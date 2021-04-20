Эрдоган делает все, чтобы усидеть на двух стульях

Судя по итогам встречи украинского и турецкого президентов, военная помощь Анкары Киеву, похоже, даже больше, чем американская. Во всяком случае, они уже начали предпринимать реальные шаги — беспилотники поставили, инструкторов своих для них дали.
А что означает заявление Турции, что она поддержит Украину при вступлении в НАТО? Это обещание подразумевает какие-то конкретные шаги?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Читайте начало интервью:
Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного "шкурного" интереса
— Турция заинтересована, чтобы Украина вступила в НАТО. То есть понятно, что одно дело — заниматься конфронтацией просто с Украиной, а другое дело — враждовать с этой страной, если она стала членом НАТО.
Но глобальными-то сценаристами по-прежнему остаются Америка и Великобритания, которые осуществляют оперативное планирование — они заинтересованы в том, чтобы на западе и конкретно на юго-западе России стояли два члена НАТО — Турция и Украина.
Эрдоган это прекрасно понимает.
— Еще одним итогом встречи Зеленского и Эрдогана стала договоренность о том, что Анкара начинает сотрудничать с Украиной в военной сфере: они создают передвижные противотанковые ракетные комплексы и организуют совместное предприятие по производству в Турции авиационных двигателей как для беспилотников, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.
Здесь, я так понимаю, украинская сторона может помочь. Неужели на Украине все еще сохранилась старая советская школа?
— На Украине, безусловно, сохранились старые советские авиационные кадры в области военной авиации. И почему бы не помочь стратегическому партнеру?
— Вот, говорят, завод "Мотор Сич" они у китайцев отобрали и хотят теперь Турции его продать…
— Вполне вероятно. Это очень плохо. Потому что у турок нет своей хорошей школы в области двигателестроения, двигатели для "Байрактаров" они получают с Запада, через сложную цепочку западных европейских и североамериканских компаний.
Сейчас Канада запретила экспорт любого вооружения для Турции.
То есть старшим партнерам по НАТО не все нравится, что делает Эрдоган. В частности, эти запреты касаются покупки наших ЗРК "С-400".
— Турецкие СМИ пишут о том, что политика Анкары в регионе балансирует, чтобы сдерживать США и Россию одновременно. Дескать, именно поэтому Турция закупила "С-400" — чтобы сдержать США, а также помогает Украине, чтобы сдержать Россию.
Вот эта балансировка между двумя контрпартнёрами для Турции очень важна — она поднимает свою значимость, показывает, что она тоже серьезный игрок в регионе.
И некоторые аналитики говорят о том, что это уже не курс, а путь в никуда. В тупик. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
— Для небольшой страны, которую окружают крупные державы, столетиями отработанная тактика — это баланс между ними, лавирование.
— А зачем они тогда "С-400" купили?
— Покупка "С-400" состоялась после того, как американцы отказались продать Эрдогану свои ЗРК "Патриот".
— То есть на эмоциях?
— Нет, это не эмоции, это расчет. Эрдоган пытается утвердить себя и Турцию как игрока, для начала, регионального. То есть, как говорят ученые люди, как субъекта мировой политики.
У него это получается, в общем-то, неплохо. Я бы сказал, на четверку с минусом.
США вводят против Турции санкции за покупку "С-400" и предлагают ему:
"Продай их нам или не развертывай".
А Эрдоган делает все по-своему. Его недаром прозвали микросултаном.
И у него это получается по-разному:
Но, с моей точки зрения, он не пересекает красную черту в отношениях с НАТО, Евросоюзом и США.
— Кстати, где проходит красная черта Запада для Эрдогана?
— Красная черта в отношении углеводородов Средиземного моря была бы, если бы он жестко продолжал бы бурение на спорных шельфах.
— Они сейчас не бурят?
— Эрдоган прекратил это. Если бы он пошел на военный конфликт с Грецией, когда к этому было близко дело, там и французы выдвинули свою эскадру, и американцы ввели авианосную группу в Средиземное море с целью греков поддержать.
Эрдоган все понял и не стал стучаться как баран в новые ворота и перешел к переговорам. Как-нибудь договорятся.
Турки считают, что родина тюркских народов — это Алтай, территория России.
Вот Эрдоган сейчас и продвигается в Центральную Азию.
Тюркский совет, в который входят тюркоязычные страны Центральной Азии и на правах наблюдателя Венгрия, решили переименовать в Содружество тюркских государств.
То есть там все достаточно серьезно. Они даже армию единую намерены создать.
Это проект "Большого Турана", его инициатор — тот самый Ричард Мур, который сейчас возглавляет британскую разведку. Он активно этот проект продвигает. Это его мечта.
Британия хочет вернуться в Азию, в Центральную Азию…
— С помощью Турции?
— На плечах Эрдогана.
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