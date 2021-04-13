Киев продолжает нагнетать обстановку в Донбассе, обвиняя в эскалации конфликта Россию. При этом президент Украины прямым текстом просит принять его страну в НАТО.
Зеленский упирает на то, что такое решение — "единственный способ" остановить войну в Донбассе. Ведущая "Царьграда" Елена Афонина обсудила положение вещей с экспертами.
По словам бывшего первого вице-премьера правительства ДНР Андрея Пургина, силы сторон неравнозначны, довольно сложно будет противостоять двухтысячной армии и открытому применению тяжёлого вооружения. Он сравнил ситуацию с хорватским сценарием.
По сути, население огромного региона будет вынуждено бежать в Россию.
Такое уже было в 2014 году, когда сотни тысяч человек переходили границу, "а среди них и мамочки с детьми под мышкой, в халатах, без документов, без ничего".
Как подчеркнул первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук, вопрос готовности к войне нужно адресовать не Донбассу, а России. Донбасс и так воюет уже семь лет, при том что Украине он не нужен и вся идея исключительно в том, чтобы поставить Россию в зависимое положение перед Западом.
Пургин напомнил, что центр Донецка от линии соприкосновения находится всего в 10-15 километрах, то есть находится в досягаемости не только для "Градов" или "Смерчей", но и для обычного артиллерийского орудия.
Россия в любом случае окажется втянутой в эти боевые действия. Нужно понимать, что реальная война в Донбассе — это война с россиянами, а не с жителями ДНР или ЛНР, считает Андрей Пинчук.
Он добавил, что Зеленскому имитация войны нужна для продавливания нового договора на устраивающих Киев условиях.
Для Запада это шанс дестабилизировать обстановку в России в преддверии парламентских выборов, а также поставить вопрос о легитимности руководства страны на фоне различных геополитических процессов.
Разумеется, конечная цель всей затеи — это удар по "Северному потоку — 2" и Северному морскому пути.
Согласно последним опросам, 42% украинцев согласны с необходимостью военной операции в Донбассе, где-то 25% против неё. А 37,4% считают, что военную операцию необходимо также провести и в отношении Крыма, 27% с этим не согласны.
Пургин напомнил, что украинские власти "предельно заиграли эту тему, постоянно нагнетая истерику, — и налицо милитаристский угар, которым и так заражена сегодня вся страна".
Гибель ребёнка никто на Украине и Западе не расценил как зло, а ведь в регионе используются дроны с самодельной взрывчаткой, с пластидом.
Проблема в том, что Украина не ограничивает себя никакими правилами ведения войны.
Сегодня для Киева жители Донбасса — не люди, их не жалко. Украина мечтает решить вопрос максимально жёсткими методами, а потом занять "зачищенные" территории. Сочетание "хорватский вариант" постоянно звучит в телевизионном эфире. Украинские эксперты уже не ограничиваются призывами к "лютым мерам" и предлагают нечто вроде локального геноцида…
Кроме того, Украина рассчитывает разыграть в Донбассе карабахский сценарий при участии Турции. Киеву уже начали поставлять турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые замечены над Донбассом. Турция реализует так свои амбиции и стремления, а США и Британия уже много лет спят и видят Украину как свой плацдарм.
Так что исходное желание США развязать войну, втянув в неё часть Евросоюза и страны НАТО, привело мир на порог очень серьёзных событий, затронуты все ключевые игроки, даже Китай.
Так что ситуация может в любой момент измениться в любую сторону, подытожили эксперты.
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