США бросят Украину, как Грузию-2008

Вашингтон не будет защищать Украину от России. Обострение в Донбассе помогает ему достигать собственные далеко идущие цели на международной арене.

Но заступаться за Киев в случае военного удара США и НАТО не будут.

Проблемы в Донбассе могут иметь серьёзные геополитические последствия. Как пишет турецкое издание Milliyet, Украина стала полем игры в контексте напряжённости между США и Россией, но по сути эта ситуация характеризует желание США убить одним выстрелом нескольких зайцев.

Как пояснил отставной бригадный генерал Наим Бабюроглу, накручивая ситуацию на Украине, Вашингтон пытается заманить на свою сторону Германию, имеющую тесные торговые связи с Москвой. Кроме того, он пытается отдалить от России и Турцию.

Что играет на руку американцам, так это то, что Анкара поддерживает Киев на внешнеполитической арене: не признаёт результаты референдума в Крыму и одобрительно относится к идее принять Украину в НАТО.

Турция сотрудничает с Украиной в экономической и оборонной сферах, уже договорилась об обмене разведывательной информацией, а также о планах развития совместных проектов по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и турбинных двигателей.

Турция недавно заключила соглашение о поставках на Украину беспилотников Bayraktar, которые Киев уже пообещал использовать в Донбассе. Так украинцы копируют победивший недавно в Нагорном Карабахе Азербайджан.

СМИ Турции напрямую пишут, что президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана к борьбе против России.

Во время своих переговоров с Эрдоганом Зеленский касался таких тем, как обстановка в Донбассе, закупка Киевом турецких беспилотников. По мнению Бабюроглу, на этом фоне Турция и Россия будут отдаляться друг от друга.

Издание также отмечает, что на фоне кризиса в Донбассе США планируют ограничить влияние России в регионе и превратить Чёрное море в зону конфликта. Потому Вашингтон и пытается внести изменения в документ, к которому он сам не имеет никакого отношения.

Речь идёт о конвенции Монтрё, закрепившей суверенитет Турции над проливами Босфор (соединяет Чёрное и Мраморное моря) и Дарданеллы (соединяет Мраморное море с Эгейским).

В своё время планы США разбились именно об это соглашение, когда Анкара в 2008 году не пропустила американские военные корабли через проливы.

Соответственно, США ставят на то, что из-за Украины Турция смягчит режим Монтрё и разрешит им войти в Чёрное море. Так американцам удастся сформировать фронт совместно с такими прибрежными странами, как Румыния, Болгария и Грузия.

В настоящее время США могут держать в Чёрном море корабли не более 21 дня. Однако сейчас в Чёрном море проводят учения и Украина, причём без предварительного предупреждения, и Россия — в рамках контрольной проверки.

Бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в материале для издания The American Conservative пояснил, что в случае обострения ситуации между Россией и Украиной Вашингтон поддержит Киев.

Но ожидаемо последний хочет большего — вступить в НАТО и получить от США формальные гарантии безопасности. Пока разговора об этом нет и быть не может, но 6 апреля в телефонном разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заговорил об этом сам.

Он пояснил, что Украине жизненно необходимо расширение программы тренировок для ВСУ и сделал акцент на важности вопроса о возможности получения Украиной Плана действий по членству в НАТО.

По этому поводу Бэндлу заявил, что такие реверансы в сторону Киева опасны его завышенными ожиданиями и проистекающим из него чувством безопасности.

Уже есть пример Грузии, которая по глупости разожгла боевые действия с Москвой. В то время Вашингтон рассматривал вероятность военного вмешательства, но не без оснований от него отказался.

Со своей стороны, британский политолог Анатоль Ливен напомнил, что Европа ещё раньше дала понять, что не станет защищать Украину, а власти ни одной из стран альянса, даже самых антироссийски настроенных, не предприняли никаких шагов для подготовки к войне.

В целом, понятно, что в случае прямого столкновения Запад не вмешается и Украина проиграет.

Проще говоря, российско-грузинская война 2008 года должна была объяснить, что подталкивать другие страны к войне с могущественными соседями глубоко аморально, заявил Ливен.

Бэндоу озвучил вывод, что этот конфликт никакой угрозы США или ЕС не несёт. США и Россия попросту не станут бороться за страну, за которую готов бороться другой. Баланс должен соблюдаться — Европа остаётся за Америкой, а Украина за Россией, и войны не будет.

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