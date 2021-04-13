Если общество в Эстонии поддержит партию консерваторов о выходе из ЕС, с её лидером Хельме случится автомобильная катастрофа, считает эксперт Николай Межевич.
Эстонские консерваторы из партии EKRE заявили о создании в парламенте группы поддержки выхода страны из Евросоюза. Недавно покинувшая правительственную коалицию партия обескуражена "неомарксистской" идеологией ЕС.
"Я всегда был сторонником Европейского союза как экономического сообщества и союза наций, и я поддерживаю его по сей день. Но мы видим, как Европейский союз превратился в высшей степени идеологизированный и федералистский организм", — пояснил свою позицию вице-председатель партии и в недавнем прошлом вице-премьер правительства Март Хельме, которого цитирует ресурс ""Балтийская волна".
"В ЕС процветает неомарксистская идеология, например, культура отмены. У меня волосы на теле дыбом встают, когда кто-то говорит, что Моцарт и Бетховен — воплощение превосходства белой расы, и это нужно пересмотреть. Это уже напоминает маоистскую культурную революцию в Китае", — привёл пример Хельме.
Он добавил, что в Европейском союзе в прямом смысле слова нарушаются договоры с Эстонией. Таким нарушением, например, Хельме считает намерение Еврокомиссии взять общий для стран ЕС кредит.
Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич, Хельме прав в том, что левацкая, троцкистская версия марксизма действительно сегодня популярна в Европе.
Но партия EKRE — России не просто не друг, а самый конкретный враг, "впрочем друзей у нас в Эстонии, в принципе, и нет," отметил Николай Межевич.
По мнению эксперта, никогда Эстония сама по себе из ЕС не выйдет, потому что жить будет не на что, так как её кормят пособия Евросоюза, дающие около 2% ВВП.
"Эстонию кормила Москва, потом Эстония решила от этой миски отказаться и перейти на другую миску, как казалось, заведомо более жирную, но с ней тоже проблемы", — сказал Николай Межевич.
Инициативу Хельме эксперт считает предвыборными играми, перед которыми избирателя надо "оглушить дубиной", то есть соответствующей информацией. Николай Межевич считает, что "если мы увидим, что эту идею поддерживают в обществе, то тогда с Хельме случится автомобильная катастрофа".
"И я вовсе не шучу", — заявил "Правде.Ру" эксперт.
Актуальность заявлений Хельме проверят предстоящие в октябре муниципальные выборы. Согласно заявлениям Хельме, EKRE на них намерена выставить в русскоязычной Нарве свой избирательный список (раньше не выставлялся). Политик также заявил, что с русскоязычными избирателями у EKRE есть и разногласия, и точки соприкосновения.
"Сегодня у нас хороший баланс между эстонцами и русскими. Мы не хотим его испортить", — добавил Хельме.
По состоянию на 2018 год EKRE была единственной политической партией в Эстонии с растущим числом членов. По итогам парламентских выборов марта 2019 года партия набрала 17,8% голосов и увеличила количество мест до 19. Она вошла в правящую коалицию (которая также состояла из Центристской партии и националистов из "Отечества"), но она развалилась в январе 2021 года, после отставки правительства Эстонии из-за коррупционного скандала.
EKRE выразила поддержку возможной нормализации отношений с Россией, призывая проводить в отношении России политику, аналогичную политике Финляндии, и "не превращать каждый незначительный инцидент в драму".
EKRE не одинока в своем начинании в Европе: на днях парламентская немецкая AfD ("Альтернатива для Германии") также пообещала начать бороться за выход ФРГ из Евросоюза.
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