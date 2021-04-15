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Автор Игорь Шатров

Украинский политик рассказал, как его страна "докатилась до жизни такой"

Мир

В эскалации конфликта в Донбассе многие склонны видеть "руку Вашингтона".

Украинский политик рассказал, как его страна "докатилась до жизни такой"

Так ли это на самом деле? Или Зеленский и его окружение готовились к войне и этот процесс начался бы и без поддержки Запада?

Своим видением ситуации в программе "Геополитическая кухня" поделился лидер украинской политической партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Читайте начало интервью:

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— На Украине есть поговорка, которая в переводе на русский звучит так: какой шел, такую и встретил. Это типа вашей: два сапога — пара.

То есть ситуация вокруг Донбасса системная, вне всякого сомнения.

  • Первым толчком была системная работа, которая стала расползаться с Западной Украины, по поддержке бандеровской диаспоры — здесь старались США и Канада.
  • Потом, укоренив эту идеологию на Западной Украине, они понесли ее потихоньку-потихоньку в то самое странное время развала Советского Союза.

Это была отправная ключевая точка.

Мы же в тот момент без идеологии остались. Вот новая "ценность" и пришлась ко двору. Ибо вовремя появилась.

Никто и не скрывал, что Кэтрин Чумаченко (кстати, потомок бандеровцев) возглавляла в Центральном разведывательном управлении США институт по Украине, целью которого была имплементация бандеровской идеологии.

На фоне отсутствия идеологии и безверия появляется западный кусочек, который говорит:

"мы знаем — мы украинцы, мы сильны, мы от всех отличны — это наша земля — мы не будем больше колбасой кормить москалей — мы дальше теперь будем только так действовать — мало того, у нас есть цель, у нас есть идея, у нас есть идеология, называется она "царство Божие в Европейском союзе" — мы знаем, где оно находится — оно совсем близко — оно в Европейском союзе — ты только в это поверь — и стройными рядами пойдем".

И это стало приносить свои плоды.

Какие — к большому сожалению, этого не понял даже Янукович, который включился в этот процесс европейской интеграции.

И вот результат — мыльный пузырь, который на сегодняшний день лопнул, но признавать этого никто не хочет.

Экономика похоронена на фоне процветающей русофобии

Шесть отраслей экономики Украины исчезли с экономической карты.

За последние 7 лет в стране не произвели ни единого легкового автомобиля. Мы производили по 110 тысяч на Запорожском автомобильном заводе, на AutoZAZ.

  • Полностью похоронили авиастроение.
  • Уничтожили ракетостроение, судостроение.
  • Мы уничтожили машиностроение.

Мы теперь аграрная страна. У нас пока есть земля.

Это то, что сделал с нами вожделенный Европейский союз.

И главная (внимание!) статья доходов, которую мы в результате этого обмана получили, это доходы от 10 миллионов гастарбайтеров, которые работают частично в России, частично — в Польше, в Италии, в Испании и еще где-то и присылают 12,5 миллиардов долларов только учтенных платежей.

Для сравнения: вся украинская металлургия дала 8,7 миллиардов долларов.

То есть мы стали торговать своим народом. Больше — увы — нечем.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы украина василий волга кэтрин чумаченко
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