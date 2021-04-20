Эрдоган делает все, чтобы усидеть на двух стульях

Судя по итогам встречи украинского и турецкого президентов, военная помощь Анкары Киеву, похоже, даже больше, чем американская. Во всяком случае, они уже начали предпринимать реальные шаги — беспилотники поставили, инструкторов своих для них дали.

А что означает заявление Турции, что она поддержит Украину при вступлении в НАТО? Это обещание подразумевает какие-то конкретные шаги?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

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Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного "шкурного" интереса

— Турция заинтересована, чтобы Украина вступила в НАТО. То есть понятно, что одно дело — заниматься конфронтацией просто с Украиной, а другое дело — враждовать с этой страной, если она стала членом НАТО.

Но глобальными-то сценаристами по-прежнему остаются Америка и Великобритания, которые осуществляют оперативное планирование — они заинтересованы в том, чтобы на западе и конкретно на юго-западе России стояли два члена НАТО — Турция и Украина.

Эрдоган это прекрасно понимает.

Украина поделится с Турцией советскими военными секретами

— Еще одним итогом встречи Зеленского и Эрдогана стала договоренность о том, что Анкара начинает сотрудничать с Украиной в военной сфере: они создают передвижные противотанковые ракетные комплексы и организуют совместное предприятие по производству в Турции авиационных двигателей как для беспилотников, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

Здесь, я так понимаю, украинская сторона может помочь. Неужели на Украине все еще сохранилась старая советская школа?

— На Украине, безусловно, сохранились старые советские авиационные кадры в области военной авиации. И почему бы не помочь стратегическому партнеру?

— Вот, говорят, завод "Мотор Сич" они у китайцев отобрали и хотят теперь Турции его продать…

— Вполне вероятно. Это очень плохо. Потому что у турок нет своей хорошей школы в области двигателестроения, двигатели для "Байрактаров" они получают с Запада, через сложную цепочку западных европейских и североамериканских компаний.

Сейчас Канада запретила экспорт любого вооружения для Турции.

То есть старшим партнерам по НАТО не все нравится, что делает Эрдоган. В частности, эти запреты касаются покупки наших ЗРК "С-400".

Эрдоган вот-вот "сядет на шпагат"?

— Турецкие СМИ пишут о том, что политика Анкары в регионе балансирует, чтобы сдерживать США и Россию одновременно. Дескать, именно поэтому Турция закупила "С-400" — чтобы сдержать США, а также помогает Украине, чтобы сдержать Россию.

Вот эта балансировка между двумя контрпартнёрами для Турции очень важна — она поднимает свою значимость, показывает, что она тоже серьезный игрок в регионе.

И некоторые аналитики говорят о том, что это уже не курс, а путь в никуда. В тупик. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

— Для небольшой страны, которую окружают крупные державы, столетиями отработанная тактика — это баланс между ними, лавирование.

Говорить о том, что Турция может сдерживать США, — это неверно. Она такими возможностями не обладает.

— А зачем они тогда "С-400" купили?

— Покупка "С-400" состоялась после того, как американцы отказались продать Эрдогану свои ЗРК "Патриот".

— То есть на эмоциях?

— Нет, это не эмоции, это расчет. Эрдоган пытается утвердить себя и Турцию как игрока, для начала, регионального. То есть, как говорят ученые люди, как субъекта мировой политики.

У него это получается, в общем-то, неплохо. Я бы сказал, на четверку с минусом.

США вводят против Турции санкции за покупку "С-400" и предлагают ему:

"Продай их нам или не развертывай".

А Эрдоган делает все по-своему. Его недаром прозвали микросултаном.

В рамках того, что ему дозволено делать, он делает все, чтобы утвердить свою значимость, свою самостоятельность, стать субъектом геополитики.

И у него это получается по-разному:

экспансия ресурсов Восточного Средиземноморья не очень получается — его сдерживают Греция, Франция, члены НАТО, да и весь Евросоюз;

сейчас остро стоит у него противоречие с Евросоюзом — визит Урсулы фон дер Ляйен это показал.

Но, с моей точки зрения, он не пересекает красную черту в отношениях с НАТО, Евросоюзом и США.

— Кстати, где проходит красная черта Запада для Эрдогана?

— Красная черта в отношении углеводородов Средиземного моря была бы, если бы он жестко продолжал бы бурение на спорных шельфах.

— Они сейчас не бурят?

— Эрдоган прекратил это. Если бы он пошел на военный конфликт с Грецией, когда к этому было близко дело, там и французы выдвинули свою эскадру, и американцы ввели авианосную группу в Средиземное море с целью греков поддержать.

Эрдоган все понял и не стал стучаться как баран в новые ворота и перешел к переговорам. Как-нибудь договорятся.

Мечта о Большом Туране

Турки считают, что родина тюркских народов — это Алтай, территория России.

Вот Эрдоган сейчас и продвигается в Центральную Азию.

Тюркский совет, в который входят тюркоязычные страны Центральной Азии и на правах наблюдателя Венгрия, решили переименовать в Содружество тюркских государств.

То есть там все достаточно серьезно. Они даже армию единую намерены создать.

Это проект "Большого Турана", его инициатор — тот самый Ричард Мур, который сейчас возглавляет британскую разведку. Он активно этот проект продвигает. Это его мечта.

Британия хочет вернуться в Азию, в Центральную Азию…

— С помощью Турции?

— На плечах Эрдогана.