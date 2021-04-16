Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Шатров

Волга: "Ситуация на Украине беременна войной"

Мир

В конце марта 2021 года депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли в украинский парламент законопроект "об осуждении идеологии русского мира".

Волга: "Ситуация на Украине беременна войной"

Украинский законопроект клеймит "русский мир" как "родственную форму национал-социализма", обвиняет его в "собирании земель" и "создании из России государства-цивилизации".

При этом российские политики продолжают искать хотя бы какие-то ростки здравого смысла. А остались ли они там хоть где-то, кроме Донбасса, где население думает по-другому?

Своим видением ситуации — находясь внутри нее — с ведущим программы "Геополитическая кухня" Игорем Шатровым поделился лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга. Он считает, что не все еще потеряно в Харькове, Запорожье, Одессе.

Читайте начало интервью:

Зеленский настраивает своих военных на партизанскую войну

Русские должны признать: украинцы их братьями не считают

Украинский политик рассказал, как его страна "докатилась до жизни такой"

— Если быть справедливым, то нужно говорить о том, что Харьков — город русский.

Не в том смысле, что он готов воспринять военные действия против бандеровцев, это как-то у нас еще у всех в голове не укладывается. Там тоже провластные настроения сильны. Трех наших ребят арестовали в Харькове. Но нужно признать, что Харьков до 70-80% идеи русофобии не разделяет и бандеровцев не любит.

В Одессе проблематично.

В Днепропетровске Коломойский и Корбан серьезно поработали. Там их стараниями очень сильна радикальная националистическая организация, у которой нацистский фундамент.

Киев, конечно, тоже переродился. Последнее голосование в Киевский городской совет показало, что за русофобов проголосовало более 73% киевлян. То есть за политические партии, которые открыто исповедуют русофобию и антисемитизм, у киевлян набирают большинство.

Разлом по Днепру

Конечно, Донецкая и Луганская области, Мариуполь… Там ничего не поменялось за века. С тех времен, как Новороссия была создана, каким образом двигался Потемкин, когда Крым брал, когда создавалась история государства Российского, а потом и Советского Союза. Вот эта линия до сих пор по Днепру существует.

И боюсь, что обостряющиеся противоречия, которые уже дошли до военного напряжения, могут заставить всех нас принять решение. Потому что все меньше и меньше остается места между "там" и "здесь".

Боюсь, тех людей, которые стоят здесь за Минские соглашения, которые стоят здесь за мир, за то, что мы единый православный народ, что мы единое пространство, что русский, украинец, белорус — братья, могут выпихнуть в противоположную сторону.

Пока же над всем висит ожидание: вот сейчас что-то начнется. И люди невольно, глядя друг на друга, думают: ты где будешь, с какой стороны ты будешь? Но это страшные вопросы.

Ситуация беременна войной и беременна выбором, который придется сделать.

Я продолжаю надеяться, что как-то здравый смысл победит.

Пока же есть два вероятных сценария:

  • Первый — грузинский, то есть если Зеленский все-таки даст команду пойти в наступление, армия ДНР и ЛНР будет сдерживать эту громаду столько, сколько сможет, а потом русские зайдут, сметут, дойдут до границ Донецкой и Луганской областей и вернутся обратно.

Но это будет позор. Те же самые соглашения, как в свое время и Грузии пришлось подписывать после поражения, то есть ущербные для государства.

  • Второй вариант — если вдруг все-таки войска НАТО вмешаются. Или Байден даст приказ своим войскам…

Тогда

  • или локальный ядерный конфликт, но на территории Украины;
  • или поражение и беды для Украины, если не полное ее уничтожение.

Я надеюсь, что голос разума все-таки остановит Байдена, и он даст команду Зеленскому сделать полшага назад, садиться опять за стол переговоров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы украина донбасс василий волга
Новости
Вопрос одной кнопки: эксперт о бюрократии, соцсфере и просьбе Путина
Макеева ответила на обвинения в том, что увела мужчину из семьи
Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы
Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки
Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию
Кудрявцева одержала победу в суде над Андреем Разиным
Завтрак не помогает похудеть: мнение австралийских специалистов
Мазепин разбил болид во время первой практики в Имоле
Оргкомитет Олимпиады в Токио опроверг возможную отмену Игр
Американцы создали робота-змею для обследования днищ кораблей
Последние материалы
В Минске начался судебный процесс по делу Тимы Белорусских
Вирусолог Альтштейн высказался о лечении COVID-19 иссык-кульским корнем
Вооружённые грабители в Риме заставили Смоллинга открыть сейф
Вопрос одной кнопки: эксперт о бюрократии, соцсфере и просьбе Путина
Вакцинация в России: успешная кампания, но... надо припугнуть?
Макеева ответила на обвинения в том, что увела мужчину из семьи
Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы
Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки
Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию
Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
Экономика и бизнес
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников