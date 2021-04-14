Как американцы дестабилизируют обстановку на востоке Сирии

Несмотря на заявления американского руководства о ведении борьбы с боевиками на территории Сирии, в СМИ появляются подтвержденные сообщения о том, что в восточные районы САР, контролируемые войсками США, перебрасываются новые группы радикалов, освобожденных из курдских тюрем.

По данным сирийского информационного агентства SANA, с начала года в окрестности нефтяных месторождений на востоке Сирии было доставлено по меньшей мере 125 террористов "Исламского государства"* (ИГ — организация запрещена в РФ).

Перед переброской в провинции Хасака, Дейр эз-Зор и Ракка боевики проходят подготовку на американских базах, которых в восточной Сирии насчитывается более десятка. Местные источники сообщают, что вооруженных бандитов в основном доставляют на вертолетах из подконтрольных курдским группировкам тюрем.

По информации сирийских информационных агентств, в настоящее время присутствующие на востоке Сирии американские военные создают новую группировку радикалов, состоящую из боевиков ИГ*, вызволенных из курдских тюрем.

На территории ближневосточной страны американскими военными созданы специальные центры, где боевики проходят обучение и получают экипировку для проведения операций. Группировки радикалов используются против сирийской армии, а также для атак на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Еще в 2017 году сирийская армия при поддержке российской авиации и "ЧВК Вагнера" разгромила "Исламское государство"* на территории Сирии. Однако американцы очевидно не желают восстановления арабской республики, поскольку тогда они будут обязаны покинуть территорию страны, из которой они выкачивают нефть.

Обученные американцами радикалы угрожают не только сирийской армии, но и мирному населению. Вашингтон в погоне за геополитическими целями дестабилизирует обстановку в Сирии, а также во всем ближневосточном регионе.

Группировка американских войск также укрепляется за счет военнослужащих. В конце января новостной аккаунт в Twitter сообщил, что в сирийскую Хасаку прибыли 200 военных США из Ирака.

Американская армия незаконно занимает восточные территории Сирии, на которых сосредоточено более 90% всех нефтяных месторождений в республике. Имеются подтверждения, что силы США организовали подпольный бизнес по торговле сирийской нефтью. Ворованное черное золото вывозится за рубеж для продажи.

Для поддержки военных баз на территорию Сирии регулярно прибывают военные грузы из соседнего Ирака, где Пентагон также разместил свои базы. С начала года сирийские СМИ регулярно фиксировали перемещения колонн грузовых автомобилей с вооружением, военной техникой, а также другими грузами, необходимыми военным.

Сирийские власти выступают против незаконного нахождения военных США на территории страны. Дамаск считает, что Вашингтон фактически оккупировал территорию на востоке, перекрыв доступ Дамаска к природным ресурсам, принадлежащим сирийскому народу.

МИД арабской республики неоднократно осуждал агрессивные действия США. Дипломаты отмечают вопиющее нарушение международных законов, призывая немедленно и безоговорочно вывести войска. Дипломаты напоминают также и о жестокой санкционной политике по отношению к сирийскому народу. От санкций и вывоза американцами нефти из страны страдает мирное население, в стране уже долгое время продолжается топливный кризис.

Против американского присутствия в Сирии также выступают мировые лидеры. Президент Ирана Хасан Роухани после прихода к власти новой администрации в Вашингтоне во главе с демократом Джо Байденом призвал американских руководителей "вернуться к условиям, которые должны быть у международного сообщества, а именно к разуму и закону" и вывести войска из САР.

Американское военное присутствие не только не способствует стабилизации обстановки в стране, но и крайне негативно отражается на уровне безопасности. После разгрома исламистов усилиями сирийских и российских сил, военное руководство США делает все для того, чтобы террористическая активность снова повысилась.

* организация, запрещенная на территории РФ