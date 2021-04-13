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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Россия должна срочно реагировать на пакт между Анкарой и Киевом

Мир » Азия » Ближний Восток

Стратегический пакт между Турцией и Украиной направлен против России, которой надо срочно реагировать. После вступления Украины в НАТО это будет сделать гораздо сложнее, считает эксперт Борис Долгов.

Эксперт: Россия должна срочно реагировать на пакт между Анкарой и Киевом

Россия встревожена позицией Турции по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 12 апреля, предупредил Турцию и другие страны, чтобы они не поощряли милитаристские настроения Киева.

"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся (Турция — одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — заявил Лавров.

Это случилось после заключения соглашения о стратегическом партнёрстве между Турцией и Украиной и договора на поставку беспилотников Bayraktar Киеву в ходе переговоров 9 апреля президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.

После переговоров Эрдоган заявил, что Турция поддерживает вступление Украины в НАТО. Также турецкий президент повторил, что Анкара не признаёт "аннексию" Крыма. Президент Турции добавил, что двусторонние отношения Анкары и Киева нацелены на то, чтобы Чёрное море оставалось "морем мира, спокойствия и сотрудничества".

Пакт Турции с Украиной направлен против России

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов, соглашение между Украиной и Турцией по стратегическому сотрудничеству — это пакт, направленный против России.

Эксперт уверен, что в этом соглашении есть секретные статьи.

Борис Долгов напомнил, что военно-техническое сотрудничество между Украиной и Турцией продолжается уже достаточно давно: Турция поставляет Украине корветы, самые современные военные корабли, и беспилотники, которые используются в конфликте с ДНР и ЛНР.

По его мнению, "громогласное" заявление Эрдогана о том, что Турция продолжает не признавать воссоединение Крыма с Россией, означает, что Турция продолжает свою политику неоосманизма — продвижения интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Это и Крым, и Таджикистан, и Башкортостан, и другие, напомнил эксперт.

"Эрдоган считает, что в геополитике Турция — новый центр силы. По его словам, впервые после Второй мировой войны для Турции открывается возможность сыграть свою роль в геополитике", — сказал "Правде.Ру" Борис Долгов.

Украине разрешат вступать в НАТО

Эксперт добавил, что идёт образование антироссийского альянса Турция — Англия — Украина с созданием военных баз на территории Украины. И для Бориса Долгова "совершенно очевидно", что Украина будет вступать в НАТО "и тогда уже для России будет гораздо сложнее защищать свои национально-государственные интересы как в Крыму, так и в ДНР и ЛНР".

"России необходимо принимать срочные меры в этом направлении, пока ещё Украина не является членом НАТО. Эти меры очевидны — это признание Луганской и Донецкой народных республик, как это было осуществлено с Осетией и Абхазией. Это совершенно необходимые меры в ответ на стратегическое соглашение Украины с Турцией", — подчеркнул Борис Долгов.

"Турция — член НАТО. Интересы НАТО — это в достаточной степени интересы Турции. А Украина для Турции — это объект продвижения интересов Турции", — добавил он.

На вопрос о действенности таких мер против Анкары, как снижение турпотока, эксперт ответил, что даже если не будет никаких туристов, Турция не станет от этого слабее и не изменит свою политику.

"Потому что туризм — это частный бизнес, который очень мало связан с геополитикой, неоосманизмом и с позиционированием турецкого руководства как лидеров мусульманского мира", — сделал вывод эксперт.

О закрытии российского туризма в Турцию вечером 12 апреля заявила на брифинге вице-премьер РФ и руководитель Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.

"На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Танзанией и с Турцией с 15 апреля по 1 июня", — сообщила она.

По мнению аналитиков, власти "прикрылись" Танзанией, чтобы показать объективность своего подхода к Турции.

Турция от туризма имеет годовой доход в более чем 10% ВВП. Доход турецкого бюджета от туристов до пандемии составлял примерно 30 миллиардов долларов. Из них около 20% приносили российские туристы.

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Лавров ПРЕДУПРЕДИЛ пособников Украины США и Турцию!
Редактор: Елена Тимошкина
Темы лдпр турция украина неоосманизм борис долгов сергей лавров реджеп эрдоган война в донбассе североатлантический альянс
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