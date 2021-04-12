Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве

Даже катастрофическая ситуация с коронавирусом на Украине (переполненные больницы, самый высокий в Европе уровень смертности, слитая в унитаз вакцинация) отошла на второй план. Жителей Украины сейчас больше интересует, будет ли война в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский уже второй раз мотанулся на фронт, даже отменив своё любимое развлечение — заседание СНБОУ. При этом он повторяет свои дежурные фразы о мире, погибших военных (ни разу не упомянув убитых мирных жителей Донбасса), вступлении в НАТО (только это, по его мнению, может установить мир) и, разумеется, о своей идее-фикс — встрече в "нормандском формате". Хотя президент РФ не желает общаться с Зеленским ни по телефону, ни тем более лично за столом переговоров.

Однако после многих воинственных заявлений официальных и не очень лиц в последние дни риторика изменилась. Теперь в Офисе президента заверяют, что украинская армия не намерена наступать на Донбасс, так как "военный вариант решения данного конфликта исключён". Это доверили высказать говорящей всякую чушь голове пресс-секретаря Зеленского — Юлии Мендель. Ей удалось даже толкнуть связную речь:

"Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск у украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 000 российских военных, столько же — в оккупированном Крыму. Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и ухудшать состояние вещей — это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы. По этой причине мы работаем над возобновлением переговоров в "нормандском формате" и стремимся к мирному решению".

Поддакнул пани секретарше даже "ястреб" вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников - мол, у Украины нет планов наступать на Донбасс.

Политический обозреватель Елена Маркосян признаётся, что очень многие в стране интересуются тем, будет ли война.

"Зеленский стоит на растяжке: начать войну или уйти в отставку. США нужна тут война. Любой ценой. Но с какой стати их интересы должны быть оплачены жизнями наших мужчин и не только? Они уже начинали свою войну против РФ в Грузии. Да, фактически это была американо-российская война на грузинском плацдарме: вооружили мужчин, зачистили оппозицию, обучили, оснастили и обмундировали армию, волнами пропаганды настроили население на агрессию — и каков результат? Страна провалилась в бесконечный политический спектакль с позорными акциями, бедным народом, разорванной территорией, отсутствием серьёзных перспектив в экономике и уровне жизни".

Донбасс — это второй плацдарм, подчёркивает Маркосян. Тут всё прошло по тому же сценарию, и РФ не осталась в стороне: оголтелым дали в дыню, остановили использование авиации против гражданских, помогли организоваться ополчению, обеспечили дорожной картой выхода из кризиса и ушли так же, как и пришли. Война остановилась.

"Но обида ущербных, проигравших войну, трансформировалась в лютую ненависть к Путину. Естественный результат, особенно когда очень не хочется говорить себе всю правду о том, кто и почему эту войну начал. Однако правда — фрукт волшебный. Даже если его не попробовал, всё равно знаешь, каков его вкус. Поэтому ненависть дальше в народ не пошла, и это стало напрягать тех, кто на этой войне неплохо поднялся. Проигравшие стали напрягать пропагандой и даже договорились до того, что именно РФ должна прекратить некую агрессивную риторику и принуждение Украины к войне. Хотя в этот раз Москва вообще мало что говорила, и никакой агрессивной риторики у неё не было. Было лишь предупреждение: если снова полезут на Донбасс, мы вмешаемся. И была демонстрация ресурса, которым РФ готова вмешаться. За неделю Россия показала, с какой скоростью и организованностью может перебросить войска и вооружения в необходимом количестве, не останавливая никаких своих программ, проектов и форм участия. В космос полетели, банды в Сирии прессуют, к параду Победы готовятся, к строительству второй ветки БАМа ведут подготовку, успешно разбираются с пандемией".

Что в такой ситуации, по мнению Маркосян, может сделать Зеленский?

"1) Понять, что Украина в этой войне — плацдарм и пушечное мясо. Никакой победы в случае нового витка войны не будет. Будет только кровь, разорванная страна и разрушенное государство. 2) Надо увидеть и осознать причины, которые его лично привели и поставили на такую растяжку. 3) Из этой ситуации для него и для всех нас есть только один выход — тянуть время, не начинать активные боевые действия и постараться снова, хотя бы на пару месяцев, ввести режим прекращения огня. А для этого резко снизить воинственную риторику в СМИ, закрыть рты не оппозиции, а агрессивным болтунам, направить все свои усилия на борьбу с пандемией — достойный повод и очень необходимый стране сегодня. Летом, после окончания строительства "СП2" тема Донбасса пойдёт на спад. Американцы начнут следующий этап подготовки нового плацдарма очередной войны с Россией. И если Зеленский сумеет удержать мир, то у него появится шанс уйти с растяжки с перспективой досидеть до конца срока в своём кресле и увести с неё страну".

Зеленский, который гарантировал мир при избрании президентом, сегодня всё больше нагнетает войну, подчёркивает и политик Александр Скубченко. Договариваться о мире "хоть с чёртом" ему уже корона и "красные линии" мешают. Ранее была зачистка решениями СНБО политического и медийного пространства от "партии мира". Затем встречи главы МИД с военными атташе США, Британии и Канады, гарантии министра обороны США украинскому коллеге, что они "не бросят Украину", совещания о вариантах мобилизации. То есть ни о каком мире речь вообще не идёт, останавливаться никто даже не собирается: если США прикажут, Зеленский пнёт сапожищем украинцев на войну. И в этой связи только 2 вопроса ему: 1) "Слуги народа", их совершеннолетние дети и родственники будут мобилизованы в первых рядах или они "свалят из этой страны"? 2) Саакашвили уже научил галстук жевать, если США кинут и война обернётся крахом для Украины? Пока ещё не поздно, кондуктор, нажми на тормоза!

"Вступление в НАТО — единственный путь Киева к окончанию войны в Донбассе", заявил Зеленский генсеку НАТО. То есть он Донбасс сразу в НАТО втянуть хочет? Так это путь к началу войны, а не к её окончанию, уверен Скубченко. Пока в ТКГ "представляют ОРДЛО" русофобы Казанский и Гармаш, годами поливавшие Донбасс грязью, то единственная цель этого — срыв мирного процесса. Когда Зеленский захочет мира, то состав ТКГ сразу же будет изменён. Галицкий нацист Резников — министр "реинтеграции", галичане — его замы. Это люди, которые не просто не знают Донбасс и не понимают местных, но и ненавидят их! Захочет Зеленский мира, их заменит на лояльных к миру и Донбассу людей. И, наконец, телеканал "Дом".

Это же просто пропагандистская помойка, на которой люди, которые ненавидят Донбасс, лгут, как они любят Донбасс. Этим г*** в ЛДНР никого не накормишь, как ни старайся. Захочет Зеленский мира, люди в кадре и программы канала будут кардинально изменены. А пока всё остаётся как есть, ни о каком мире и реинтеграции речи быть не может. Они должны начаться с самого Зеленского и его окружения. Если вообще начнутся. Смотрите на действия Зеленского, а не слушайте его лживые речи, заключает Скубченко.

А тут ещё человек с лицом завсегдатая вытрезвителя (по совместительству — секретарь СНБОУ Алексей Данилов) внезапно заявил, что никакого Донбасса не существует. И это несмотря на то, что он сам там родился и что его шеф Зеленский регулярно употребляет этот топоним.

"Заявление Данилова о том, что "никакого Донбасса не существует и всё это российская пропаганда", лишь на первый взгляд кажется странным и лишённым всякой объективной логики, на самом деле, ситуация несколько сложнее, поясняет эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Никита Трачук.

"Ранее подобные мысли, но в более простой форме, прослеживались в знаменитой книге Джорджа Оруэлла "1984". Суть заключается в том, что тот, кто владеет монополией на язык, описывающий реальность, формирует эту самую реальность. Контроль власти над языком, которым говорят граждане (в широком смысле), открывает простор для более широких форм символического контроля. По такой логике можно внушить населению, что никакого Донбасса не существует, а есть лишь восточные области в рамках украинского государства.

Но исторически на Украине сформировались определённые регионы со своими названиями и особенностями: Галиция, Слобожанщина, Надднепрянщина, Донбасс — это исторические названия украинских регионов. В этом нет никакой "зрады" или сепаратизма, ведь Донбасс — точно такая же часть Украины, как Волынь или Полесье. Тем не менее Данилов не призывает отказаться от использования терминов "Галичина" или, к примеру, "Прикарпатье".

Суть "войны нарративов" и борьбы с устоявшимися обозначениями — в перехватывании информационной повестки и внедрении в головы граждан новых смыслов, отличных от тех, с которыми они выросли и к которым привыкли. Цель деконструкции слова "Донбасс" — дальнейшее символическое обезличивание региона, противопоставление его остальной Украине, как следствие, всё это ещё дальше отдаляет неподконтрольные территории от возвращения под флаг украинского государства", — резюмирует Трачук.