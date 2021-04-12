Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису

Главное требование Владимира Путина к Реджепу Эрдогану в украинском кризисе — не отказываться от Конвенции Монтрё. Турецкие эксперты считают, что не откажется.

Стратегическое партнёрство Турции и Украины

Официальное заявление по итогам апрельского визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию начинается с планов стратегического партнёрства "по углублению сотрудничества и координации между сторонами в сферах экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодёжи".

Далее в совместном заявлении, которое цитирует агентство "Анадолу", стороны подтвердили "безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах её международно признанных границ".

В этом контексте две страны решили "продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ".

Далее говорится о совместных усилиях по улучшению условий жизни украинских граждан, "в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Крым, в результате временной оккупации". Обе страны решили "поддержать образовательную деятельность Турецкого фонда Маариф на Украине".

Добавим, что за этими, прямо скажем, не новыми политическими заявлениями стоят ранее заключённые военные договора — "Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и помощи", в контексте которого Анкара предоставила вооружённым силам Украины финансовую помощь в размере 205 миллионов турецких лир, и договор о совместном патрулировании в Чёрном море.

Политика Турции — каждой сестре по серьгам

Отметим, что перед визитом Зеленского Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным.

"Наше сотрудничество никоим образом не является покушением на третьи страны", — сказал он на пресс-конференции с Зеленским.

Турецкие аналитики отмечают, что Эрдоган проводит политику "балансирования" в регионе:

с одной стороны, покупает российские ЗРК С-400,

а с другой — ведёт антироссийское сотрудничество с Украиной.

Первая "плюшка" — России, вторая — США. Таким образом поднимается собственная значимость и, хочется надеется, значимость в глазах контрагентов.

Доцент кафедры международных отношений Университета Гиресун Гектюрк Туйсузоглу (Tüysüzolu Gokturk) отмечает, что Турция рассматривает Украину как страну, которая предлагает возможности "уравновесить" Россию в бассейне Чёрного моря.

Однако, с другой стороны, Анкара понимает, что на Южном Кавказе, в Сирии и Ливии Россия может предпринять шаги, которые могут нанести ущерб интересам Турции, поэтому тесные связи с украинскими националистами маловероятны, как и "попытки" вступить в войну или военные операции на Украине, сказал эксперт в интервью trthaber.com

Конвенция Монтрё — спасение Турции

"Прежде всего, чтобы Анкара стала прямым участником войны, необходимо отменить Конвенцию Монтрё, и НАТО должно принять решение о полномасштабном вмешательстве", — считает Туйсузоглу.

По его словам, конвенция Монтрё — это спасение Турции от давления на неё со стороны НАТО. Турция не захочет и дальше изменять Конвенцию "как правовой контекст для того, чтобы не стать предметом международного военного соревнования", сказал эксперт.

"Стратегическое сотрудничество с Украиной не ведёт к решениям, которые привели бы к прямой войне с Россией", — сделал вывод Туйсузоглу.

Зато оно даёт возможность Анкаре получить огромные преференции от Киева — сбывать на Украину свои фрукты (28,8% от всего импорта в прошлом году) и получить огромные куски при распродаже её экономики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте президента Украины о перспективных направлениях для турецких инвестиций на Украине. Прежде всего речь идёт о возможностях, которые предоставляет "большая приватизация, в том числе в части морских портов", говорится в пресс-релизе.

Возвращаясь к Конвенции Монтрё. В последней беседе Путина и Эрдогана, российский президент обратил отдельное внимание именно на неё. Такое заявление было опубликовано на сайте Кремля после переговоров:

"В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года".

Видимо, Путина заверили в том, что этой частью обязательств, которые ограничивают военное присутствие НАТО в Чёрном море, Турция не поступится.

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