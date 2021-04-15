Украинский политик рассказал, как его страна "докатилась до жизни такой"

В эскалации конфликта в Донбассе многие склонны видеть "руку Вашингтона".

Так ли это на самом деле? Или Зеленский и его окружение готовились к войне и этот процесс начался бы и без поддержки Запада?

Своим видением ситуации в программе "Геополитическая кухня" поделился лидер украинской политической партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Читайте начало интервью:

Зеленский настраивает своих военных на партизанскую войну

Русские должны признать: украинцы их братьями не считают

— На Украине есть поговорка, которая в переводе на русский звучит так: какой шел, такую и встретил. Это типа вашей: два сапога — пара.

То есть ситуация вокруг Донбасса системная, вне всякого сомнения.

Первым толчком была системная работа, которая стала расползаться с Западной Украины, по поддержке бандеровской диаспоры — здесь старались США и Канада.

Потом, укоренив эту идеологию на Западной Украине, они понесли ее потихоньку-потихоньку в то самое странное время развала Советского Союза.

Это была отправная ключевая точка.

Мы же в тот момент без идеологии остались. Вот новая "ценность" и пришлась ко двору. Ибо вовремя появилась.

Никто и не скрывал, что Кэтрин Чумаченко (кстати, потомок бандеровцев) возглавляла в Центральном разведывательном управлении США институт по Украине, целью которого была имплементация бандеровской идеологии.

На фоне отсутствия идеологии и безверия появляется западный кусочек, который говорит:

"мы знаем — мы украинцы, мы сильны, мы от всех отличны — это наша земля — мы не будем больше колбасой кормить москалей — мы дальше теперь будем только так действовать — мало того, у нас есть цель, у нас есть идея, у нас есть идеология, называется она "царство Божие в Европейском союзе" — мы знаем, где оно находится — оно совсем близко — оно в Европейском союзе — ты только в это поверь — и стройными рядами пойдем".

И это стало приносить свои плоды.

Какие — к большому сожалению, этого не понял даже Янукович, который включился в этот процесс европейской интеграции.

И вот результат — мыльный пузырь, который на сегодняшний день лопнул, но признавать этого никто не хочет.

Экономика похоронена на фоне процветающей русофобии

Шесть отраслей экономики Украины исчезли с экономической карты.

За последние 7 лет в стране не произвели ни единого легкового автомобиля. Мы производили по 110 тысяч на Запорожском автомобильном заводе, на AutoZAZ.

Полностью похоронили авиастроение.

Уничтожили ракетостроение, судостроение.

Мы уничтожили машиностроение.

Мы теперь аграрная страна. У нас пока есть земля.

Это то, что сделал с нами вожделенный Европейский союз.

И главная (внимание!) статья доходов, которую мы в результате этого обмана получили, это доходы от 10 миллионов гастарбайтеров, которые работают частично в России, частично — в Польше, в Италии, в Испании и еще где-то и присылают 12,5 миллиардов долларов только учтенных платежей.

Для сравнения: вся украинская металлургия дала 8,7 миллиардов долларов.

То есть мы стали торговать своим народом. Больше — увы — нечем.