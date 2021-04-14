Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет?

Звонок Джо Байдена Владимиру Путину во вторник, 13 апреля, вызван реакцией Москвы на обстановку в Донбассе. Американцы пытаются приручить Путина с помощью "кнута и пряника".

Байден позвонил Путину после выступления Шойгу

Президенту США "посоветовали" позвонить лидеру России, чтобы не получить в ответ на эскалацию ситуации в Донбассе переформатирование Украины — после прорыва российской армии к Киеву.

Вероятно, решающим стало вчерашнее выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором он сообщил о переброске на западные границы России за три недели двух армий и трёх соединений ВДВ.

В заявлении администрации США по итогам телефонных переговоров говорится, что Байден просил (не требовал!) президента России "снизить напряжённость" в отношении Украины. Байден также подчеркнул "непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины". На самом деле это ни о чём с точки зрения Realpolitik.

Россия подготовилась к финансовым санкциям

За интересами США всегда стоят большие деньги. Не исключено, что сыграла свою роль уверенность Кремля в том, что банковская система страны готова к отказу от SWIFT, Visa и MasterСard. Действительно, за семь лет Центробанк РФ создал собственную систему передачи финансовых сообщений (СПФП, или SPFC) и карту МИР. Вероятно, транснациональные SWFT, Visa и MasterСard не захотели потери таких клиентов, как российские компании, многие из которых тоже являются транснациональными.

Возможно, заявления пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова по этому поводу касались и упреждающего удара России по SWIFT, Visa и MasterСard.

США не нужны серьёзные проблемы в Европе

Можно также надеяться на то, что третья причина звонка Байдена в том, что США не заинтересованы в серьёзных проблемах в Европе, потому что есть Китай с Тайванем в Южно-Китайском море и есть непредсказуемая КНДР, ушедшая в отказ от любых переговоров с США. Назревает и проблема Ирана, который уже начал 60%-ное обогащение урана (для ядерной бомбы нужно 90%-ное).

А нужен ли России саммит?

Президент США предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, "чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед США и Россией". Вопрос не в том, в какой стране его проводить, а в том, надо ли вообще это делать?

В Москве подтвердили, что предложение Байдена пока не принято, и это правильно.

Напомним, что глава российского государства ранее также предложил встречу Байдену, после того как он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Но Байден не ответил, стоит ли теперь лидеру российской державы на всех парах бежать в третью страну, чтобы пообщаться с коллегой-хамом.

К тому же неизвестно, извинился ли Байден, что в приличном обществе является непременным условием возобновления диалога. Вспомним извинения Реджепа Эрдогана за сбитый российский самолёт в Сирии — Путин дождался публичных извинений. Не думаем, что для Байдена надо делать исключение.

Возвращение посла Анатолия Антонова в Вашингтон будет сигналом, что извинения принесены и приняты. Возможно, американцы подождут, когда это сделает Камилла Харрис — через годик, по причине убытия Байдена на пенсию по состоянию здоровья. Подождём и мы.

Кнут и пряник Вашингтона

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что встреча Байдена с Путиным даст возможность вывести российско-американские отношения на новый уровень. "Время не ждёт", — сказал бывший глава Кремля. Как говорится, послушай Горбачёва и сделай наоборот, ибо всё, что он делал, было не на пользу России.

Очевидно, что американцы пытаются приручить Москву с помощью кнута и пряника, но хочется надеется, что у Владимира Путина есть на это иммунитет. Этот вариант разговора с Россией больше никогда не должен повториться.

Если и встречаться с Байденом, то на своих условиях, в том числе по климату (пока об этом и речи нет), по ДОНу ("открытое небо") и другим договорам. Сигналом о том, что можно рассмотреть возможность саммита, будет возвращение техники ВСУ на места постоянной дислокации.

Россия провела много саммитов с американцами за последние годы, и результат всегда был нерадостным — санкции, санкции и новые санкции. Почему бы, кстати, условием саммита не поставить снятие санкций с России, как это делает Иран, соглашаясь на возврат к переговорам по своей ядерной программе.

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