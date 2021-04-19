Эрдоган поддерживает Украину из-за собственного "шкурного" интереса

На фоне усиливающегося напряжения возле украинских границ и нарастания агрессивной военной риторики Владимир Зеленский 10 апреля съездил в Анкару, где они с президентом Эрдоганом подписали соглашение о стратегическом партнерстве, состоящее... из 20 пунктов.

Из них большинство носит антироссийский характер. В частности:

отрицается воссоединение Крыма с Россией;

Турция дает обещание поддержать Украину во вступлении в НАТО;

обещает Киеву военную помощь и поддержку крымских татар на территории Украины, строительство им там жилья.

Многие эксперты уверены, что есть еще какие-то секретные пункты в этом соглашении.

Что стоит за этими усилиями президента Эрдогана по привлечению Украины и использованию ее в своих интересах?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

— Как вы оцениваете всеобъемлющую поддержку Турцией Украины в ее антироссийской политике?

— Нельзя забывать, что Турция — член НАТО. А главный вектор НАТО — это противодействие России в Европе. Кроме того, сейчас Турция, по сути, находится под внешним управлением Великобритании.

Напомню, что нынешний глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур — бывший посол Соединенного Королевства в Турции и личный друг Эрдогана. Он плотно курировал войну в Нагорном Карабахе, в которой активное участие принимала Турция.

И могу предположить, что оперативное планирование экспансии Турции по всем азимутам находится в ведении именно британской разведки. Поэтому Турция не может иначе себя вести в отношении Украины, как проводить четкую антироссийскую политику, но во многом это отвечает и интересам самого Эрдогана.

Интерес Эрдогана

Прежде всего, для него лакомым кусочком является Крым, который когда-то был частью Османской империи.

Я уверен, что турки строят далеко идущие политические планы — и в случае хаотизации России, чего усиленно добивается Запад за все время существования России, как говорил один советский разведчик:

"Западу от России нужно, чтобы ее не было вообще".

Это хорошо понимает и Эрдоган, и разыгрывает эту карту.

Помощь Украине от Турции весомая

Эрдоган уже помогает Украине вооружением:

передал ей беспилотники, "Байрактары";

на Украине работают турецкие инструкторы, и, по некоторым данным, "Байрактарами" управляют именно турки.

То есть и другими вооружениями, видимо, помогает.

Такие договоренности всегда секретны, о них узнают гораздо позднее. Но то, что сотрудничество, стратегическое партнерство Украины и Турции носит четко антироссийский характер, это очевидно.

— Я прочитала, что поставляют они также или намереваются поставлять корветы. Они действительно страшные для нашего Черноморского флота?

— Да нет, ничего подобного. Это средней руки боевые корабли, которые Турции особо и не нужны, а Украине пригодятся.

— Эти "Байрактары", на Украине о них прямо с придыханием пишут и говорят, вот прямо их спасут? А у нас против них какое есть оружие?

— Хорошие аппараты, ничего не скажешь. Несколько сложнее знаменитых "Кукурузников" ПО-2 Второй мировой войны, по скорости примерно такие же. Ну, высоко летают. Но они не быстрые.

Единственное отличие от аэропланов столетней давности — что они управляются дистанционно опытными инструкторами. Кроме того, они могут выполнять разведывательные функции с помощью фото- и видеоаппаратуры. И также нести различную ударную боевую нагрузку.

— Насколько это оружие возмездия, так сказать?

— У меня много друзей среди ополченцев Донбасса. Например, очень известный ополченец Гудвин — Дмитрий Лысаковский — разрабатывал методы борьбы с ними.

Сначала они просто, за неимением лучшего, тренировались, как сбивать из двустволки с мотодельтаплана различные беспилотники — тогда еще на Украине "Байрактаров" не было.

Сейчас ребята работают… Они — ополченцы — сейчас в России пытаются какие-то средства изыскать, чтобы бороться с "Байрактарами" с помощью — вот мне рассказывали — легких самолетов "Цессна", ну или любых других.

Это то, что делают на местах, как говорится, в гаражах, самодеятельность.

Но любой серьезный боевой самолет-истребитель с легкостью уничтожит достаточно большое количество таких беспилотников. Другое дело, что они просто так не летают, "Байрактары". Их ведет наземная радиолокационная служба, им оказывают поддержку, как это было во время войны в Нагорном Карабахе, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, других стран, спутниковая группировка поддерживает, в частности, американская.

То есть это все серьезно. Пошлем, допустим, мы истребитель, чтобы сбить "Байрактар", а его выследят, вышлют что-то более серьезное или выстрелят средствами наземного ПВО. То есть любое вооружение хорошо работает только в комплексе, в системе других видов вооружений.