Украинский политик рассказал, как его страна "докатилась до жизни такой"

В эскалации конфликта в Донбассе многие склонны видеть "руку Вашингтона".
Так ли это на самом деле? Или Зеленский и его окружение готовились к войне и этот процесс начался бы и без поддержки Запада?
Своим видением ситуации в программе "Геополитическая кухня" поделился лидер украинской политической партии "Союз левых сил" Василий Волга.
Читайте начало интервью:
Зеленский настраивает своих военных на партизанскую войну
Русские должны признать: украинцы их братьями не считают
— На Украине есть поговорка, которая в переводе на русский звучит так: какой шел, такую и встретил. Это типа вашей: два сапога — пара.
То есть ситуация вокруг Донбасса системная, вне всякого сомнения.
Это была отправная ключевая точка.
Мы же в тот момент без идеологии остались. Вот новая "ценность" и пришлась ко двору. Ибо вовремя появилась.
Никто и не скрывал, что Кэтрин Чумаченко (кстати, потомок бандеровцев) возглавляла в Центральном разведывательном управлении США институт по Украине, целью которого была имплементация бандеровской идеологии.
На фоне отсутствия идеологии и безверия появляется западный кусочек, который говорит:
"мы знаем — мы украинцы, мы сильны, мы от всех отличны — это наша земля — мы не будем больше колбасой кормить москалей — мы дальше теперь будем только так действовать — мало того, у нас есть цель, у нас есть идея, у нас есть идеология, называется она "царство Божие в Европейском союзе" — мы знаем, где оно находится — оно совсем близко — оно в Европейском союзе — ты только в это поверь — и стройными рядами пойдем".
И это стало приносить свои плоды.
Какие — к большому сожалению, этого не понял даже Янукович, который включился в этот процесс европейской интеграции.
И вот результат — мыльный пузырь, который на сегодняшний день лопнул, но признавать этого никто не хочет.
Шесть отраслей экономики Украины исчезли с экономической карты.
За последние 7 лет в стране не произвели ни единого легкового автомобиля. Мы производили по 110 тысяч на Запорожском автомобильном заводе, на AutoZAZ.
Мы теперь аграрная страна. У нас пока есть земля.
Это то, что сделал с нами вожделенный Европейский союз.
И главная (внимание!) статья доходов, которую мы в результате этого обмана получили, это доходы от 10 миллионов гастарбайтеров, которые работают частично в России, частично — в Польше, в Италии, в Испании и еще где-то и присылают 12,5 миллиардов долларов только учтенных платежей.
Для сравнения: вся украинская металлургия дала 8,7 миллиардов долларов.
То есть мы стали торговать своим народом. Больше — увы — нечем.
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