:

имеются так называемые криптогреки — то есть, этнические греки, которые приняли ислам, но втихаря, тайком, не забывают, что они греки;

имеются криптоармяне — то же самое;

имеется многомиллионное курдское население — это главная головная боль Эрдогана.

С курдами раньше мы успешно работали. А сейчас не менее успешно — американцы.

И вот этим Эрдоган недоволен. Те шаги, которые делает он в сторону какого-то сближения с Россией, пусть даже осторожного, они направлены на то, чтобы показать американцам — ребята за океаном, перестаньте дружить с курдами.

— И тогда я отвернусь от России, как бы, да?

— Не знаю, он придумает еще что-то. Ведь цель любого человека, любой страны — это экспансия везде, где только можно.

Вывод: надо работать с этими криптоменьшинствами. И с курдами тоже.