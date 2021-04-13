Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона

Москва раскрыла план Вашингтона по отдаче России "кусочка" Украины в обмен на закрытие "Северного потока — 2" и "адских санкций" против неё. Ставки всё время повышаются.

США — не противник, а враг

После представителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с жёсткими заявлениями по Украине выступил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломатическая Москва впервые за новую историю России назвала Вашингтон противником.

"США являются нашим противником, делают всё для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим…" — сказал Рябков на пресс-конференции во вторник, 13 апреля.

Надо было назвать жёстче — врагом, так как США — активная сторона украинского конфликта, которая профинансировала и осуществила государственный нацистский переворот на Украине в 2013–2014 годах с целью последующего развала Российской Федерации.

Рябков это тоже донёс до слушателей в более мягкой форме.

"Уже много лет на территории Украины, в том числе на различных военных полигонах, проводятся тренировки с участием десятков и даже сотен иностранных инструкторов и советников. США фактически поощряют Киев не соблюдать Минские договорённости, призванные урегулировать конфликт в Донбассе", — сказал дипломат.

"Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", — добавил он.

Москва отстаивает интересы не русскоязычных, а русских и граждан РФ

Далее Рябков предупредил, что США лучше держаться подальше от России и Крыма, так как риски инцидентов очень высоки.

"(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", — цитируют РИА "Новости" Рябкова.

По его словам, Россия продолжит отстаивать собственные интересы и интересы русскоязычного населения Донбасса, а угрозы со стороны США лишь убеждают Москву в правильности выбранного курса.

Вот здесь — не русскоязычного, а русского населения и российских граждан, коих в Донбассе уже проживает около полумиллиона человек.

План Вашингтона — жертва пешкой для прохода ферзя

Необычная риторика всегда корректного МИД вызвана тем, что Москва раскусила план США по Украине. Об этом пишет украинский телеграм-канал "Легитимный".

Со ссылкой на свой источник "Легитимный" сообщает, что для США выгодно было бы разменять "маленькую часть" Украины (ЛДНР) на блокировку и полное уничтожение "Северного потока — 2" и "многих других ништяков, которые получат условные англосаксы".

Например, это убило бы разговоры в кулуарах европейского лобби о том, что надо восстанавливать бизнес с Россией и отказываться от санкционной политики, которая в первую очередь бьёт по ЕС.

"Россияне эту игру вскрыли по своим источникам, поэтому реакция была жёсткой и незамедлительной, а со всех экранов звучал месседж, что никто останавливаться не будет, если Киев начнёт боевые действия, это будет "началом конца Украины" (так заявил Дмитрий Козак, который, как все знают, человек не особо публичный)", — пишет "Легитимный".

Позиция МИД России в лице Рябкова подтверждает эту версию украинского политического телеграм-канала.

Ставки растут

Сейчас ставки растут в связи со всё новыми заявлениями врага, в том числе представителя ОП Украины Андрея Ермака, о том, что США должны разместить комплексы ПВО Patriot на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что России придётся иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать "агрессивные действия".

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден. — Ред.) дал понять — за это придётся платить, будут последствия", — сказал госсекретарь в интервью американской медиакомпании NBC.

Во вторник, 13 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов альянса и Киев, Россия не должна в это вмешиваться.

Вероятно, украинцам пока не дано понять, что Запад их рассматривает только в качестве пушечного мяса. Пушечному мясу не нужны экономика, производство и самостоятельность, не нужно право голоса, пушечное мясо должно исполнять волю хозяина.

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