Волга: "Ситуация на Украине беременна войной"

В конце марта 2021 года депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли в украинский парламент законопроект "об осуждении идеологии русского мира".
Украинский законопроект клеймит "русский мир" как "родственную форму национал-социализма", обвиняет его в "собирании земель" и "создании из России государства-цивилизации".
При этом российские политики продолжают искать хотя бы какие-то ростки здравого смысла. А остались ли они там хоть где-то, кроме Донбасса, где население думает по-другому?
Своим видением ситуации — находясь внутри нее — с ведущим программы "Геополитическая кухня" Игорем Шатровым поделился лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга. Он считает, что не все еще потеряно в Харькове, Запорожье, Одессе.
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— Если быть справедливым, то нужно говорить о том, что Харьков — город русский.
Не в том смысле, что он готов воспринять военные действия против бандеровцев, это как-то у нас еще у всех в голове не укладывается. Там тоже провластные настроения сильны. Трех наших ребят арестовали в Харькове. Но нужно признать, что Харьков до 70-80% идеи русофобии не разделяет и бандеровцев не любит.
В Одессе проблематично.
В Днепропетровске Коломойский и Корбан серьезно поработали. Там их стараниями очень сильна радикальная националистическая организация, у которой нацистский фундамент.
Киев, конечно, тоже переродился. Последнее голосование в Киевский городской совет показало, что за русофобов проголосовало более 73% киевлян. То есть за политические партии, которые открыто исповедуют русофобию и антисемитизм, у киевлян набирают большинство.
Конечно, Донецкая и Луганская области, Мариуполь… Там ничего не поменялось за века. С тех времен, как Новороссия была создана, каким образом двигался Потемкин, когда Крым брал, когда создавалась история государства Российского, а потом и Советского Союза. Вот эта линия до сих пор по Днепру существует.
И боюсь, что обостряющиеся противоречия, которые уже дошли до военного напряжения, могут заставить всех нас принять решение. Потому что все меньше и меньше остается места между "там" и "здесь".
Боюсь, тех людей, которые стоят здесь за Минские соглашения, которые стоят здесь за мир, за то, что мы единый православный народ, что мы единое пространство, что русский, украинец, белорус — братья, могут выпихнуть в противоположную сторону.
Пока же над всем висит ожидание: вот сейчас что-то начнется. И люди невольно, глядя друг на друга, думают: ты где будешь, с какой стороны ты будешь? Но это страшные вопросы.
Ситуация беременна войной и беременна выбором, который придется сделать.
Я продолжаю надеяться, что как-то здравый смысл победит.
Пока же есть два вероятных сценария:
Но это будет позор. Те же самые соглашения, как в свое время и Грузии пришлось подписывать после поражения, то есть ущербные для государства.
Тогда
Я надеюсь, что голос разума все-таки остановит Байдена, и он даст команду Зеленскому сделать полшага назад, садиться опять за стол переговоров.
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