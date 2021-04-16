Волга: "Ситуация на Украине беременна войной"

В конце марта 2021 года депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли в украинский парламент законопроект "об осуждении идеологии русского мира".

Украинский законопроект клеймит "русский мир" как "родственную форму национал-социализма", обвиняет его в "собирании земель" и "создании из России государства-цивилизации".

При этом российские политики продолжают искать хотя бы какие-то ростки здравого смысла. А остались ли они там хоть где-то, кроме Донбасса, где население думает по-другому?

Своим видением ситуации — находясь внутри нее — с ведущим программы "Геополитическая кухня" Игорем Шатровым поделился лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга. Он считает, что не все еще потеряно в Харькове, Запорожье, Одессе.

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— Если быть справедливым, то нужно говорить о том, что Харьков — город русский.

Не в том смысле, что он готов воспринять военные действия против бандеровцев, это как-то у нас еще у всех в голове не укладывается. Там тоже провластные настроения сильны. Трех наших ребят арестовали в Харькове. Но нужно признать, что Харьков до 70-80% идеи русофобии не разделяет и бандеровцев не любит.

В Одессе проблематично. В Днепропетровске Коломойский и Корбан серьезно поработали. Там их стараниями очень сильна радикальная националистическая организация, у которой нацистский фундамент. Киев, конечно, тоже переродился. Последнее голосование в Киевский городской совет показало, что за русофобов проголосовало более 73% киевлян. То есть за политические партии, которые открыто исповедуют русофобию и антисемитизм, у киевлян набирают большинство.

Разлом по Днепру

Конечно, Донецкая и Луганская области, Мариуполь… Там ничего не поменялось за века. С тех времен, как Новороссия была создана, каким образом двигался Потемкин, когда Крым брал, когда создавалась история государства Российского, а потом и Советского Союза. Вот эта линия до сих пор по Днепру существует.

И боюсь, что обостряющиеся противоречия, которые уже дошли до военного напряжения, могут заставить всех нас принять решение. Потому что все меньше и меньше остается места между "там" и "здесь".

Боюсь, тех людей, которые стоят здесь за Минские соглашения, которые стоят здесь за мир, за то, что мы единый православный народ, что мы единое пространство, что русский, украинец, белорус — братья, могут выпихнуть в противоположную сторону.

Пока же над всем висит ожидание: вот сейчас что-то начнется. И люди невольно, глядя друг на друга, думают: ты где будешь, с какой стороны ты будешь? Но это страшные вопросы.

Ситуация беременна войной и беременна выбором, который придется сделать.

Я продолжаю надеяться, что как-то здравый смысл победит.

Пока же есть два вероятных сценария:

Первый — грузинский, то есть если Зеленский все-таки даст команду пойти в наступление, армия ДНР и ЛНР будет сдерживать эту громаду столько, сколько сможет, а потом русские зайдут, сметут, дойдут до границ Донецкой и Луганской областей и вернутся обратно.

Но это будет позор. Те же самые соглашения, как в свое время и Грузии пришлось подписывать после поражения, то есть ущербные для государства.

Второй вариант — если вдруг все-таки войска НАТО вмешаются. Или Байден даст приказ своим войскам…

Тогда

или локальный ядерный конфликт, но на территории Украины;

или поражение и беды для Украины, если не полное ее уничтожение.

Я надеюсь, что голос разума все-таки остановит Байдена, и он даст команду Зеленскому сделать полшага назад, садиться опять за стол переговоров.