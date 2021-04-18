Донбасс рассчитывает на Россию, но надеется на здравый смысл Вашингтона

Планируя наступать на Донбасс, Киев рассчитывает на помощь США и НАТО. Также делается ставка на то, что Россия, испытывая давление со стороны Запада, не пойдет на помощь самопровозглашенным республикам.

А что думают по этому поводу в ДНР и ЛНР? Рассчитывают ли там на российское вмешательство? Как толкуют там местные жители заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что "мы таких планов не вынашиваем, но мы внимательно отслеживаем ситуацию, исходя из ее развития, будут приняты конкретные меры"?

Своим видением ситуации с ведущим программы "Геополитическая кухня" Игорем Шатровым поделился лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Читайте начало интервью:

Зеленский настраивает своих военных на партизанскую войну

Русские должны признать: украинцы их братьями не считают

Украинский политик рассказал, как его страна "докатилась до жизни такой"

Волга: "Ситуация на Украине беременна войной"

— У "Союза левых сил" в Донецке и Луганске в ополчении много ребят. По их словам, там никто не сомневается, что Россия придет на помощь.

Более того, на сегодняшний день, когда над республиками висит реальная угроза того, что украинцы начнут лупить по мирным городам, у них единственная надежда на Россию.

Там, в Донбассе, все хорошо помнят первое наступление на Донецк, на Луганск, когда Мариуполь взяли украинские войска — еще до того, когда они получили сильное сопротивление. Тогда, напомню, весь мир облетели кадры выступления министра обороны на телеканале "Интер". Он показывал концентрационные лагеря — четыре концентрационных лагеря, которые нужно построить возле Донецка и Луганска, но (внимание!) он говорил о том, что мы понимаем и осознаем, что в большей степени эти лагеря нужны для женщин.

Почему женщин? Потому что женщины, по его мнению, очень много на передовой ребятам помогали, за ранеными ухаживали, носили есть и так далее. И их, по мнению главного украинского военного, надо было "перевоспитывать".

Уровень агрессии "добровольцев" зашкаливает

А что сегодня творится в социальных сетях тех, кто находится на передовой с украинской стороны или "волонтерит"? Никто не стесняется в выражениях. Там сплошной мат, угрозы, кровавая грязь. И у всего этого тысячи репостов и лайков, во всех СМИ это распространяется.

Люди же все это видят. И какой у них выход? Это освободители идут? На танках в окружении беспилотников, зачищающих мирные объекты взрывчаткой? Освободители, стреляющие по мирному населению снайперским огнем и тяжелой артиллерией?

Там — в Донбассе — ждут: ежели вдруг война начнется, вмешается Россия. У них другой надежды нет, ибо они понимают, что с ними будет.

И если вдруг помощь не придет, тогда, я думаю, очень многие и в России Россию не поймут.

Как можно избежать войны

— Есть ли шанс избежать полномасштабной войны? Может быть, России действительно признать независимость Донецка и Луганска именно сейчас в период усиления этой истерии? Остановит ли это Украину и НАТО от вторжения на территорию государств, признанных Россией? Мы же подобное уже проходили на примере Южной Осетии и Абхазии.



— На первый взгляд, мысль хорошая и кажется выходом. Но на второй взгляд… А не этого ли они добиваются? Ведь одна из целей тот самый "Северный поток" … Если вы сейчас признаете ДНР и ЛНР, то даже у Германии не будет больше аргументов в споре с США о нем.

— Когда мы фактически находимся на грани разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами… "СП-2" интересен в первую очередь Европе. Не нужен дешевый российский газ? Пусть пользуются сжиженным газом из Соединенных Штатов.

— Надежда сейчас только на то, что руководство Украины живет не одним лишь желанием выслужиться перед Вашингтоном. А США — не только надеждами на доллары за свой газ. Ну должно же быть в них хоть что-то здравое.

Потому что когда такова концентрация, когда все находится в боевом порядке, когда постоянно идет какая-то стрельба, эта же стрельба может вызвать искру, которая зажжет огромный пожар. Тем более, что к нему уже подготовились: уже порох выложили…

Но суть в том, что на сегодняшний момент я очень четко, находясь на Украине, ощущаю вектор, которым руководствуется украинское правительство, вектор на войну. А "добровольцы" разного рода ее прямо жаждут.

Тут полно организаций — нацистских, околонацистских — они везде и всюду требуют войны. И их требование войны формирует общественное настроение.

Так вот я, видя это, понимаю, что если Байден даст отмашку назад, то, возможно, президент Зеленский и потеряет свой пост, возможно, будут какие-то шумы, какие-то демонстрации, опять разрисуют президентскую администрацию или еще что-нибудь в этом роде будет, но войны можно избежать. Ноги растут оттуда.