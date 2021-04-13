Выборы покажут: эксперт оценил намерения Эстонии выйти из ЕС

Если общество в Эстонии поддержит партию консерваторов о выходе из ЕС, с её лидером Хельме случится автомобильная катастрофа, считает эксперт Николай Межевич.

Хелме: Евросоюз деградировал

Эстонские консерваторы из партии EKRE заявили о создании в парламенте группы поддержки выхода страны из Евросоюза. Недавно покинувшая правительственную коалицию партия обескуражена "неомарксистской" идеологией ЕС.

"Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его по сей день. Но мы видим, как Европейский союз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм", — пояснил свою позицию вице-председатель партии и в недавнем прошлом вице-премьер правительства Март Хельме, которого цитирует ресурс ""Балтийская волна".

"В ЕС процветает неомарксистская идеология, например, культура отмены. У меня волосы на теле дыбом встают, когда кто-то говорит, что Моцарт и Бетховен — воплощение превосходства белой расы, и это нужно пересмотреть. Это уже напоминает маоистскую культурную революцию в Китае", — привёл пример Хельме.

Он добавил, что в Европейском союзе в прямом смысле слова нарушаются договоры с Эстонией. Таким нарушением, например, Хельме считает намерение Еврокомиссии взять общий для стран ЕС кредит.

Эстонии выйти из ЕС не дадут

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич, Хельме прав в том, что левацкая, троцкистская версия марксизма действительно сегодня популярна в Европе.

Но партия EKRE — России не просто не друг, а самый конкретный враг, "впрочем друзей у нас в Эстонии, в принципе, и нет," отметил Николай Межевич.

По мнению эксперта, никогда Эстония сама по себе из ЕС не выйдет, потому что жить будет не на что, так как её кормят пособия Евросоюза, дающие около 2% ВВП.

"Эстонию кормила Москва, потом Эстония решила от этой миски отказаться и перейти на другую миску, как казалось, заведомо более жирную, но с ней тоже проблемы", — сказал Николай Межевич.

Инициативу Хельме эксперт считает предвыборными играми, перед которыми избирателя надо "оглушить дубиной", то есть соответствующей информацией. Николай Межевич считает, что "если мы увидим, что эту идею поддерживают в обществе, то тогда с Хельме случится автомобильная катастрофа".

"И я вовсе не шучу", — заявил "Правде.Ру" эксперт.

Актуальность заявлений Хельме проверят предстоящие в октябре муниципальные выборы. Согласно заявлениям Хельме, EKRE на них намерена выставить в русскоязычной Нарве свой избирательный список (раньше не выставлялся). Политик также заявил, что с русскоязычными избирателями у EKRE есть и разногласия, и точки соприкосновения.

"Сегодня у нас хороший баланс между эстонцами и русскими. Мы не хотим его испортить", — добавил Хельме.

По состоянию на 2018 год EKRE была единственной политической партией в Эстонии с растущим числом членов. По итогам парламентских выборов марта 2019 года партия набрала 17,8% голосов и увеличила количество мест до 19. Она вошла в правящую коалицию (которая также состояла из Центристской партии и националистов из "Отечества"), но она развалилась в январе 2021 года, после отставки правительства Эстонии из-за коррупционного скандала.

EKRE выразила поддержку возможной нормализации отношений с Россией, призывая проводить в отношении России политику, аналогичную политике Финляндии, и "не превращать каждый незначительный инцидент в драму".

EKRE не одинока в своем начинании в Европе: на днях парламентская немецкая AfD ("Альтернатива для Германии") также пообещала начать бороться за выход ФРГ из Евросоюза.

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